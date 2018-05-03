原标题：生鲜电商仍难跃行业“珠穆朗玛峰”

■刘斯会

在马太效应日趋明显的当下，垂直类生鲜电商获得融资的机会似乎更少了。归根结底，是因为生鲜电商固有的三大难点，物流、仓储和供应链不能得到很好的解决，其中最为关键的是物流难题。

生鲜电商的物流问题，一直被国际物流行业称之为是该领域“珠穆朗玛峰”的地带。目前来看，各大电商采用的是冷链模式，而冷链模式成本极高，如果没有较高的客单价，并且单量不足，也会推高运送成本。

不过，以顺丰优选为代表的物流电商模式，似乎并不用担心物流问题，顺丰拥有庞大的快递大军，生鲜电商是一个对快递要求非常高的领域，这个就是顺丰的优势所在。尽管物流电商虽然在仓储方面较有优势，可是上流货物的供应和下流货物的售卖却是巨大的挑战，其前期推广成本也使之市场份额高却至今难以盈利。

而以我买网为代表的食品供应商模式让顾客信任其食品安全，这是至关重要的优势之一，但物流却是这个模式的“命门”。物流跟不上，就意味着顾客不能及时收到货物而且折损率大，这无疑使得本来低利润空间却又加大了成本，何况还拥有强大流量优势的后来者正在赶超。

亚马逊中国宣布上线“生鲜馆”，正式接入生鲜电商业务，还有天猫、淘宝、苏宁易购等平台上线生鲜电商类的产品。

值得一提的是，随着新零售不断发展，阿里旗下的盒马鲜生、京东旗下的京东7Fresh以线下实体零售店的方式，辐射三公里范围内周边住宅小区，这种新零售模式将生鲜带到了线下，无疑对线上垂直类的生鲜电商造成冲击。

现在问题来了，拥有单一优势的垂直电商只有同时解决上述三大难点才能迎来属于自己的春天。但目前来看，似乎还是无解。