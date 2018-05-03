数据战争：转型9年 苏宁AI开始收割大生活场景

苏宁易购IT总部执行副总裁乔新亮在演讲中

中新网5月3日电 近日，在GMIC全球移动互联网大会未来零售峰会上，苏宁易购IT总部执行副总裁乔新亮分享了他的见解，并与现场嘉宾、观众共同探讨未来零售在云、大数据、AI等技术驱动下的发展前景。

苏宁线下门店内的人脸支付系统

数字化是前提 没有数字化不谈大数据

据数据统计，2017年中国商品零售额达26.5万亿元，同比增长10.2%。大型零售企业销售情况明显好转，实体零售出现结构性回暖迹象。相比之下，传统电商企业却遭遇了增速放缓和流量瓶颈的发展困境，体验性差的问题也始终没有解决。

“今天是一个特别好的时代，不仅是零售，各行各业都在走向智慧，智慧靠什么？靠AI。” 乔新亮认为，随着人工智能的发展，零售行业将发生翻天覆地的变化。零售行业预计将是从人工智能所带来的发展创新中受益最多的产业，同时也是最能考验人工智能技术的产业。

他表示，智慧零售强调对用户的关注，强调科技，强调个性化服务，而商品数字化、用户数字化和支付数字化是这一切的基础。

事实上，2017年8月，苏宁控股集团董事长张近东在一次内部会议上表示，数据经营能力是每一个零售人都必须掌握的基础能力。苏宁上至总裁，下至一线员工，都需要建立起通过数据开展工作的意识，掌握数据经营的能力，并就此启动了“IT万人计划” ，提出未来三年苏宁的IT人员总量要达到万人，以此来加速推进数字化的进程。

“如果你是还没有做数字化的企业，那么你连大数据都做不了”，乔新亮认为，数据化是大数据的前提，零售商在与消费者打交道的过程中，通过数据化的运营和分析，从大数据中挖掘客户的需求，尽可能地接近消费者，与消费者互动，提升客户体验，同时对供应链进行数据化管理。而苏宁经过9年的互联网转型，目前已经积累了云计算、大数据、物联网和人工智能等前沿技术，打造了成熟的互联网+智慧零售解决方案。

苏宁物流无人机在送货中

大数据是基础 苏宁产业生态圈是数据“金矿”

乔新亮认为，正是有了云计算和大数据的积累，苏宁在发展AI人工智能方面才具备了优势。在他看来，一个科技企业想要做好AI，首先必须要有数据，一个没有数据的纯技术公司，在AI领域很难做到顶级。其次要有计算能力和平台。第三则是算法。“没有数字化就没有数据，没有大数据就没有核心竞争力，何谈AI”他说。

苏宁目前已经拥有了智能客服苏小语、物流机器人、物流无人机、智能音箱小Biu、智能财税机器人等AI智能产品族群，并且开始在企业内外展开服务。2017年6月，苏宁物流无人机在浙江安吉成功完成了首次实景派送。同年12月，苏宁物流在安徽灵璧、怀远、金寨建立了无人机配送航线，向无人机配送常态化运营迈进了一大步。

依托于客户的个性化需求，智能客服“苏小语”提供导购及多领域的专享1对1体验服务。通过智能运算，苏小语能够识别出30天内处在最低价的商品，并根据用户行为偏好，把用户最想要的最低价商品告诉用户。同时，依托大数据为用户做智能推荐，依据多轮深层次对话，不仅能猜测出你最想要的商品，还能迅速为你推荐最符合你品味的好物，精准定位你所想。

“苏宁让AI真正进入了实实在在的零售场景”，乔新亮认为，苏宁线下4000多个门店，为AI的发展和应用提供了合适的土壤，而AI在苏宁的大量应用，也必将进一步提升苏宁服务用户的能力。