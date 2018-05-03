急刹车后短视频行业路在何方

有玩家卸载抖音：“让人成瘾浪费时间，在笑声中忘记思考”

来源：经济参考报

□记者 张玉洁 魏骅 北京报道

近日，不少媒体曝光部分短视频平台存在大量未成年妈妈视频及海量售假等乱象，国家广播电视总局和国家网信办为此相继约谈了相关短视频平台主要负责人，国内短视频行业再次成为舆论焦点。

记者采访发现，目前以抖音、快手为主要代表的短视频平台的迅速蹿红，推动了包括网络红人、产品、景点等新型网红经济的整体爆发式增长。但在看似繁荣的市场背后，缺乏准入门槛、内容低俗化、自我审查机制难以有效规避风险等多重隐患凸显。

专家建议，监管部门和平台应共同承担监管责任，尽快建立行业标准和行之有效的内容审查机制，对违规违法内容依据网络安全法予以明确处罚。

短视频蹿红催热网红流量经济

去年8月起，我国短视频市场迎来跨越式发展，百度、阿里、腾讯等互联网巨头分别战略布局短视频领域并投入重金，快手、内涵段子和抖音等系列短视频平台迅速崛起。据艾媒咨询集团统计，围绕短视频概念布局的融资额已超过300亿元。

投资加大、网红明星效应等各方刺激带来了用户的激增。《QuestMobile 2017年中国移动互联网年度报告》显示，去年短视频独立行业用户已突破4.1亿人，同比增长率达116.5%。

记者了解到，今年1月快手日活跃用户已达1.5亿，中国总用户达7亿；上线不足两年的抖音，过去半年来以平均日增97.79万用户的速度急速增长，截至今年2月末真实独立用户已达1.47亿，且这一数字还在以每月一千万的速度不断增长。去年5月抖音日均视频播放量过亿，到8月已超10亿，平均每100个移动网民中有14个是抖音用户。

迅速崛起的短视频平台捧红了无数“网红”景点和产品，近乎零成本的流量红利使不少商家因此获利。在抖音上爆红的西安摔碗酒，如今每天都有大量粉丝排队；郑州的“答案奶茶”在抖音评论区涌入无数求加盟的潜在合作伙伴，今年1月至3月底，已确定250多家加盟店。

不仅如此，抖音还与电商平台合作，带来了一波新的网红流量经济。今年3月，在抖音上不少拥有百万级粉丝的账号下出现了购物车按钮，用户点击后可出现商品推荐信息，信息直接链接淘宝，可以简单完成跳转和购买。由于销售额的迅速增长，淘宝还专门推出了抖音热门款搜索和推荐。

670多万粉丝的吴佳煜、1560多万粉丝的费启鸣、1400多万粉丝的黑脸v……以抖音为代表的短视频平台捧红了大量“素人”网红，而对这些网络红人而言，短视频平台也成为他们传播与变现的主要方式。长沙一名以弹唱走红的网络红人告诉记者，目前她在抖音和快手上分别拥有近130万左右粉丝，今年1月至3月底，仅通过抖音就获得了三万多元纯收入。

除了迅速崛起的网络红人，抖音流量的“虹吸效应”已蔓延到整个文体演艺界，记者在抖音上看到，目前已有不少明星和演艺人士入驻。“抖音等平台由于其流量成本较低，满足了明星经纪公司高曝光、低成本的需求，因此大量经纪人主动地将艺人推向短视频平台，从而造成各平台流量的再一次爆发性增长。”一名常年负责艺人推广的业内人士告诉记者。

据《2017年中国短视频行业研究报告》预测，未来1到2年内，短视频平台将开放大量的商业化机会，流量变现带来较大的市场规模增长，与此同时，随着短视频内容营销质量的不断提升，内容变现也将出现较大机会。预计2020年短视频市场规模将超300亿元。

中国传媒大学教授王四新认为，预计很快将有世界级的短视频平台脱颖而出，而这一产品的发源地最有可能来自中国，因为目前中国的应用场景最为丰富、应用手段也最先进，网民的数量也成为有利因素。

平台火热背后存多重隐患

大量资本涌入以及中国智能手机保有量持续上升等利好因素为短视频行业提供了发展契机。然而，在看似前景良好、市场繁荣的背后，短视频行业仍存在没有准入门槛、内容低俗化、自我审查机制难以有效规避风险等隐患。

近期，因模仿抖音上热门翻跟头片段，一位幼儿严重受伤。3月底，多家媒体报道在快手、火山等短视频平台存在大量自制“名牌”及未成年孕妇攀比等乱象。有的妈妈不到16岁，有的女孩怀孕时仅14岁，而这些视频不但未被禁播，反而时常登上平台热搜，掀起争当“全网最小妈妈”的风潮。

尽管目前，这些现象已得到有效整改，但仍有不少老师和家长对孩子过早接触此类短视频APP表示忧虑，并质疑部分平台播放内容。“抖音、快手里的内容很杂，虽然有温情、正能量的，但也有一些没有内涵、炫富等不应让孩子过早接触的内容。未成年人的世界观还未形成，很多视频可能会对他们形成示范效应。”长沙一名五年级学生的家长告诉记者，她和不少家长老师交流后发现，抖音、快手如今在小学生群体里非常流行。

记者了解到，抖音85%的用户年龄在24岁以下，主力达人和用户基本是95后、甚至00后。“目前大部分短视频平台存在的问题是没有准入门槛。游戏至少需要实名认证和未成年人保护的机制，而大部分短视频平台即使不注册也可随时刷新观看，这是对未成年人潜在伤害最大的漏洞。”北京大学互联网发展研究中心舆情实验室执行主任奇乐说。

截至记者发稿时，在多个短视频平台上还能看到不少疑似“炫富”的内容，一些用户拍摄自家豪华别墅、豪车、名牌等上传，而此类视频常获得不少点赞，并出现在官方“推荐栏”。在短视频平台也常常能看到不少未成年人的身影。

另外，在算法推荐下，基于个性化的推荐引擎技术，平台可以根据用户的兴趣、位置等多维度进行个性化推荐，易让人“成瘾”。而缺乏内涵、内容低俗化等也让短视频平台备受争议。“卸载是因为短视频里面有价值的信息太少，容易让人成瘾浪费时间，在笑声中忘记思考。”长沙一名刚卸载抖音的“90后”玩家说，他曾是最早一批入驻抖音的玩家，因为算法推荐让他每次都能刷到感兴趣的内容，最开始常常一刷就到天亮。

记者发现，一些怪异甚至违法行为，比如拍摄偷卸他人奔驰车标、开车在马路上用按喇叭作为“暗号”来寻找“抖友”等一度成为短视频内容的素材，而一些平台打着“算法中立和机器推荐”的旗号，对此类现象缺乏必要的监督管理，有的甚至通过重点推送等方式，对低俗内容采取默许态度。还有部分内容甚至利用观众猎奇窥探心理，采用偷拍等方式将他人隐私作为“卖点”。

而此类短视频平台上部分网络红人“辞职专拍短视频月入百万”等现象被刻意放大后，已经形成了一些辍学、辞职等效仿案例。一名不到21岁、本该在学校读大三的网络红人告诉记者，她目前已处于休学状态。在她看来，拍摄短视频赚钱比在校读书更有用。“我觉得在学校学不到什么东西，现在粉丝多了就有公关公司找到我接广告或者做代言，这样赚钱比较多，也比较轻松。”

在最近一次被约谈后，快手于4月6日招募3000人审核团队，要求党员优先，比此前今日头条所招的2000人有过之而无不及。但不少专家认为，这种缺乏行业标准的“人海战术”式自我审查机制很难有效规避风险。

“抖音等互联网平台由于其开放属性原因，内容必然良莠不齐，而现阶段今日头条等平台迅速招募的数千人甚至上万人的内容审核团队，大多采用外包或临时培训的形式，审核把关质量难以有效保证。”中国社科院法学研究所教授支振锋说，这些平台动辄拥有上亿用户，且用户黏性极强，一定程度上已成为一个社会正常运行的“基础设施”，作为影响巨大的企业，其不能够将网民作为资源和人质，更应该是良性的共生关系，需要对市场、对社会主流价值观充满温情和敬意，因此“大到必须好”才应该是这些拥有大规模用户的互联网企业发展的第一宗旨。

重拳频出 行业迎监管风暴

“约谈、整改、下架、关停、封禁”……随着短视频平台乱象不断被媒体曝光，主管部门近期重拳频出，形成了对短视频平台的监管“风暴”。

4月初，广电总局、国家网信办均约谈了今日头条、快手两家主要负责人，要求“快手”“火山小视频”暂停有关算法推荐功能。4月2日，抖音正式上线风险提示系统，对站内有潜在风险、高难度动作的视频内容，进行标注提示，防止用户盲目模仿。

4月3日，快手CEO宿华发表文章道歉，称将重整社区运行规则，将正确的价值观贯穿到算法推荐的所有逻辑之中，只有符合国家的法律法规、遵循社会公序良俗的作品，才能进行算法推荐，并承诺优先推荐个性化的、更符合用户兴趣的正能量作品等。

4月10日，国家广播电视总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。4月11日，今日头条创始人、CEO张一鸣发表致歉信，详细列举了一些具体整改措施，包括：加强党建工作、全面纠正算法和机器审核的缺陷、不断强化人工运营和审核、将现有6000人的运营审核队伍扩大到10000人。4月12日，快手上线了“家长控制模式”，建立未成年人保护体系。

4月18日，据媒体报道，针对“抖音”短视频平台涉嫌发布售假视频的舆情报道，北京市工商局海淀分局也对该平台经营主体北京微播视界科技有限公司进行约谈。约谈会上，企业负责人反馈了调查情况，表示针对平台涉嫌违规内容已采取删除、封禁措施。

受访专家认为，短视频平台出现各种问题首先是由于我国网络发展速度过快，而网民的普及已经向城镇、农村边缘快速蔓延，且年龄、收入、教育程度差异大，因此在面对同一个内容会有很多可能性发生。

其次，在流量为主的时代，主流文化日益疲倦，这让很多“有态度”的互联网平台没有了态度，部分强制推送的头条被公众忽略，内容生硬的头条即使大量推送也无法正确引导舆论价值，反而会助长更多垃圾信息乘虚而入，占领舆论阵地。

“从抖音的快速发展也可以看出一个问题，互联网迫切地需要优质的主流文化，而这样的主流文化是缺失的，所以大家才会把更多的注意力放在日常的娱乐环节。”北京大学互联网发展研究中心主任田丽说。