乐视视频App现赌博非法广告 官方回应称将展开调查

乐视视频App里的非法广告。本文图均为上游新闻 图

上游新闻客户端 牛泰



5月2日，乐视回应上游新闻记者称，将对乐视视频App中存在的赌博、黑彩等链接展开调查。但截至记者发稿时，非法广告并未被删除。

上游新闻记者调查显示，在乐视视频App中存在左右棋牌App、奔驰彩票网站的广告。左右棋牌App是一个网赌平台；奔驰彩票网是一个黑彩网站。

高中生在乐视视频玩棋牌游戏输了近千元

4月30日，武汉老陈读高中的儿子小陈放假回了家，“我要看唐人街探案2，把手机给我玩。”小陈吵着要追剧，老陈便把手机给了他。

第二天老陈买烟时，发现微信上的900多元零钱没了。老陈查看微信支付凭证发现：通过二维码付款，钱都汇给了一个微信名叫“奋斗吧”的人。

老陈追问小陈，“奋斗吧”是谁？为啥要给他钱？

小陈说，4月30日晚，他点开乐视视频电影界面后，看到了一个棋牌广告，点击进去后下载了一个棋牌App，充值时联系上了“奋斗吧”，充50元钱换了50个金币，打了几把斗地主，输了；他又充了100元，赢到200元提现了，看到钱很快到账，他又继续充值玩，直到900多元输完，他才停下。

老陈正准备教育儿子时，妻子插话：“我同时用我的和你的手机点开乐视，同样的位置上，你的那上面是棋牌广告；我的上面却是旅游广告。还不是你打麻将打多了，上面有记录，就给你播放这样的广告。”

通过乐视视频App链接到的非法网站充值页面。

记者体验：赌博玩法多

5月1日中午12时，记者找来了分属于4人的4部手机，4人的职业是：洗衣店老板、金融公司员工、微博管理员、微商。一分钟内记者先后点开了乐视视频App，呈现在电影界面上的广告是：棋牌游戏、贷款、网络赚钱、优惠商城；下午2时，点开后看到的是，网络赚钱、基金理财、棋牌游戏、特价酒店。

下午2时10分，记者点开棋牌广告，链上了网页下载界面。点开左右棋牌App发现内有：斗地主、炸金花、捕鱼、龙虎大战、百人牛牛、财神到（老虎机）、抢庄牛牛、红黑大战、百家乐等9种游戏。

要想玩这9种游戏，必须要充值，一元钱可兑换一金币，除斗地主和捕鱼的金币门槛较低外，其余的都需要50金币以上才能进入房间。充值方式有：支付宝、微信、QQ钱包、京东钱包。客服称，收到充值款项后会把金币充到游戏账户上，满100元后便可提现，15分钟内到账。

下午2时20分，记者点进炸金花看到，5个“头像”围在一张“赌桌”前，头像下面显示着金额，筹码有5元、50元、100元等。不到三分钟，一男子的1500元金币便没了。很快，他又充了1000金币进来。

下午3时，记者点开网络赚钱的广告，上面写着：“跟着飞龙团队的老师后，小林买了车，每天过的也是轻松自由……”

记者添加上小林老师的微信后，小林老师发来了一个链接，点开一看是名为奔驰彩票的黑彩网站，上面有时时彩、江苏快3等玩法，赔率比官方认可的高出近一倍。

代理商称可以进行乐视视频App的广告投放。

代理商自称可从中架桥，让非法广告上乐视

4个人，为何两人看到的是非法广告，两人看到的是关于旅游和酒店的正常广告？

洗衣店老板说，他经常用手机App打武汉麻将；微博管理员说，他准备做个黑彩专题，已花了一个多月的时间来搜集素材。

多名广告业内人士向上游新闻记者介绍，乐视利用大数据技术将用户在社交媒体上的分享数据，整合成信息，分析用户的行为，进行广告精准投放，“收到宝马的是土豪，收到vivo的是中产，收到可口可乐的是屌丝，什么都看不到的是屌丝待开发消费用户群体。你用手机干什么都会留下数据，就知道你喜欢什么，喜欢什么投什么广告。”业内人士说。

5月1日下午，记者联系上了负责乐视视频App广告投放的一家传媒公司李女士。她说，她是正规广告公司的员工，作为第三方，该公司和乐视、快手、优酷和迅雷等公司均有合作。很快，李女士发来了几张截图，截图显示，除了乐视视频App外，其他视频类App也有非法广告。

李女士称，“你交两万元到公司来，博彩的App广告我们可以帮你推广。按点击计费，点一次，平台不同费用不同，在0.2元到5元之间；万一广告被一家平台删了，我们给你换别的平台。都是用大数据精准投放，物超所值。”

5月2日，乐视方面对上游新闻记者回应称，将对非法广告如何上了手机App展开调查。但截至发稿时，记者发现非法广告并未被删除。