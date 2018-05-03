乘客状告滴滴出行 称深夜在高速公路被强行赶下车

新浪科技讯 5月3日午间消息，海淀法院发布案件快报称乘客林先生表示因深夜在高速公路被强行赶下车，状告滴滴出行。

林先生称，其在使用滴滴拼车服务时，因质疑司机收取停车费和过路费，被司机在高速公路上赶下车。林先生认为该行为侵害了其合法权益，遂将滴滴出行诉至法院，要求判令滴滴出行赔偿其误工费、精神损失费、车费共计2000元。日前，海淀法院受理了此案。

原告林先生诉称，某日晚上11点，其在首都机场下飞机后叫了滴滴拼车，上车后只有其一人。司机开车上了机场高速后，未出具任何票据，向林先生索要停车费和过路费。林先生表示对收费有疑问，在其用微信和滴滴后台客服核实有无该费用时，司机突然停车把其强行赶下车，使其处于危险之中。林先生在高速路主路上报警，警车到后在辅路无法进入主路，其拉着行李箱走了30多分钟才走到高速路出口。民警把林先生接回派出所后，其打车回家已是凌晨三点，当天未能去工作。

林先生认为，司机未把其送达目的地，未过高速收费站，未出示任何票据就向其索要现金，系违规操作。滴滴出行培训过司机，司机明知高速路上属于危险环境，却依然让其下车，使其处于危险环境中，严重威胁其人身安全。滴滴出行未追究司机的违法行为，涉嫌包庇。而且，司机信息和所开车辆与在滴滴平台上注册车辆不符合，滴滴出行监管不到位。此外，林先生认为，当天其本应去工作，但因深夜在高速路上受惊吓，耽误休息时间，导致未能上班，且从派出所打车回家超出了原本的打车费，给其造成损失。

目前，此案正在进一步审理中。

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