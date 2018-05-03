小米投资方向涉四领域 2017年底已变现收入2.83亿元

新浪科技讯 5月3日早间消息，小米向港交所递交招股书，其中披露了小米战略投资状况。

小米称，其投资策略是(i)通过投资且成为活跃的股东加深与合作伙伴的战略合作；(ii)谨慎进行财务投资，只投资于一流的合作伙伴。

小米企业发展投资方向包括(i)IoT及生活消费产品投资、(ii)媒体和娱乐投资、(iii)移动互联网投资、(iv)互联网金融投资及(v)人工智能投资。

截至2015年、2016年及2017年12月31日，小米已变现投资收入分别为人民币5.335亿元、人民币2950万元及人民币2.834亿元。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，按公允价值计入损益之长期投资收益分别为人民币28亿元、人民币27亿元及人民币64亿元。

小米称，我们的策略投资不仅使我们能够与被投资公司建立密切的合作关系，并在我们的生态系统中形成协同效应，也为我们提供了稳定和经常性的投资收益。

2017年，小米与湖北长江经济带产业基金组建合资企业，共同成立由其私募股权团队经营的投资基金。该投资基金由财务回报为目的，致力于投资智能硬件价值链上游的世界一流组件及制造公司。