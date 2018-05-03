北京多地启用共享单车电子围栏 通州将实现入栏结算

2017年5月9日，为了改善共享单车乱停乱放对市容市貌的不利影响，通州区为共享单车设置了电子围栏。图/视觉中国

昨日，记者从通州区有关部门获悉，根据规划，2018年通州区将完全实现共享单车“入栏结算”，即共享单车必须停入电子围栏，否则将无法终止租车计费。记者梳理发现，截至目前，除通州区外，北京市已有东城、西城、海淀、朝阳、大兴等多区试点或启用了共享单车电子围栏，主要措施是扣除违规停放者账户内的信用积分。

●新政

共享单车入栏后才能“结账”

昨日上午，通州区交通局、通州区市政市容管理委员会相关负责人做客北京交通广播“治堵大家谈”节目表示，今年通州共享单车的管理目标是完全实现“入栏结算”。

“目前全区已经搭建了759处共享单车电子围栏，下一步还将继续完善站点布置，我们要求各共享单车运营企业在年内都要实现‘入栏结算’。”相关负责人表示，这是今年通州区共享单车治理方面的主要目标，“共享单车不能随意乱停乱放，必须将车辆停入电子围栏，否则租车的钱将无法结算”。

●背景

去年开始为共享单车立规

早在去年4月，北京市首次为共享单车“立规矩”。根据市交通委发布的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见（试行）（征求意见稿）》（以下简称《指导意见》），共享单车企业应承担规范管理的主体责任，其中就包括加强车辆停放秩序管理。《指导意见》还提出，共享单车企业应在手机APP中标注可停放区和禁停区，引导承租人将自行车还至可停放区。

经历近半年的酝酿，去年9月，《指导意见》的两个重要配套文件，《共享自行车系统技术与服务规范》（以下简称《规范》）和《自行车停放区设置技术导则》正式公布，在停放区域施划标准方面做出更加细致的规范，要求共享单车需配备卫星定位装置，精度误差还应控制在小于等于15米的范围内。

此外，为保障共享单车停放秩序及调度需求，《规范》还明确提出，共享单车运营企业应配置车辆维护人员、维修人员和调度人员；人员配置数量应满足停放秩序管理和车辆运营调度的要求；交通枢纽、轨道站点、重要商圈等重点区域应采用电子围栏与人工管理相结合方式。

■ 盘点

多区启用电子围栏约束共享单车停放

自从共享单车出现起，无序停放、占道停放等问题就一直存在。去年6月底，通州区“共享自行车政府监管与服务平台”上线，北京市首批296个共享单车电子围栏在通州区多个公交站和重要商圈集中落地。去年7月开始，东城、朝阳、海淀等多个城区也已在多个热点路段实行共享单车电子围栏。

大兴区此前表示，该区已划定200处电子围栏，解决共享单无序停放问题，今年还将增加100处电子围栏规范共享单车停放。

西城 划10条共享单车禁停街

2017年3月20日，西城区宣布将控制全区内共享单车的数量。值得注意的是，西城将灵境胡同和西安门大街沿线、西黄城根南街、南北长街、府右街、大会堂西侧路、长安街沿线、太仆寺街、兵部洼胡同、石碑胡同10条大街划定为共享单车禁停街。

西城区有关部门表示，已约谈部分共享单车企业，他们已提交《承诺书》，承诺将主动接受政府的监管，做好禁停区域巡视收车工作，并通过微信及APP等途径开展对禁停区域的宣传，实施对违规停车用户扣除信用分的措施。

3月25日，西长安街街道办事处表示，为方便市民出行，在上述10条大街中将划出中山公园西门、北长街北口路东、兆金大厦、北新平胡同4处区域，设置共享单车停车点与指示牌。

昨日，记者在十条禁停大街之一的灵境胡同停车时发现，打开某共享单车APP后，灵境胡同红色的禁停区域从西单北大街一直延伸到府右街，还标有两个红色的禁停符号，并有相关文字提示。一些骑行者表示，虽然知道这些地方不能停车，但家和单位就在附近，如果把车停在停车区内确实有所不便。

东城 停车入围栏可获信用积分

去年7月19日，东城区正式启动“共享自行车电子围栏”试点。在首个试点区域崇文门地区，共划定了37处指定停车区域，可停放各类非机动车约3700辆。各企业的共享单车可自设“电子围栏”，但均需在指定区域。

东城区交通委相关负责人表示，通过在崇文门地区进行一段时间试点后，下一步将延伸至东城区的其他重点大街和主要区域，未来将覆盖整个东城区，还将依据试点结果动态调整停车区域。

昨日记者体验发现，打开某共享单车APP后，不仅能够实时显示所使用单车的位置信息，还能在地图上看到周边以蓝色“P”字标识的停车区域，放大地图后能看到“蓝色长方形”的电子围栏区域，并标注着“推荐停车点，若停放在蓝色区域，停放后信用分+2分”。

在距一处单车停放区10米的位置，记者将一辆共享单车进行落锁停车，不到一分钟，手机上就收到了“您把单车停放在规定区域外”的短信提示。当把车停在指定的白线区域内时，又收到了一条短信，“您把单车停放在规定区域内，信用分+2分”。

■ 观点

停车点设置需科学规划

据记者了解，治理共享单车乱停放现象是否要采用电子围栏技术，专家有不同的看法。

对电子围栏的应用，公共租赁自行车行业专家张庭凯持积极态度，他认为电子围栏不仅可以减少企业管理调度的成本，还可以引导使用者形成用车习惯，对企业和使用者都是好事。“现在先保证交通枢纽、大型居住区、办公区等处的使用需求，后期可根据平台采集的数据，细分出用车需求和停车需求大的地区补充施划。还可以在APP上设计用户投票，让用户选出哪里需要停车点，通过一些算法确定点位供大家停车。”张庭凯认为，电子围栏如果设置得科学，不会影响用车人的取还便利性。

世界资源研究所中国交通项目部主任、北京市交通委专家委员会委员刘岱宗建议除了采用电子围栏措施外，也可以设立“负面清单”式禁停区。

“政府和企业通过定位技术配合，凡是骑入禁停区便不能落锁，并持续计费。甚至可以通过技术设定，依照停放的距离有层次地减免费用，引导用户到外围停放，达到治理乱停放的目的。”刘岱宗说。

■ 链接

通州公租自行车已达3万辆

在公租自行车方面，通州区相关负责人介绍介绍，目前该区公租自行车已有3万辆、729个租赁站点，桩位总规模达到2.6万个。

同时，还完成市政交通一卡通对接和手机APP租还车系统开发，将为市民提供多种租用公租自行车的方式，进一步倡导绿色出行。

新京报记者 裴剑飞