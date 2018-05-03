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利用访问数据特权骚扰女性：Facebook一工程师被解雇

利用访问数据特权骚扰女性：Facebook一工程师被解雇
2018年05月03日 08:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月3日早间消息，上周，望远镜保安公司（Spyglass Security）创始人杰克·斯托克斯（Jackie Stokes）在Twitter发帖称，Facebook公司解雇了一位安全工程师，因为后者曾利用访问个人数据的特权在线跟踪并骚扰女性。本周一Facebook公司承认，正在对这一事件展开调查。目前据NBC新闻报道，Facebook已经解雇了这名员工。

　　“我们正在紧急调查此事，”Facebook公司首席安全官艾利克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）向媒体表示。“在使用Facebook时，人们的信息是安全保密的，这一点很重要。这就是为什么我们有严格的政策控制和技术限制的原因所在，员工只能访问他们工作所需的数据，这些工作包括修复错误、管理客户支持问题或响应有效的法律要求。滥用这些控制权的雇员将被解雇。”

　　指控一名雇员利用特权信息来骚扰女性无疑属于严重问题。在本周的F8开发者大会上，Facebook公司推出了一款新的约会服务，但由于该社交网络近来深陷于滥用个人数据的丑闻之中，公众对此有所顾虑是可以理解的。Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格立刻向人们保证，适当的隐私措施是新工具的基础。

　　安全工程师滥用获取个人数据的特权来骚扰女性（他甚至自称“职业追踪者”），令人感到不安。不过，值得注意的一点是，单个用户遭到攻击的可能性是非常低的。关键在于本次事件披露的时间点非常不好，让公众对于Facebook如何保护用户数据更加疑虑重重。(斯眉)

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