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人民日报谈算法推荐：有平台用尖叫效应传播低俗内容

人民日报谈算法推荐：有平台用尖叫效应传播低俗内容
2018年05月02日 06:57 人民日报
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　　原标题：“尖叫效应”与“信息茧房”

　　实现网络环境的风清气正，必须避免“流量为王”的传播导向，纠正“算法没有价值观”的价值判断

　　打开一些资讯视听APP，不难发现：一些标题夺人眼球、内容却言之无物的信息被大量推送，这些信息往往是情绪化的表达、片面化的解读，有的甚至是以恶搞、猎奇和低俗的方式予以呈现。

　　这种现象为何发生？心理学中有个“尖叫效应”。比如在满是人群的街道中，如果有人突然歇斯底里地尖叫，往往能快速吸引人们的注意力，博取眼球。“尖叫效应”在资讯传播中也得以显著体现，通过非法抓取、剪拼改编的惊悚、恶搞、色情等低俗内容，往往能迅速引发人们的大量关注，无论是从满足人们的猎奇心理，还是引发人们的指责批评，传播者都能从中获取高额的流量和点击率。

　　一些网络平台正是利用了“尖叫效应”获取关注，而近年来盛行的基于算法导向的信息推荐技术，为实现“尖叫效应”带来了技术支持。依托大数据和人工智能，对用户浏览记录、兴趣爱好等进行深度分析，在此基础上将更多契合“尖叫效应”的信息提供给用户，从而取悦受众，扩大平台用户基数。

　　然而，算法主导的信息推荐技术，很容易自动过滤掉“不感兴趣”“不认同”的信息，实现“看我想看，听我想听”。久而久之，信息接收维度变窄，资讯获取渠道单一，在单调的信息交互中形成特定的兴趣习惯，让人深陷“信息茧房”的桎梏。值得注意的是，算法推荐还可能引发“尖叫效应”与“信息茧房”二者效果的叠加：一些平台大肆利用“尖叫效应”，通过推送传播博人眼球的劣质低俗内容以获取关注和流量；算法主导的信息推荐技术，助推构建起一个个充斥劣质低俗内容的“信息茧房”，不仅让用户深陷其中、难以自拔，而且容易形成舆论生态的“劣币驱逐良币”。

　　“技术中性”并不等于“价值中性”，工具理性也不应凌驾于价值理性之上。时代的进步，离不开先进技术的开拓者，更离不开价值伦理的守望者。抵制舆论生态的“劣币驱逐良币”，实现网络环境的风清气正，必须避免“流量为王”的传播导向，纠正“算法没有价值观”的价值判断。对此，网络平台运营者应担负起更坚实的责任。一方面，强化内部监管责任，对内容进行更严格的审核和把关，绝不能让互联网成为传播有害信息、造谣生事的平台；另一方面，应对算法推荐的逻辑进行反思，防止其成为不良内容传播的帮凶，以健康的企业价值观来规范和指引算法应用。与此同时，相关管理部门要切实加强监管，充分调动网民积极性，积极动员各方面力量参与相关治理，只有网上网下共同努力，才能营造清朗的网络空间。（责编：宋心蕊、赵光霞）

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