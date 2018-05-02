因用户增长率下降 Snap一季度财报远低于预期

新版本承载了Snap成为一家媒体平台的野心，即使影响了用户数据，也没有妨碍Snap坚持改版的决心。

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原标题：新版本设计遭用户反弹 Snap一季度财报远低于预期

作者：郑洁瑶

尽管Snap去年四季度财报呈现出短暂复苏的迹象，但从今年第一季度的最新数据来看，投资者还是别高兴的太早。

北京时间5月2日凌晨，社交应用Snapchat母公司Snap发布了2018财年第一季度财报。

财报显示，该季度Snapchat的日均活跃用户数仅为1.91亿，虽略高于上一季度的1.87亿，但增长率却跌至2.13%；作为比较，2017年第四季度，Snapchat的日活增长率为5.05%。

此外，本季度Snap的总收入为2.307亿美元，低于华尔街预计的2.445亿。净亏损则为3.86亿美元，同比扩大83%。

财报发出后，由于多项财务指标未达预期， Snap盘后股价一度大跌近17%，目前收窄至15%。

不仅如此，在针对投资人的电话会上，Snapchat还警告说，由于日活数量对于广告营收至关重要，公司第二季度公司的增长和收入也有可能大幅放缓。

有分析人士认为，本次用户增长的下滑可能是对Snapchat此前重大产品设计更新的反弹。

今年早些时候，Snapchat重新设计了应用程序，将朋友发布的内容与名人内容分隔开来，该设计旨在减少用户对使用界面的混淆并吸引更多新用户。

但它最终引发了用户的强烈抗议，目前，要求Snapchat撤销改版本的请愿书已有超过120万人签名。

Snapchat承认，新的设计为公司带来了一些不利影响，扰乱了部分老用户的行为，并给广告主带来一些顾虑。

但在Snap与分析师的电话会上，Snap的CEO Evan Spiegel明确表示不会撤销新版本。他表示：“新设计将会为Snapchat的通讯产品和媒体平台奠定基础。随着人们逐渐习惯这些变化，各项数据就会趋于稳定。”他还指出，新版本推出后，高年龄段用户的留存率明显显著上升。

“新设计承载这我们在通讯和媒体这块的野心，在这方面，我们的期待是双倍增长。”

这是一个很美好的愿景，但就算投资者们相信，Snap也需要很长一段时间去完成这一目标。作为一家上市公司，即使是为了保证投资人利益，Snap也必须尽快采取措施解决新版本带来的负面影响。