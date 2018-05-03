小米披露运营数据 网络服务年入98亿手游为主要来源

记者 刘胜军

小米集团2017年网络服务业务收入98亿元，其中手机游戏的销售、联运是主要收入来源之一，音乐、视频月活用户为大陆手机厂商最高。

招股书称，小米的营收分别为4个业务板块，分别是智能手机、IOT与生活消费产品、互联网服务及其他。其中互联网服务的2017年的营收为98.96亿元，占比为8.6%。

互联网服务包括内容分发、广告、云服务等多个部分，其中内容分发主要包括各类安卓应用及游戏、视频、网络文学、音乐、新闻等数字内容。分别对应小米游戏中心、小米视频、多看阅读、小米音乐等平台。

招股书显示，目前小米的数字内容大多来自第三方内容商，其中游戏主要包括腾讯、昆仑、网易等，视频包括爱奇艺和搜狐等，网络文学以阅文集团为主，音乐以滚石唱片为主，新闻主要来自一点资讯。

在娱乐内容服务上，在线游戏是主要的收入来源。目前，小米以小米应用商店、小米游戏中心向第三方游戏开发商提供数字销售、分销、运营支持服务。

旗下小米互娱负责游戏代理、联运、研发等业务。小米互娱目前主要运营的游戏包括《小米超神》《小米枪战》《小米赛车》及《剑侠世界2》四款手游。

此外，在游戏开发者服务方面，公司设有小米开放平台，开发者可通过平台提交游戏，在小米手机、平板、电脑、电视等平台发布。硬件方面，小米已推出小米游戏耳机、黑鲨游戏手机、小米游戏本等三款游戏硬件。

运营数据方面，招股书称，2017年，小米应用商店平均月活跃用户数在中国大陆安卓应用程序中排名第三，在大陆手机厂商应用商店中居首位。

小米游戏中心已有超过3万款游戏，在分销之外，提供直播服务，玩家可创建、分享和发现各类手游内容，通过评论和赠送虚拟礼物与主播互动。

小米视频是智能手机主要的视频内容分销平台，内容来自第三方。2017年月活用户数在中国大陆排名第四，平均月活用户数2017年于视频聚合类平台排名第一。

小米音乐提供在线听歌，付费下载等服务。2017年大陆手机厂商提供全部音乐程序排名第一。

多看阅读是小米官方的电子阅读平台，用户可通过软件访问第三方内容，实现在线阅读或购买付费内容。

小米直播是小米官方的直播平台，提供在线娱乐直播服务，用户可使用多渠道的直播服务和内容，目前最热门的频道主题包括音乐、脱口秀、金融、游戏、文学等。