雷军背后的贵人和投资方 小米IPO迎来高光时刻

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新浪科技 王上

小米IPO后会诞生一大波富豪，包括小米背后的投资方也将得到惊人的回报。

自2010年到2014年，小米一共完成了6轮融资，投资方众多，包括晨兴资本、启明创投、IDG资本、淡马锡、DST、GIC、厚朴投资和云锋基金等数十家VC/PE机构。最新数据显示，小米的估值最少是700亿美元。

招股书中，小米披露了上市前的持股比例情况。其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.22%，联合创始人、高级副总裁刘德1.55%，联合创始人、高级副总裁王川持股1.11%，顺为资本CEO许达来持股2.93%。

小米上市前离职的联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.24%，联合创始人、原首席科学家持股1.43%。

另外，小米多轮投资方晨兴资本持股17.19%，其他投资者共计持股21.34%。

雷军及其背后的投资人的故事一直是创投界的美谈，小米IPO也迎来了他们的高光时刻。

刘芹

晨兴资本是小米资方中持股最多的投资机构，因为都是湖北人，晨兴资本董事总经理刘芹与雷军相识很早，两人至今关系密切。

大概在2003年，刘芹与雷军通过朋友结识。刘芹曾经感慨到：“与雷军相识，是我投资生涯成长过程中的幸运机遇，他是我的良师益友。与他的深度交流，打开了我的眼界，看事情的高度变得不同。”两人最初是互相介绍一些好项目，比如共同投资了迅雷、UC、YY。“我觉得我跟雷军在一起工作，都有一种一加一大于二的感觉。”刘芹说道。

而晨兴资本最初投资小米是因为刘芹看好雷军，因为雷军对创业有敬畏感，即知道如何保持创业初心。

刘芹曾经讲到，当雷军刚做小米的时候，有一天晚上他跟刘芹打了一通长达12小时的电话，当他们结束完通话之后，刘芹就很快地做出一个决定——支持雷军，因为刘芹觉得他10年前就一直在思考与捕捉移动互联网的机遇。事后刘芹就开玩笑地和雷军说：“我一直在等着你什么时候给我打这个电话，我晚上睡不着觉了，现在你终于给了我这个机会了。”

大家都认为小米发展的很快，在两三年之内就起来了，但是刘芹指出，我觉得大家忘记了，雷军的小米实际做了二十年，他在金山的经历是基础。至少就我跟他一起交往、一起做投资时观察到的，他一直在反思，一个什么样的生意，值得你去创业，怎么能让创业变得更容易成功。我相信雷军的勤奋跟他的技术能力、管理能力，他在“术”这个层面上是很强的，他在“道”这上面的反思花了很长时间。我觉得他如果决定要做小米，这是在“人”上面一定能做成的，在“事”上，我觉得这事很大。

许达来

除小米创始人之外，雷军还有一个身份，即天使投资人。雷军做投资，正是依托其担任董事长的顺为资本，而新加坡人许达来则是顺为资本的联合创始人兼CEO，两人是投资合伙人。

至于顺为资本和小米公司，在接受艾诚采访时，许达来说小米和顺为是“兄弟公司”：顺为资本是小米C轮的主要投资者。

许达来2000年开始做投资；2005年加入金山软件，与雷军相识；2011年，与雷军一起喝茶，突然说要成立VC，两人一拍即合，在许达来看来是很自然而且是优势互补的事情：雷军有20多年的创业经验，许达来有20多年的基金管理经验。

雷军有一句名言是“创业就要做在风口上的这只猪”。根据许达来表述，顺为基金中“顺为”这个名字，其实就是取自于“顺势而为”，其实跟这个风口理论是一样的。顺为的寓意是“我们做任何事情，不管是创业也好还是什么也好，必须要顺势而为。因为在一个对的方向，在一个对的势头里头，成功概率会高很多。雷总的意思不是说我们要成猪。而是要找到这个风口，一个可以把猪都吹起来的风口。”

童士豪

GGV纪源资本管理合伙人童士豪是小米的个人投资人，他在Pre-A轮就入局。他当时供职于启明创投，也是他主导启明创投持续加码投资小米。

2010年，在童士豪决定投小米时，小米还没有健全的团队，童士豪听了雷军软硬结合+互动服务的见解后决定“赌”一下。现在看来，那次的赌注是正确的。

童士豪常说的一句话是，“投资还是一门艺术，不是一门科学”。在他看来，“所以，有时如果你按照书本上教的方法去投资的话，可能完全不会投小红书，也不会投Wish或小米。”

童士豪当时和另外一家VC一起投资了小米。他指出，我们两家对于小米的商业模式第一反应几乎是一样的，觉得小米的想法很疯狂。小米想建立一个集硬件、软件、应用服务于一体的公司，这几乎就是要建立另外一个Apple了。

另外，童士豪也相当看好雷军这个人，他指出：“小米成立的时候，团队来自谷歌、摩托罗拉、微软、金山等，只有带过大团队的创业者才能领导这么华丽的队伍。雷军比较谦虚，说自己找到了风口，实际上我觉得，他的崛起和成功绝非偶然。雷军只有一个，之后很多人想尝试都没有成功。”

谈及最满意的项目，童士豪毫不迟疑地对媒体表示：“最令我满意的可能是小米，因为我是从一开始就投资的，那时它们的估值是2000万美元。今年传闻小米的IPO估值已经达到了500亿到1000亿美元，这只花费了八年的时间，这是一件非常了不起的事情。我之前和他（雷军）共事过三年，那时他还是一个天使投资人一直在寻找着下一家创业公司。那时人们并不知道他是否自己有一家公司在做着些什么。之后，当他真的开始创立小米后，我记得有很多人告诉我们诺基亚、摩托罗拉都将会因为这家公司走向失败。”

而启明创投也因此受益，启明创投陆陆续续给小米投资了6000万美元，单单在小米的第一轮融资中，启明创投仅用35万美元就获得3.5%的股权，这单笔投资的投资回报是3000倍！可以说，小米也是启明创投十一年来最值得骄傲的一个项目，虽然不是启明创投创始合伙人邝子平主导投资的项目,但在他眼中，小米营造出了一片森林。“过去中国生产的电子产品很廉价，却不一定精致且性能好，但小米完完整整地把这个概念颠覆了，这是小米产品的核心。”

李骁军

作为IDG合伙人，李骁军投资过小米、果壳网和猿题库等知名项目。他为人低调，很少在公众场合露面。

谈及如何投资到小米？李骁军在接受南方周末采访时指出，“IDG很多合伙人跟雷军认识很久，比如周全和林栋梁，在雷军还在金山的时候就很熟了。后来雷军出来做天使投资，又跟IDG合投了一些项目。我跟雷军的合伙人林斌认识很久。”

在李骁军看来，从功能机到智能机，是个巨大机会。市场上既有苹果这样的高端品牌，也有山寨品牌。但在山寨和高端之间，也就是1000元到4000元之间，需要一个高性价比品牌。

“我们之前投资过手机行业，对手机产业链还算了解。所以判断起来会快一点。做手机，很多人解决不了存货问题，市场好的时候拼命备货，在渠道压着，突然有一天卖不动了，资金链也就断了。互联网渠道来销售，就不存在这个问题。”李骁军说道。

作为小米的投资方，IDG资本一直看好小米的发展。在小米的低谷时期，李骁军认为这比当年投资小米的时候，不算什么挑战。

不谈上市的小米终于迎来了上市，又是一场资本狂欢。