腾讯音乐计划年底赴美上市 募资规模最高40亿美元

腾讯 音乐计划年底赴美上市 募资规模最高40亿美元 音乐计划年底赴美上市 募资规模最高40亿美元

核心提示：IFR报道称，腾讯音乐计划在今年底之前上市，筹资规模预计介于30亿至40亿美元之间。

参考消息网5月3日报道 境外媒体称，汤森路透旗下IFR 4月28日援引消息人士报道称，中国最大的音乐流媒体公司——腾讯音乐娱乐集团已邀请多家投行下周投标（pitch），为其安排规模最高为40亿美元的美国IPO。

据路透社香港4月30日报道，腾讯音乐娱乐集团是中国科技巨擘腾讯控股旗下公司。IFR报道称，腾讯音乐计划在今年底之前上市，筹资规模预计介于30亿至40亿美元之间。

报道称，腾讯发言人对IPO计划未予置评。

据IFR报导，腾讯音乐寻求的IPO估值约为250亿美元。

另据香港头条财经网5月2日报道，腾讯音乐传已邀多间投行于下周投标，为规模最高达40亿美元（314亿港元）赴美新股上市作准备。

据报道，腾讯音乐寻求IPO估值约为250亿美元（约1962亿港元）。根据欧洲音乐串流服务平台Spotify披露的信息估算，2017年底，腾讯音乐与Spotify进行换股时，估值约为123亿美元。根据换股协议，Spotify持有约9%的腾讯音乐股权，腾讯持有7.5%的Spotify股权。

截至上周五（4月27日），Spotify的市值为285亿美元（约2237亿港元）。