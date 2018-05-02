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拆货架、盗商品：无人货架战事升级

拆货架、盗商品：无人货架战事升级
2018年05月02日 17:51 界面
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图片来源：网络图片来源：网络

　　现在这个市场已经到了刺刀见红的阶段。

　　来源：界面

　　作者：王付娇

　　这个五一假期对于无人货架行业来说并不平静。

　　据小e微店向界面新闻提供的信息，在4月25日，每日优鲜的BD冒充小e微店员工，盗取对方货架和物品，放入自己的办公室中，事发地点位于天津金融中心。这一幕恰好被小e微店员工撞见，当场拍摄了视频。

　　小e微店表示，他们已经报了警，涉事的每日优鲜便利购员工、天津每日优鲜分公司负责人均已接受警方调查。

　　小e微店还出示了与每日优鲜VP、便利购项目负责人李漾沟通的电话录音和微信记录，在两份记录中，李漾均承认了此事，并表示“抱歉”。在电话录音中，李漾还表示将在五一节后拜访小e微店，并称“天津这件事儿咱们都结束了，希望不要再做什么言论性的东西。”

 

　　但是，当界面新闻记者询问每日优鲜时，得到的回应却是：“这一切都只是误会。”

　　每日优鲜市场部的说法是，事发当日，客户让他们帮忙把货架放在仓库里，全程都有大厦物业等签字手续，但为保护客户隐私，不能向记者出具任何书面材料。他们还强调，针对该案件，天津警方只是出面调解，并没有对此事件立案。

　　小e微店和每日优鲜各执一词，看来这场纠纷还没完。

　　这次事件是每日优鲜天津分公司的私下行为，还是公司高层由上而下的意志，暂时无法判定。但据小e微店表示，之前在武汉、上海也发现了类似现象，由于没有抓到确凿证据，一直没有报案。

　　小e微店成立于2015年6月，目前融资B轮，总融资额约3.4亿人民币。投资方有中关村兴业、绿洲资本、海控资本等。同时获得海南省政府以及中关村管委会支持。根据小e提供的数据，截至2017年12月，小e已覆盖10余家城市，运营货架数量5000多个，日销订单峰值达到20万。小e微店一直强调，只布局百人以上的有效网点。

小e微店融资情况小e微店融资情况

　　每日优鲜入场较晚。这家生鲜电商公司已经融资到D轮，一共有11家投资机构，总融资额约59.23亿人民币，投资方中包括腾讯。2017年8月，看中无人货架的风口，每日优鲜孵化出了便利购项目，成立子公司，由李漾出任CEO。目前也已经完成B轮融资，总融资额约12.81亿人民币。

每日优鲜便利购融资列表每日优鲜便利购融资列表

　　该项目一出生就引起行业关注，每日优鲜便利购项目组成了500人的团队，试图打造一支“地推铁军”。当时办公室内拉起了各种横幅标语想要占据更多网点，扩大市场份额。

当时每日优鲜便利购办公室截图当时每日优鲜便利购办公室截图

　　当时每日优鲜便利购办公室截图

　　无人货架是2017年最大的一个风口之一。2017年底的几个月公开融资额接近30 亿元。在线上流量昂贵，线下购物体验不高的背景下，无人货架创造了一种颗粒度足够细、无限接近消费者的新场景，并成为能够方便获取用户数据的端口。除了小e微店、每日优鲜外，大众点评COO吕广渝打造的 “猩便利”、聚划算前负责人阎利珉创立的“果小美”、还有饿了么都是这个领域的玩家。

　　但因为商业模式不清晰、盗损率高等问题，一直受到质疑。该领域的天使投资人蒋海炳认为，现在最基的单门智能货柜的成本在7500元，将如此高成本的设备放在办公室场景，硬件成本两年内很难收回来。鲍俊伟认为设备的成本必须要控制在2000到3000元 ，如果超过这个成本则很难赚钱，因为补货和运营成本至少在20%以上，且商品的毛利做不到30%。

　　在风口冷却、资本谨慎的情况下，2018年这个行业开始暴露出各种问题：先是今年1月，猩便利爆出撤站传闻、在五一前，又有便利购裁员的消息传出。市场竞争也愈发激烈。

　　面对这种扭曲的市场竞争行为，行业各方人士都在呼吁公平竞争。猩便利创始人张宇辉也公开发声抵制恶性竞争。

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