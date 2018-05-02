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滴滴公布乘客被打事件进展：司乘双方和解并互相道歉

滴滴公布乘客被打事件进展：司乘双方和解并互相道歉
2018年05月02日 21:02 新浪科技
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　　相关专题：滴滴司机殴打乘客一事发酵 双方各执一词

　　新浪科技讯 5月2晚间消息，滴滴今日公布乘客@张桓被打事件最新进展，称司机与乘客双方已达成和解。

　　日前，@张桓在微博发文称遭遇滴滴快车司机打人。滴滴方面对此表示致歉，并称将垫付全部医疗费用，同时全力配合警方调查处理。

　　滴滴方面今日公布事件最近进展，称在公安机关的协调下，目前双方已经互相达成谅解，司机就打人的行为向乘客进行了书面道歉，乘客表示接受，并鉴于司机的经济状况和认错态度，决定不追究司机的责任，也对自己的不礼貌言辞向司机书面道歉。

　　滴滴方面称，已经按照之前的承诺承担乘客的医疗等相关费用，同时再次向乘客道歉。（张俊）

　　以下为滴滴声明全文：

　　司乘已和解，滴滴再次向乘客张先生诚恳道歉

　　不管什么原因，司机打人就是不对，错了就是错了。作为平台方，我们再次向乘客张先生诚恳道歉。

　　事件发生后，我们持续联系乘客、司机，全力配合警方，并劝导司机尽快主动前往配合调查，在符合法律规定程序的前提下向警方提供了相关录音证据、行驶轨迹和司机信息。在公安机关的协调下，目前双方已经互相达成谅解，司机就打人的行为向乘客进行了书面道歉，乘客表示接受，并鉴于司机的经济状况和认错态度，决定不追究司机的责任，也对自己的不礼貌言辞向司机书面道歉。

　　为此我们向乘客表示感谢，同时按照之前的承诺承担其医疗等相关费用。我们也想对这位司机师傅说，每个人都会犯错，感谢你及时认识到错误配合了事件解决，我们愿意和你一起承担责任。同时也感谢警方在这个过程中体现的高度责任心和付出的努力。

　　再一次向乘客张先生郑重道歉，在使用滴滴的过程中遇到不愉快的体验，我们感到十分心痛和自责。滴滴每天服务数千万人次，我们衷心希望能够让每一位司机和乘客满意，但面对这个新业态，我们的能力确实还需要大大提升。我们将竭尽全力，投入更多技术资源和团队力量，最大程度地减少这些问题的发生，滴滴欢迎所有人的监督和帮助。

　　尽管发生了令人痛心的事件，滴滴上仍然有千百万善良的司机师傅辛勤劳作，默默为大家提供服务，也有许多感人的司乘正能量故事每天在发生。互联网出行是个新业态，还有很多地方不完善，恳请广大乘客多多包涵、体谅司机师傅们，也恳请司机师傅们多多理解乘客在出行中的不便，一起珍惜和回报这份信任。

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