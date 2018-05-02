微信推热议话题功能 能唤醒用户的兴趣吗？

从功能来看，热议话题的推出，有望带动“看一看”的活跃度，提高公众号作者们的积极性。

来源：界面

原标题：微信推出热议话题功能 能唤醒你对“看一看”的兴趣吗？

作者：饶文怡

微信公众号上线已近六年，在增长放缓的情况下，如何保持平台热度成了微信团队面对的首要问题。最新的一个尝试，是将微信公众号和“看一看”进一步打通。

4月28日，微信正式上线“热议话题”功能。用户可以在“看一看”界面的信息流里找到该功能，被选入“热议话题”的公众号文章底部也会提供入口链接。

乍看之下，“热议话题”和原有的“热门话题”大同小异，都是同主题文章的聚合，但“热议话题”明显对用户体验做出了优化。

首先，热门话题只是简单地呈现公众号的名称以及文章标题；而热议话题则会包含公众号名称、文章标题以及针对内容的简单摘要，显得更加详细。

另外，热门话题最多只能收录5篇公众号文章，热议话题则可以收录更多内容。

最重要的一个区别是，在“热点话题”下，每篇被选入的文章与话题本身都是一个单向的关系，用户可以从话题页面进入文章页面，但无法通过单篇文章获取其他同主题内容。而在热议话题之中，用户不仅能从同一话题入口获取不同的文章，还可以从单篇文章进入话题页面，形成一个双向的交互关系。

根据微信方面的说法，这一设置的目的在于，“帮助用户了解到一个热议话题的全貌和不同观点，并且能够发现同一个热议话题下优质的内容。”

至于进入热议话题的文章筛选标准，微信给出的条件是：“将会综合考量公众号用户活跃度、文章质量、文章与热议话题的契合度、观点的丰富程度以及文章的时效性等等。”

从功能来看，热议话题的推出，有望带动“看一看”的活跃度，提高公众号作者们的积极性。起码从文章的筛选标准来看，并不仅仅是多人推荐的文章才能够入选热议话题；质量够高、和热点契合度高的文章，同样能够入选，这就给了很多小号提升曝光度的机会。

但是这真的能够让更多人主动使用在微信中藏得很深的看一看吗？

2017年5月，微信在6.5.8版本的更新之后正式上线了“搜一搜”和“看一看”功能，让用户可以以信息流的方式来阅读公众号文章。

在不少人看来，看一看的推出，是微信为了抗衡今日头条所推出的。从产品的形式上来看，看一看的确和今日头条有近似之处；只是，直到现在，看一看还是静悄悄地躺在微信的“发现”页面中。

而在微信负责人张小龙看来，看一看也并不完全就是今日头条的拷贝版。在一次内部分享会中他曾经提到，看一看不应该做成另一个今日头条，应该具有微信特色，应该把腾讯自己的优势发挥出来，比如对于社交关系链的使用。

但无论他怎么阐述，这些改动依然称不上是革命性的变化。对于绝大多数用户来说，这些潜移默化的改变，能够带来多少的新体验依然是一个未知数。

至少对于绝大多数人来说，看一看的未来，目前依然还不太能够看得清。