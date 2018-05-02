红点奖纯粹骗中国人钱？罗永浩：标准还是严苛的

原标题：红点奖纯粹骗中国人钱？罗永浩：主办方确实赚了钱，但标准还是严苛的

钛媒体注：今年4月初，有“中国工业设计之父”之称的柳冠中教授在一次接受采访时谈到了红点奖、IF奖的话题，柳冠中当时称，“红点奖、IF奖纯粹是商业机构来骗中国人钱。”这一论点引发了业界讨论。德国红点设计奖官方后来还对这件事进行了回应。

柳冠中在采访节目中指出，“他（红点奖）是商业炒作，在德国他没有那么多市场了，他跑到亚洲来，专门在中国开了红点奖，你想一年他获奖者在中国上千件，报名要交钱，参加评审要交钱，参加复审要交钱，参加最后的展览要交钱，新闻发布要交钱，他是生意，德国人自己说了红点奖在德国已经开始走下坡路了，到中国正是冉冉上升，什么中国设计的奥斯卡奖，中国这点真是丢人。”

对此，锤子科技创始人罗永浩最近这两天发长微博表达了自己的看法：

红点、iF、G-mark等国际工业设计奖的运作都比较商业化是事实，比如每年参加评奖的企业有四五千家，拿“入围奖”（即国内企业拿完了不要脸自称“大奖”的那种奖）的有上千个，那为什么发这么多奖呢？当然是主办方为了赚钱或维持运作。

如果获奖几率太少，自己知道是二流选手的企业可能就不参加了。如果得奖率高达四分之一，那就会吸引更多企业参加，“四分之一，撞也撞上了”。参奖的企业报名参选、获奖后参加巡展之类的费用，从几千块到上万块到几万块不等，这对个人也许还有点负担，但对企业来说通常不是问题。

所以主办方很容易就能收一大笔钱。虽然组织评委会评奖、制作奖杯、举行颁奖典礼、印刷获奖作品图册和安排作品巡展的支出费用明细我不是很清楚，但以我做企业和做产品及其周边的经验大致估算，主办方赚到钱应该是没问题的。

虽然有上述的问题，但这几家最有影响力的国际工业设计奖，评选金奖/最佳奖（这些才是真正的“大奖”，也是赖以维持声誉的关键，否则早就不下去了）的标准还是非常严苛的，每年选出来的金奖/最佳奖数量很少。所有当年的工业设计产品品类，四五千个参奖产品全加到一起，能得金奖/最佳奖的只有几十个，而且个别年份的某些品类还会偶尔来个金奖/最佳奖从缺，以示严格。

回顾几十年的历史，这几个影响力最大的国际设计奖的大奖获得产品，大致上涵盖了过去几十年人类最优秀的工业设计产品，这个在工业设计界设计著称或著称过的牛×企业和很多重视工业设计的欧美日知名企业，基本上也都会年年参加这几个国际奖。所以柳老师批评这些奖商业化，言过其实了。

只是这些年中国企业参加的越来越多了，而且拿个入围奖回来叫嚣“工业设计界的奥斯卡”和“大奖”的没劲公司到处都是，所以柳老师当年我就是看到身边有太多太多的国内企业拿着二流的设计产品，宣传自己得了“红点大奖，所以后来去新加坡看了红点工业设计博物馆里的东西，买了几本红点的获奖作品图册，又做了一些功课之后，才发现自己弄错了，后来也公开向红点表国内的红星奖，虽然这些年跟国内的工业设计发展的实际情况一样，一直在进步，但跟这几个国际工业设计奖的水准，还是有一定差距的。

我们希望红星奖越办越好，也希望中国的工业设计整体水准能加速赶超先进国家的水平，同时也很愿意参加更多的国际工业设计领域的各种活动。

以下为柳冠中访谈部分：

主持人：2018年初红点奖和IF的设计大奖，公布之后都有中国的产品获奖，有人觉得这是中国设计正在崛起，您是怎么看的？

柳冠中：我的想法恰恰相反，红点奖、IF奖纯粹是商业机构，是来骗中国人的钱。红点奖是来自德国北威州政府，它大约有将近40年的历史了，最后把它承包给一个匈牙利人，就是现在的Peter Zec，他是商业炒作，在德国没有那么多市场了，就他跑到亚洲来，专门在中国开了红点奖。你想一年他获奖者在中国上千件，报名要交钱、参加评审要交钱、参加复审要交钱、要参加最后的展览要交钱、要给新闻发布也要交钱。都是奔着钱来的。

德国人自己都说，红点奖在德国已经开始走下坡路。可它却在中国冉冉升起，被称为“中国设计的奥斯卡奖”，河北省刚出台的政策，拿到红点奖的单位和个人，奖励30万奖金。在中国拿到红点奖的学校几十个、设计公司几十个，应该说我们中国设计上的进步，不用红点奖去承认。你不参加红点奖中国设计也在进步，不能因为中国红点奖多了，就说明我们中国进入到世界了，这种说法是自己欺骗自己，红点奖、IF奖全是这样，全是商业机构。

大概在六七年前他要进驻宁波，要求宁波政府给他一年300万欧元，给他1000平米由他自己经营，政府不得干涉。他自己组织在中国的大奖，我去做思想工作，我说这个不行，他自己经营，他是一个商业者，应该他自己出钱，为什么他就给钱，白给那么多空间。最后没让他进去，然后他跑到北滘设计城，又是要求300万一年，和1000平方米，北滘最后也没同意，15年在厦门落地，将来在南京、在重庆、在石家庄、在青岛、他要在中国建立网络，也就是说中国最后一个阵地要被外国人占据。

主持人：最后一个什么阵地？

柳冠中：设计呀！我们的制造已经被人家垄断了很多了，我们的设计，是启发我们中国人自己创造力的，现在又被外国人牵着鼻子走。当时邀请我做红点奖的评委，我拒绝，我没有参加。当时在厦门与红点奖同时开展的是海峡两岸的设计展成果展，他们两个算是在两个对立门，咱们厦门市的领导市委书记去参加红点奖的开幕典礼，却没有参加咱们中国自己的。

我们15年的红星奖评奖，我们提名高铁应该获奖，而外国人却说是graphic design（平面设计），认为你只是一个涂装，而我们的中国评委居然就跟着一块说。我说这不是graphic design，这是高铁对中国人带来的交通方式的一个革命，它的意义绝对不是一个高铁，一个涂装的问题，不是一个造型的问题。这时候德国人才不说话了，他们硬要把一个葡萄酒瓶子评为金奖，它上面有一个领结扣上去，马上能知道葡萄酒里面的温度，因为法国的文化是葡萄酒，讲究室温，不能比室温高，也不能比室温低，所以他说这个东西特别好，应该评金奖。我说他可以得奖，但是绝对不是金奖，中国的高铁必须得金奖，跟他们辩论，终于把中国高铁金奖争取得来了。所以说外国人能评价中国的设计吗？因为中国的设计要什么他不知道，他是所谓的把设计的技巧的东西，那个设计的确很精巧，但是跟中国的高铁能比吗，这就是战略，这不是技术问题。

3。 主持人：这很可能会成为一个导向？

柳冠中：对，这是我们的一个方向。你评奖目的不就是评方向吗？而这点我们中国人自己不争气，自己不知道，这不能怪人家外国人，这怪我们自己，我们自己头脑里的东西，认为外国人总是强。是，外国人有的是强，但是不等于说我们没有国格。

主持人：我们现在有跟他们能够匹敌的自己的奖吗？

柳冠中：有啊，你看我们工信部有中国工业设计大奖，起码代表我们国家的，而我们地方上，我们北京有北京红星奖、广东省有广东省长杯、浙江省有浙江省长杯、山东省有山东省长杯、河北省有河北省奖杯，还有地方上几百种奖，所以评奖又成了中国的一个工业设计的一个举措，这就是急功近利。难听一点可能是评奖好做，一个颁奖典礼大家都高兴发了奖金，发了奖状，领导一出面了，电视镜头一拍，完了，评完奖的东西落地谁管，所以这就是中国的一个怪现象。你看改革开放以后我们重视设计，都是从评奖开始的。评奖不是目的对不对，评奖是树标兵，引导大家真正把好的东西在我们生活当中，在生产中去落实，而不是都是为了拿奖状，所以中国怪现象，中国改革开放这么多年，工业设计刚刚开始，上百种奖。城市有城市奖，省里有省里奖、企业有企业奖，地方连个县都有奖。

每个人都要讲自己的成果，没有整合起来。而德国人加上又是外国人，他也的确有40多年的经营经验积累，所以搞得比较正规，程序都很正规。所以一招展要交多少钱，中国人都交，也愿意花钱，因为在中国学校承认啊，你拿到红点奖，你毕业的时候你的分就高啊，我就业就就好就业啊，政府还会给你30万一个奖

主持人：那现在红点奖它已经进来了，而且已经产生了这么大的影响，在中国设计界对待它，应该采取一个什么样的态度呢？

柳冠中：平常心对待，你可以进来，但是我们自己必须心里明白，我们没必要跟他直接针锋相对，你该参展有人去参评都可以，但是我们就希望我们的政府，在政策上不要这么倾斜。他可以招展，他也可以招商，这是开放的自由，这个我们没有权干涉，但是没有必要给他，白给他地方，白给他经费，而且他的活动政府别人不得插手。优惠就是引进的优惠，也不能把中国的东西甩开了，对于这个，我觉得态度应该非常明朗。