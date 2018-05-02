新浪科技> 互联网 > 正文

因用户增长率下降 Snap一季度财报远低于预期

因用户增长率下降 Snap一季度财报远低于预期
2018年05月02日 16:55 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
因用户增长率下降 Snap一季度财报远低于预期
查看最新行情

　　新版本承载了Snap成为一家媒体平台的野心，即使影响了用户数据，也没有妨碍Snap坚持改版的决心。

　　来源：界面

　　原标题：新版本设计遭用户反弹 Snap一季度财报远低于预期

　　作者：郑洁瑶

　　尽管Snap去年四季度财报呈现出短暂复苏的迹象，但从今年第一季度的最新数据来看，投资者还是别高兴的太早。

　　北京时间5月2日凌晨，社交应用Snapchat母公司Snap发布了2018财年第一季度财报。

　　财报显示，该季度Snapchat的日均活跃用户数仅为1.91亿，虽略高于上一季度的1.87亿，但增长率却跌至2.13%；作为比较，2017年第四季度，Snapchat的日活增长率为5.05%。

　　此外，本季度Snap的总收入为2.307亿美元，低于华尔街预计的2.445亿。净亏损则为3.86亿美元，同比扩大83%。

　　财报发出后，由于多项财务指标未达预期， Snap盘后股价一度大跌近17%，目前收窄至15%。

　　不仅如此，在针对投资人的电话会上，Snapchat还警告说，由于日活数量对于广告营收至关重要，公司第二季度公司的增长和收入也有可能大幅放缓。

　　有分析人士认为，本次用户增长的下滑可能是对Snapchat此前重大产品设计更新的反弹。

　　今年早些时候，Snapchat重新设计了应用程序，将朋友发布的内容与名人内容分隔开来，该设计旨在减少用户对使用界面的混淆并吸引更多新用户。

　　但它最终引发了用户的强烈抗议，目前，要求Snapchat撤销改版本的请愿书已有超过120万人签名。

　　Snapchat承认，新的设计为公司带来了一些不利影响，扰乱了部分老用户的行为，并给广告主带来一些顾虑。

　　但在Snap与分析师的电话会上，Snap的CEO Evan Spiegel明确表示不会撤销新版本。他表示：“新设计将会为Snapchat的通讯产品和媒体平台奠定基础。随着人们逐渐习惯这些变化，各项数据就会趋于稳定。”他还指出，新版本推出后，高年龄段用户的留存率明显显著上升。

　　“新设计承载这我们在通讯和媒体这块的野心，在这方面，我们的期待是双倍增长。”

　　这是一个很美好的愿景，但就算投资者们相信，Snap也需要很长一段时间去完成这一目标。作为一家上市公司，即使是为了保证投资人利益，Snap也必须尽快采取措施解决新版本带来的负面影响。

Snap用户
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有