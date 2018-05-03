互联网巨头争抢客厅流量入口

来源：北京商报

北京商报讯（记者 石飞月）近两年，互联网巨头争相推出面向家庭的“客厅”战略，希望抢占未来“客厅经济”的入口。5月2日，TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）宣布参股子公司雷鸟科技获得来自京东的3亿元投资。

TCL集团发布关于子公司雷鸟科技拟引入京东战略投资的自愿性公告。公告称，为加快TCL集团互联网业务发展，提升家庭互联网运营能力，公司的参股子公司深圳市雷鸟科技有限公司与北京京东世纪贸易有限公司达成合作意向，雷鸟科技拟引入京东为战略投资者，开展基于互联网基础能力、内容及服务、生态资源等领域合作，实现优势互补和协同共赢。京东拟以3亿元认购雷鸟科技新增股份，获得本次增资后雷鸟科技6.67%的股权。

资料显示，雷鸟科技成立于2017年5月，7月获得腾讯4.5亿元战略投资，对应当时投后股权的16.67%，投后估值27亿元；5月2日，获得京东3亿元入资，对应投后股权的6.67%，投后估值45亿元，不到10个月估值增长67%。截至2018年3月，该公司TV+智能网络电视平台的累计激活用户为2559万，日均活跃用户数1206万。

2018年一季度，雷鸟科技实现运营收入6887万元，同比增长超过3倍；TCL集团一季度实现营业收入256.3亿元，净利润7.88亿元，同比增长17.2%，其中归属于母公司净利润7.31亿元，同比增长63.2%。

智能硬件在互联网生态中处于护城河位置，互联网企业纷纷以资本和业务合作方式抢夺客厅经济入口。创维旗下互联网电视运营品牌酷开于2016年9月和2017年6月分别获得爱奇艺1.5亿元和腾讯3亿元的战略投资；今年3月，再以92亿元的投后估值获得百度10.55亿元战略投资。随着互联网企业对大屏市场价值的关注，基于海量终端资源的运营企业的价值加速增长。

上个月，乐视网旗下控股子公司新乐视智家宣告以90亿元的估值引入数名战略投资者，包括腾讯、京东、苏宁、TCL在内的8家知名巨头企业。乐视新智家为何会吸引这么多产业内资金关注，涵盖了视频、游戏、电商、物流、产业链等基于大屏的前端和后向的全部内容与应用环节呢？

业内人士认为，既有终端和运营平台是大家抢夺的关键。在互联网电视下滑的现在，电视厂商需要依托互联网巨头们的资金和资源来发展客厅经济，丰富内容，同时，互联网企业也可以获得智能家居的生态入口，获得用户流量。

对于新乐视智家的投资，京东方面表示，新乐视智家和京东计划在电商领域、会员账户领域、广告系统领域、物流领域、语音技术领域、新乐视智家产品采购领域、无界零售领域等开展深入业务合作，共同开拓市场、服务用户、共享客户资源和服务能力。

对于雷鸟科技的投资，该公司认为，雷鸟科技作为TCL集团旗下的智能电视运营平台，既有的海量用户和平台运营能力是核心优势，TCL集团具备完整的液晶电视产业链垂直一体化优势，整合智能电视生态链上各项内容和应用以及构建人工智能、大数据等新技术的能力，京东和酷开在AI通用技术研究上可以资源共享，在场景应用上可以互相补充，实现共赢。