新浪科技> 互联网> 小米递交招股书赴港上市专题 > 正文

小米投资方向涉四领域 2017年底已变现收入2.83亿元

小米投资方向涉四领域 2017年底已变现收入2.83亿元
2018年05月03日 09:53 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 5月3日早间消息，小米向港交所递交招股书，其中披露了小米战略投资状况。

　　小米称，其投资策略是(i)通过投资且成为活跃的股东加深与合作伙伴的战略合作；(ii)谨慎进行财务投资，只投资于一流的合作伙伴。

　　小米企业发展投资方向包括(i)IoT及生活消费产品投资、(ii)媒体和娱乐投资、(iii)移动互联网投资、(iv)互联网金融投资及(v)人工智能投资。

　　截至2015年、2016年及2017年12月31日，小米已变现投资收入分别为人民币5.335亿元、人民币2950万元及人民币2.834亿元。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，按公允价值计入损益之长期投资收益分别为人民币28亿元、人民币27亿元及人民币64亿元。

　　小米称，我们的策略投资不仅使我们能够与被投资公司建立密切的合作关系，并在我们的生态系统中形成协同效应，也为我们提供了稳定和经常性的投资收益。

　　2017年，小米与湖北长江经济带产业基金组建合资企业，共同成立由其私募股权团队经营的投资基金。该投资基金由财务回报为目的，致力于投资智能硬件价值链上游的世界一流组件及制造公司。

我要反馈
相关专题： 小米递交招股书赴港上市
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有