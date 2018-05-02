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500彩票网与天音控股附属公司达成体彩终端采购协议

500彩票网与天音控股附属公司达成体彩终端采购协议
2018年05月02日 18:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月2日晚间消息，500彩票网宣布公司全资附属公司以及乐透互娱信息技术（深圳）有限公司与深圳穗彩达成体彩终端机采购协议，计划向深圳穗彩采购不超过10,000台彩票终端机。以供未来在中国的销售及分发；同时深圳穗彩将在保修期内提供彩票终端机的相关维护及营运服务。

　　据了解，此协议的条款有效期限为5年，目前采购方已下单采购了1000台彩票终端机。

　　公开资料显示，乐透深圳为乐透互娱有限公司（于香港交易所上市的公司，股票代码：8198）的全资附属公司，乐透互娱有限公司为公司拥有40.65%股份的附属公司。

　　深圳穗彩为天音通信控股股份有限公司（于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000829）的全资附属公司。

　　此前在3月6日，500彩票网宣布与国家体育总局体育彩票管理中心正式签署框架合作协议，计划合作拓展体育彩票实体销售渠道。

　　具体而言，500彩票网将与各省（区、市）体彩中心签订具体业务合作协议，按照当地体育彩票业务发展规划和各省（区、市）体彩中心要求，协助部署体育彩票终端，提供相关维护和运营服务，以提升体育彩票购买便利性，扩大消费群体，优化彩票购买者服务体验。

　　在互联网彩票持续未放开的情况下，500彩票网也在尝试拓展业务范畴，创造多元化收入。（建宇）

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