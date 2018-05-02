累计投资600多家公司：腾讯投资的成就、错失与未知

采访 | 翟文婷 焦丽莎 文 | 翟文婷 编辑 | 马吉英

马化腾曾自问，腾讯的核心能力是什么？在一次总办会上，他让16个高管当场作答。从21个反馈中，内部圈定两个答案。

其一是流量。在国内互联网发展的不同阶段，腾讯始终是流量王者。如今坐拥10亿月活的微信和8亿多月活的QQ，没有第二家公司比腾讯掌握的用户数更庞大。这让腾讯成为中国最赚钱的公司之一。

另一核心能力被认为是资本，据说这是腾讯公司总裁刘炽平的主张。彼时3Q大战结束不久，互联网冷眼旁观腾讯的开放姿态，资本连接被认为是唯一可行的路径。这个战略决定影响了腾讯此后的扩张轨迹。利用资本释放流量资源并创造更大的价值，同样没有哪家公司比腾讯更激进更成功。如果不出意外，这种成功将被延续。

投资正在成为腾讯最重要的底色，甚至争夺未来的常规手段。刘炽平在2018年初的腾讯投资年会上透露，这些企业所新增的价值已超过腾讯本身的市值。

今年两会答记者问现场，马化腾曾告诉《中国企业家》，腾讯投资的基本逻辑是，除了通信社交和内容，其他都交给合作伙伴。腾讯不会追求控股，甚至不要求大股东，而是通过小比例占股的方式投资。腾讯态度明确：只求共生，不求拥有。

一组值得关注的数字是，过去几年，腾讯累计投资了600多家公司，横跨海内外，行业涉及文化娱乐、游戏、交通出行、零售等多维度。2017年，共有120多家公司拿到腾讯投资，比BAT中另外两家的总和还要多。腾讯一年的投资金额毫不输阵一线基金的盘子，从种子轮到Pre-IPO甚至上市公司，全线进攻。

腾讯投资主管合伙人李朝晖在2017年全球合作伙伴开放大会上曾表示，腾讯整体投资金额超过千亿规模，体量达10亿美金的公司数量在50到100家之间，他拒绝透露确切数字。同时四五家公司完成独立上市，大量的公司处在IPO前夜。

这并不是全部。腾讯还以LP的身份投资了二三十家左右的基金，这些基金的名字并不陌生，甚至大名鼎鼎。他们是红杉、云锋、中信产业基金、经纬中国、晨兴、创新工场、高榕资本、金沙江创投、钟鼎创投等。

这意味着，即便一家企业没有接受腾讯的投资，只要成为上述任何一家基金的被投公司，也间接与腾讯有关。2015年伊始的几起互联网重大投资或并购，无不出现腾讯的身影。企鹅帝国的版图已经难以被清晰界定。创办一家公司，最后卖给腾讯，被认为是一种不错的选择。

几起重大合并，以及最近的美团收购摩拜等热门事件，腾讯无一不是决定性的主导力量，但腾讯的思考和决策过程从未向外界清晰披露了解过。即便在腾讯集团内部，这种过程也少为人知。神秘的腾讯投资与并购部和马化腾在同一层办公，一般员工轻易不会踏足。

赢家通吃的局面，多少会引起其他玩家的反感或排斥。腾讯的意志却被广泛接受，投资部的人待在办公室，就会有公司不停地找上门来愿意聊聊。当一个行业的两家对立公司寻找战略投资，选择腾讯的倾向往往在前序投资人中占据上风，因为这意味着更大的胜算和更强的背书。有一种声音甚至认为，腾讯投了谁就意味着谁是行业老大，因为“腾讯可以影响一切”。

美团CEO王兴曾公开表态，腾讯是他的朋友，是很重要的一位股东。他还评价，不管是创始人的个性、团队气质还是业务战略，腾讯可以更好地和别人结盟。而在蔚来汽车创始人李斌眼中，马化腾所提的“去中心化”投资赋能方式最健康。

但腾讯投资的这个“人设”不是天然存在，也并非绝对安全。

腾讯投资正面临劲敌。阿里与腾讯对峙的互联网基本面下，双方从业务线的直接冲突，早已延伸至对优质“代理人”的争夺。这种局面在本地生活、移动出行和二手车电商等领域频繁上演。眼下，AT交火最激烈的是线下零售。站腾讯还是选阿里，零售企业从来没有像此刻这样困惑。

如果细数，腾讯投不进以及错失的项目数量并不小。2014年腾讯曾有机会收购WhatsApp，一旦成功，将对腾讯的国际化布局产生积极影响。结果马化腾因身体原因，耽误了与WhatsApp创始人的谈判。这家公司最终被扎克伯格高价拿下。

腾讯投资曾在电商领域经历失败，最终战略支持京东才不至于失掉棋局。但也因此自缚手脚，确立了“半条命交给合作伙伴”的模式。一位投资人告诉《中国企业家》，除非类似电商这样的格局清晰，否则腾讯把半条命交出去，会面临巨大的风险。

外界观察到的最新现象是，腾讯在不断调整其投资策略。比如在教育和二手车行业，腾讯都以广撒网的方式多点占位。买下赛道是红杉过去的策略，现在更适合用来描述腾讯。

这也意味着，自营与投资双轮驱动的模式在腾讯不可逆转。“如果投资跑得更快，内部团队就不能做，否则社会舆论压力很大，继而资源倾斜投资，也是很危险的。”上述投资人分析道。

巴菲特曾说，“我们遇到的挑战是，以我们产生现金的速度迅速产生新的思想”。这句话套用在腾讯投资身上，再合适不过。

自我进化

关于腾讯投资的最新消息是，腾讯内部正在独立运作一只新的基金。

一位与腾讯合作频密的投资人向《中国企业家》解释，此举的初衷是想解决投资团队激励问题，过程比较复杂。虽然新基金成立了，但和现在的投资没有什么差别。

另一位投资人给出了类似的说法，投资主体和项目都一样，基金没有新的名字，只做跟投。如果腾讯投资是CVC（Corporate Venture Capital）状态，投资收益会被计入公司利润，但基金可以用来奖励投资团队。这种操作手法也类似孙正义搞Vision Fund，联合一些大机构做基金的LP，增加可支配资金的规模。百度资本就是百度联合国寿募集的100亿规模的基金。

其实，腾讯最广为人知的是2011年1月24日成立的腾讯共赢产业基金。起初规模为50亿元，后来追加到100亿，半年时间就投出近30亿元。当时腾讯年利润在80亿元左右。马化腾在第一届腾讯合作伙伴开放大会上说，“没有什么比把一年的利润投给产业链更正确。”他还提出，第一阶段的目标是“再造一个腾讯”。后来共赢产业基金这个提法被逐渐淡化，腾讯内外谈到资本主体都是腾讯投资并购部。

但外界记住了这个时间点，因此认为腾讯投资始于2011年，比2008年成立的阿里巴巴资本晚了三年。实际上，腾讯的投资并购行为最早可以追溯到2005年。2008年腾讯投资并购部成立后，投资金额和数量翻番，只是很多案子没有对外披露过。

早期，投资团队更多是在协助释放业务线的需求。最早提出QQ秀创意的许良当时在互联网事业部，曾与投资部多次合作投资社交和电商。他们从业务层面对项目做出判断，投资部对财务把关，并负责执行和投后管理。彼时，业务线的人对投资项目的话语权比重更高。

2008年，彭志坚从Google中国加入腾讯投资并购部初期，曾力推大众点评，这是他在Google的投资项目。腾讯业务部门经过研究给出的结论是，花这笔钱不如自己做，腾讯有流量，把点评的内容迁移过来就可以。此事被搁置。最终腾讯还是投资了点评，只不过是6年以后，以20亿美元的估值。

业务线强势的另一表现是，几乎要求进入每家被投公司的董事会。2011年上半年，腾讯投资胡莱游戏时，双方曾为此僵持不下，最终胡莱游戏接受了游戏业务线负责人进董事会的条件。这样安排的利弊明显，好处是双方在产品和团队层面顺利对接；问题是同在董事会上的两个人却是直接竞争对手。

现在几乎看不到此类现象的发生。腾讯被投公司、每日优鲜联合创始人曾斌告诉《中国企业家》，背后的原因是业务线的人当期有KPI要求，更多关注与被投公司的协同性。而投资部的人更能理解腾讯的需求，会根据使命做投资计划和安排。“独立是争取过来的，投资团队自我能力的证明又强化了话语权的建立。”这个说法和判断得到了腾讯投资前员工的认同。

2011年是腾讯投资的分水岭。前一年3Q大战的缘故，腾讯决定通过资本扶持更多合作伙伴，这让腾讯投资决策独立，步伐加快，风格明确。绝大部分案子由投资部驱动推进，不受业务部门影响。

最具代表性的是，腾讯如鼓点般密集布局电商。易迅、高朋网、F团、好乐买、珂兰钻石网、五百城3C电器网等都被拿下。但对比同时期一样买下电商赛道的红杉，腾讯投资的业绩可谓差强人意。

沈南鹏在2010年和2011年时就发现并投资了唯品会和京东，这让红杉成为电商领域的绝对收割机。这两家公司目前也是腾讯在电商领域对抗阿里的主要力量，但被贴上腾讯系标签的时间是在2018年初和2014年。

形成这种局面的一个重要原因是，早期的腾讯喜欢投行业老二。一位前腾讯投资部员工解释背后的原因，“性价比高，可以靠腾讯的力量扶持成为第一”。

这种心态在收购易迅时最为明显。易迅当时是市场老二，腾讯自认输送流量可以扳倒老大。结局如点评那样，同样被证明并不可行。

从2012年投资并购部大规模撒网布局开始，发现并捕捉行业第一就成为腾讯投资的常态。

据IT桔子统计，2014年腾讯共投资68家企业，其中包括战略入股京东和大众点评。前一年，腾讯投资企业的数量还只有19。2015年，这个数字已经变成108，此后都不断攀升。腾讯连接一切的构想，在资本的推动下正在变成现实。

李朝晖曾梳理腾讯感兴趣的那些领地，着力部署的一块是消费互联网，比如内容、游戏和文娱。其次是零售、教育和医疗。在腾讯的视角中，没有什么比零售更重要，体量更大。资本扑向的第三个板块是人工智能、新材料这样的前沿科技，此外企业服务也是腾讯一直想深入的领域。

腾讯投资并购部团队也逐渐稳定。腾讯投资并购部成立之初，彭志坚就担任负责人，他被认为帮助腾讯在从无到有地建立了并购团队，并形成了独特文化。此后，许良与李朝晖、林海峰三人为副总经理，湛伟彪负责投后。2015年，彭志坚与许良离开创办元生资本后，李朝晖与林海峰同为腾讯投资主管合伙人。但投资决策始终由刘炽平甚至马化腾最终拍板。

2012年，腾讯投资首次吸纳应届毕业生，其中一道面试题是，根据部分财务数据，指出其所属哪个行业甚至哪家公司。那年腾讯集团共招入5000名应届毕业生，有幸与刘炽平和各业务线副总裁一起进餐的，只有拿到投资部门offer的4个学生。核心意思只有一个，热情邀请他们加入腾讯投资。

听上去似乎有点不可思议，但彼时腾讯投资的吸引力和号召力有限。几位高材生最后用脚投票，三名奔向高盛、淡马锡控股和德意志银行，只有一人选择留下。

与此形成强烈反差的是，腾讯投资的团队流失率并不高。一位接近腾讯投资的人士透露，“腾讯投资部几乎每个人手里都有其他基金的offer，但轻易不会走。一般VC没什么意思，平台没有腾讯好，没有动力离开。”

战略与财务投资并重

彭志坚负责腾讯投资并购部期间，唯一一次对外接受采访是在2013年，当时他明确腾讯投资的核心诉求就是实现战略价值。再进一步解释就是，要达到优势互补、前瞻布局的效果，但大部分案子是战略价值和财务价值并重。

今年2月份，他以元生资本创始合伙人的身份接受《中国企业家》采访时持同样态度，“有财务价值的公司一定做得很大，体量足够大对腾讯而言就一定具备战略价值。所以我们投体量大的公司不会错。”

一位腾讯投资离职员工进一步补充道，当一家公司成长到10亿甚至30亿美金的规模，与腾讯不可避免会产生交集。从这个角度而言，如果腾讯能更早与一家公司产生资本连接会更有利。历史数据显示，腾讯对不同生命周期的公司几乎已经做到了360度无死角覆盖，从种子轮到上市公司，没有腾讯的红旗插不到的地方。

如果从战略诉求、业务驱动和财务投资三个维度考虑，上述人士的分析是，腾讯投资的那些阶段靠前、想象空间不大的公司一般都是出于业务协同的考虑，但长期来看，有可能会转化为战略投资。

而投资京东、点评这样的公司必然是有强烈的战略诉求，要么抢占未来制高点，要么构筑竞争防线。“否则动用公司那么多资源不太合理。对腾讯而言所有资源都是有成本的，给投资公司还是内部项目，高层会做出衡量。”

纯粹的财务投资比重在腾讯日渐扩大。这些项目的特征足够明显：处在早期发展阶段，短期预见不到与业务联动的可能，也无关战略价值，“唯一的动力就是投资团队期望博得更好的声望。”

这位前腾讯投资内部人士拒绝把具体的投资案例对号入座，外界通常看不太清，他说腾讯投资内部对每个项目的定位都能明确区分。

战略价值先行的投资理念，意味着腾讯任何时候都不能缺位。不止一位腾讯内部人表达过这样的观点，“投错一个案子影响没有那么大，关键是不能miss掉机会。”

腾讯投资的确经历过失败，最典型的案子是好乐买。腾讯在C轮时进入这家公司，当时正值电商最风光的时候，创始人鲁明和李树斌对追上门的投资人应接不暇，李树斌曾坦言，最初他答应与彭志坚吃饭只是出于礼貌，并没有真想拿腾讯的钱。但后来两人在深圳见到马化腾，敲定了这笔投资。最终这家公司却宣告失败。

腾讯内部后来复盘时承认，在DD（尽职调查）阶段他们就意识到鞋购买频次低、退货率高、上游供应商集中、压货严重等问题，但在垂直电商遍地开花的特殊阶段，腾讯不能不在鞋这个品类卡位。“避免失败就少冒险，但这不符合腾讯布局的策略。”另一位前腾讯投资员工说。

错失也不能被接受。早年间，腾讯曾有机会投资今日头条，但当时他们判断信息分发的门槛太低，腾讯自己能做，新浪百度也有机会，因此没有出手。

当时腾讯投资的节奏是，平均一个星期就要决定是否投一家公司，后来甚至每周要拍板两次。每个案子被审视的深浅程度不一，一顿饭错失一家独角兽不是不可能。据说，后来腾讯内部的反思是，还是要把标准放低一些。“宁可投错100个张一鸣，也不能丢掉一个。”

后来滴滴与程维进入腾讯视线时，彭志坚当场拍板，以高于那一轮2000万美元的估值强烈要求投进。事后被证明，这个决定对腾讯而言无比正确。

互联网观察家尹生的观点是，“腾讯需要的就是一种战略确定性以及不对其行业地位造成伤害（的结果），不在乎一城一地的得失。公司战略确定性每提高1%，带给它的价值就远超投资收益。”

但从近期的市场反馈来看，腾讯投资的精准率似乎比其他公司战投更高，甚至可能早于VC发现优质公司，根本原因是微信的存在。业内的共识是，微信对腾讯这几年的战略聚焦起到非常关键的作用，给它底气，也给它一种能力。

腾讯从来不缺流量，但2012年布局电商时，他们清醒意识到QQ带来的电商流量有限。但这一波对线下零售的争夺中，微信的流量价值短时间内就被家乐福、步步高这样的合作企业所验证和放大。

不止一人告诉曾斌，微信产生的交易额在去年已经达到1万亿。准确地说，是在微信发现商品信息进而下单。部分比例的支付会跳转出去，但趋势在减少。所以曾斌认为，徐新所提“微信支付正在打败支付宝”的论调并非危言耸听。据他所知，微信产生的1万亿交易，其中3000亿是跳转到淘宝。“阿里最清楚这些流量从哪里来”。

腾讯掌握海量数据，可以让他们更早敏锐地发现那些交易最活跃、成长最快的公司。

每日优鲜还只是一个公众号时就被腾讯发现，这令创始人徐正和曾斌意外。他们后台的交易、支付数据对腾讯投资而言就是最好的DD，也不必验证真假。对方只问一句，“你们愿意接受腾讯的投资吗？”

投资转转如出一辙。CEO黄炜告诉《中国企业家》，腾讯在发现他们健康增长的数据后，表达了投资意愿。“闲置交易在中国是万亿规模的市场，腾讯能看到各种大机会，这说明他们很敏锐。”更何况，Facebook也在做同样的事情。

对于腾讯公司而言，这是种无可争议的成功。但对于投资部的团队成员来说，该从什么维度评价他们的投资业绩？尤其那些既非出于业务耦合也不追求战略考虑、更多基于财务回报投资的项目。

“这是个好问题，但我很难回答。”一位腾讯投资离职员工如是说。

他进一步解释，投资确实没办法用KPI考核，数量说明不了问题，而且投资看到效果可能是在五年十年之后。腾讯需要平衡战略和财务价值，这个评判标准确实没办法定量，也确实没有定量。“这是所有CVC面临的一个挑战吧”。

公司战投对团队的激励是行业普遍存在的问题。“绩效要跟其他业务部门在一条线上，不能给予特别的奖励，不然业务线会认为投资是在利用他们的资源做事情，不予配合。”一位投资人分析道。在腾讯，投资部门依然很重视与业务线保持良好的关系。

公司眼中的腾讯投资

3月1日，杨浩涌宣布车好多完成8.18亿美元的C轮融资，由腾讯领投。虽然这个数字创下了汽车服务电商领域的最大单笔融资额，外界却更关心腾讯背后的投资动机。因为至此，二手车领域的几个主要玩家瓜子、优信、易车、人人车和天天拍车等，都在不同阶段接受了腾讯的注资。

第二天，《中国企业家》记者见到人人车创始人李健，他说更早前就已知腾讯投资瓜子的消息，并不感到突然或意外。“说明腾讯非常认可二手车这个大赛道，在做全产业链的核心选手布局。”

理论上，企业拿BAT或其他产业资本的钱，意味着这是一种战略选择。尤其对于移动出行、本地生活这样的热门交战区，站队现象普遍，巨头也存在一定程度的排他。然而腾讯买下赛道的情况越来越常见。除了二手车，还存在于在线教育以及游戏直播等领域。

融资发布当天，杨浩涌对外发声，“现阶段我并没有对腾讯战略资源有过多需求，更多把腾讯当作友好的、长期的财务投资人去看待。”

李健也把腾讯定义为一个高质量的财务投资人。但是他强调，滴滴对人人车而言是一个超级战投，理由是滴滴与二手车流量价值匹配度最高。4月26日，人人车新一轮3亿美元融资中，同样有腾讯和滴滴的身影。

据他介绍，腾讯对人人车早期发展的品牌背书价值更大。“雷军和腾讯投资助力人人车”，这句话在公司网站首页挂了很长时间。二手车行业缺乏信任，这种品牌背书对一个企业的立足意义非常重大。

如果谋求长期发展，李健认为更多要靠团队自身。他进一步表态，腾讯支持他的竞争对手，并不会对他造成太多困扰。甚至他反问道，“二手车领域哪家企业对腾讯的资源利用得很好？如果难以回答，说明这个问题并不重要。”至于创业者普遍关心的流量资源，李健承认有尝试，但认为更多是一种间接帮助。

关键能力的赋能，而不是保姆，这是曾斌给腾讯投后的定位。“腾讯的资源也有限，它要判断给到谁最合适，也要判断哪些问题是他们必须出面解决的。不应该寄希望于腾讯帮你解决所有的问题。”

很多公司在接受腾讯投资时，都期望能获得流量支持。曾斌却说，腾讯更愿意分享如何获取有效流量的方法。

每日优鲜推极速达服务时，关键技术难点在地图定位。其他地图产品每天访问量受限，还需要做大量接口工作。腾讯委派了一个十几人规模的小组，24小时给予支持，直到极速达产品上线。当时组建的微信群至今依然活跃。

一位投资人分析，先财务后战略基本成为腾讯的投资路径。企业要先自证实力，最后才能得到更多的支持。尤其行业格局不是很清楚的情况下，这样可以更好地覆盖优质公司，避免资源消耗。

而站在企业的角度，腾讯并不谋求控股或并购，做得好还会得到加持，并利于后续融资和引进人才，因此并不排斥。创业者还有一种普遍的心态，如果竞争对手先于自己拿到腾讯的钱，将会陷入被动。甚至有的公司在腾讯占股比例不大的情况下，愿意给予他们董事会席位。

腾讯对投资项目的持股比例持谨慎态度，通常会克制在30%以下，目的就是消除创业者丧失公司控制权的顾虑。电商、零售、本地生活这样的非核心业务都遵循这样的投资逻辑。腾讯有把握在不足30%的持股比例下，发挥自己的影响力。据一位跨境电商创始人透露，腾讯在他们签订投资条款时，与一般VC并无差别，并不要求企业让出更多溢价。

“腾讯钱多，可以反稀释。”上述投资人解释道。

但如果涉及到游戏这样的主营业务，腾讯一般要求控股或者收购。2008年，腾讯以投资形式获取《英雄联盟》开发商Riot Games22.34%的股权，三年后增资并持股92.78%。2015年底，腾讯宣布全资收购Riot Games100%的股权。这样的投资轨迹在游戏领域并不罕见。2016年，腾讯还斥资86亿美元从软银手中买下芬兰手游开发商Supercell，这是腾讯史上最大一笔并购。

沈南鹏曾问刘炽平，为什么腾讯能投资这么多优质企业，且和这些企业相处都很好。这位出身高盛的腾讯总裁回答，“腾讯投资的这些企业的文化与腾讯文化很接近，这个原因使这些企业喜欢腾讯，也因为腾讯允许他们保持自己的文化氛围。”

一定程度上，这是事实。步步高集团董事长王填多次在公开场合解释，之所以选择腾讯做战略投资人，就是因为腾讯不会干涉公司业务，相处起来并不强势。“善于引导，不强迫”，这是曾斌对腾讯投后的感受。

然而对于滴滴这样体量的公司，与腾讯的关系要更复杂微妙。早期，腾讯对滴滴的助力有目共睹。微信接入滴滴后，日订单量从几十万迅速被拉高至几百万。一位网约车公司CEO评价，这对滴滴而言是实质性的提升。在滴滴遇到技术瓶颈时，腾讯曾派出几十人的团队给予支援。马化腾更是在关键时刻亲自为其发声站台。

当腾讯作为一个战略投资人完成对滴滴的助力后，形势发生变化。滴滴每天几千万的订单推高了微信支付的交易数据。“腾讯履行了股东应有的义务，也得到了它应有的权益。”上述CEO说。

但是随着腾讯投资的另一家公司美团发力出行，棋局变得复杂。在前不久美团收购摩拜的案子上，李朝晖代表腾讯明确否决了滴滴的投资意向，支持美团的收购方案。

据知情人透露，起初腾讯对美团做打车业务持保留意见。移动出行比较特殊，滴滴与美团的激烈冲突对腾讯而言是一种内耗。“但美团对腾讯足够重要，毕竟它给阿里带来的竞争最强，所以腾讯肯定会帮助美团”。

这间接影响了滴滴的心态。上述知情人士称，“程维一直在腾讯和阿里之间寻求平衡，两边打牌。”

博弈未来

2月1日，腾讯上线内测“立知”，这是一款基于兴趣的信息订阅和推送APP。但很快一家叫“即刻”的公司团队跳出来，称“立知”与即刻近乎一样，腾讯旗下应用宝曾以合作为由与他们有所接触。腾讯涉嫌抄袭的消息瞬间铺天盖地，意味深长的是，2016年即刻B轮融资时还接受了腾讯的投资。

当天晚上，“立知”就被下线。即刻CEO叶锡东发布朋友圈表态，“腾讯是我们的股东，而且一直对我们帮助很大。腾讯投资部、业务部和法务部都非常友善专业。”马化腾留言，“谢谢。”

类似的事情，转转CEO黄炜也经历过。迄今为止转转只有一轮融资，投资人就是腾讯。去年一款叫“闲贝”的二手交易平台被推出，也出自腾讯。不过据说双方没有发生任何不悦，有一天闲贝悄无声息地下线了。“腾讯不会力推，也不会扼杀，它只是没有控制这件事。”黄炜告诉《中国企业家》。

同属腾讯阵营的京东，2017年底也复活拍拍网推出二手交易业务。黄炜认为，“大战略方向，腾讯已经把二手交易业务交给转转，投了真金白银和资源。但不能说内部完全没有竞争。”

关于这点，李朝晖对外明确过腾讯的态度，投资公司的产品与腾讯有竞争，投资公司之间有竞争，这是一个健康生态的必然体现。

据互联网观察家keso与腾讯内部多次交流后反馈，现在腾讯明确只做内容和连接。以前产品经理有创新想法不拦着，但现在不是，因为这样做可能损害合作伙伴的利益，所以要少做。至少腾讯不会拿出资源去推。

但在一位投资人看来，自营与投资双轮驱动始终是腾讯不可回避的一个矛盾。“如果一个投资项目跑得很快对内部是有影响的，毕竟资源是有限的，也许内部努力一把也能做成。除非选择性放弃一些领域，只做投资。但投资主导的模式也不是完全没有危险。”

以往内外发生冲突的案例已经显示，腾讯差不多都在践行“半条命交给合作伙伴”的承诺，不越雷池。所以，资本连接的方式可以让腾讯始终立于不败之地吗？

回答这个问题之前，先回顾一件往事。互联网门户鼻祖美国雅虎前几年就陷入难以逆转的颓势，外部受到Google、Facebook等超级巨头的夹击，内部创始人杨致远两度复出却无所建树。但当时雅虎手上持有阿里巴巴39%的股份，而且是这家中国最大电商平台公司的第一大股东。2010年底，有人粗略估算了下，雅虎的市值相当于其所持有阿里巴巴的股权价值。也就是说，如果剔除阿里的股份，雅虎已经一文不值。

这种对比让尹生思考，雅虎对互联网公司战略制定的价值或许应该被重新认识。当公司发展到一定规模后，投资部门就是标配，这方面雅虎是表率。一家互联网公司摔倒的同时，一家投资公司获得重生。

问题在于，投资阿里让雅虎倒下的速度放缓，但依然没有改变最终结果。“因为它只投了一个阿里巴巴，有运气的成分。而且对阿里本身没有什么实质影响。”曾斌如是分析。

腾讯不然，投资已经成为这家中国最大互联网公司最重要的战略和能力，对生态的整合与影响力都不容忽视，过去几起重大合并收购案就是最好的佐证。对此腾讯自身也有体感，李朝晖反馈，“基于业务平台进行资本连接，不仅让腾讯收获了朋友，也让我们自身在社交、支付、云等领域变得更强大。”

这也是美国互联网巨头Google、Facebook正在走的路径。通过投资或并购的方式，确保自己不失去未来。

《经济学人》曾撰文分析人工智能公司DeepMind对Google的价值，2014年Google花6.6亿美元买下这家公司，却因此在全球科技公司AI争夺战中拥有了战略优势，不但吸纳到足够多的AI人才，AlphaGo连续打败世界围棋冠军让Google在AI方面名声大噪。如果Google能在人工智能领域率先推出成熟商业化产品，传统广告业务的式微就不会影响它的未来。

腾讯要做的是，确保潜在颠覆性机会尽可能出现在自己视野，并且尽早被发现，以投资形式与自己产生关联将其迅速做大。这样才有可能在互联网不断更新换代的过程中，确保自身安全。

现在创投圈小范围流行着一种说法，投资或许有机会让腾讯成为国内新经济或互联网领域的伯克希尔·哈撒韦。是的，就是巴菲特创建的那家、有着六十多年历史、深刻影响着全球商业世界的公司。

持这种观点的一位企业家认为，如果从投资作为业务支持手段的角度讲，腾讯已经超出战略资本布局的范畴，投资已经成为腾讯的主业之一，产生不小的收益。更重要的是，它能以低成本资金优势、海量数据支撑的信息优势、人才优势等对投资企业进行能力输出，但同时自身不需要做特别精细化的运营。如果未来再放开基金募集，能影响的范围会更大。

在未来五年或者更长一段时间，除了腾讯，还没有第二家中国互联网公司具备这样的可能性。