对话深之蓝：紧握碧波中涌现的百亿级商机

文 | 创业邦

“儿子问我，能不能背他一起游泳？我自己没能做到，但我们是做水下机器人的，有企业的技术后盾，我们一定能实现这个愿望。” ——深之蓝CEO，魏建仓

4月22日夜，上海船长游船码头船长5号游轮，深之蓝水下自游器新品发布会，CEO魏建仓在聚光灯下侃侃而谈。当晚在国外市场大获成功的白鲨MIX水下助推器被深之蓝隆重引入中国市场，吸引万千瞩目。

时间倒退5年，一家主攻工业级水下机器人设备的科技企业——深之蓝在天津创立。创立5年来，深之蓝围绕海洋资源探测和海洋环境监测两大主题，面向社会提供无人遥控潜水器（ROV）、自主水下航行器（AUV）和水下滑翔机（AUG）等小型化水下运动平台。其推出的ROV（无人遥控潜水器）产品有“河豚”和“江豚”等，主要面向军用和工业级市场，用于水下打捞救援、水下工程、桥梁大坝检测、船体检查、水下安保监测、核电/水电领域、海洋工程、海洋环境科学考察、水下摄影等诸多领域。如今，深之蓝已经是国内知名的水下机器人品牌，代表了国内乃至全球的一流水平。

进入2017年，深之蓝意识到水下机器人技术在民用消费市场存在着巨大应用潜力。经过潜心研发，公司推出了白鲨MIX消费级水下自游器，行业内首次将水下助推设备引入大众消费市场。白鲨MIX一经诞生，就在美洲市场引起巨大反响，产品供不应求，为深之蓝的消费市场之路开了个好彩头。

与此同时，深之蓝累计获得融资超过2.2亿元，为企业的进一步发展奠定良好基础。此次白鲨MIX自游器在国内发布，也让深之蓝走进了国内消费者与投资圈的视线之内。

消费级水下机器人产业，一片亟待开垦的庞大市场

深之蓝CEO魏建仓向记者介绍，虽然深之蓝是全球第一家将水下机器人引入消费市场的企业，但他们的产品已经在市场上引起了巨大反响。企业经过调研发现，全球消费者对水下助推器、无人机等产品的潜在需求非常旺盛，市场潜力远远超过一般人的想象。据深之蓝掌握的资料与第三方调研机构的保守推算，未来五年内全球消费级水下机器人产品的市场规模未来几年将增长至300亿美元以上，增长速度将是爆发级别的。

魏建仓说，白鲨MIX在欧美上市后受众人群特别广泛，从小孩到80岁的老者都成了深之蓝的客户。深之蓝制订的价格非常有吸引力，相比专业级水下设备高昂的价格，白鲨MIX在欧美价格适中，几乎每个家庭都能承受。因此从去年12月份开始陆续出货以来，白鲨MIX在欧美一直处于供不应求的状态，产品到达代理商仓库后都会迅速销售一空。

半年来，深之蓝从欧美市场接到大量的订单。企业一直在努力提升产能，以满足市场需求。

从白鲨MIX上市短短几个月以来的火爆市场反响来看，深之蓝对消费级水下机器人的市场前景判断是非常准确的。随着更多新品大规模量产，水下机器人的消费市场商机在未来几年甚至可能超越300亿美元的预测值，可谓前景无量。

从工业到消费，白鲨MIX如何创新适应消费者需求？

魏建仓总结白鲨MIX的优势时谈到，深之蓝最大的突破是将产品“做小”，这个差距是巨大的。白鲨MIX是全球第一款电池容量小于160瓦时，能够携带上飞机的水下助推器；重量和体积两大关键指标比工业级产品缩小了一个数量级，只有后者的1/10级别，性能能满足消费者需求。

这样巨大的进步，使白鲨MIX自游器达到了全新的应用高度，不仅适合海滩潜水，甚至可以很轻松地带到游泳馆、海洋世界，这些是从前不可想象的。

与此同时，深之蓝的技术水平可以说是全球一流。凭借多年的积累和众多军转民技术助力，深之蓝在水下机器人动力组件、机身流体线性设计、控制算法、水下自主导航算法、核心元器件等层面都是全球领先的。正因如此，白鲨MIX可以在很小的体积重量内做出工业级的产品性能，同时保证极致的安全性，这是其他厂商难以做到，未来也难以效仿的。

例如ROV白鲨MAX搭载的相机稳定平台，就是深之蓝团队集合众多先进技术研发出的组件，可以在水下一直保持相机的稳定性，大幅提升水下摄影的用户体验。而其他厂商没有能力在这么小的设备平台上集成这类组件，这就是企业的独门绝技。

现在深之蓝率先进入水下智能装备的消费市场，通过消费者的反馈不断改进和完善，未来在这方面的领先优势会更难以超越。

被问及行业标准规范相关话题时魏建仓显得比较自豪。他认为，因为深之蓝的技术优势摆在这里，我们又是这个行业的开拓者，所以未来这一块儿的规范制定过程中企业自然会有很大的话语权。深之蓝也会主动推行行业标准和规范，帮助这个市场健康有序地快速发展。

创新商业模式与一流产品结合，深之蓝的两板斧绝招

作为新兴产业，水下助推器的市场开拓非常依赖有效的商业模式。深之蓝目前只在电商渠道销售白鲨MIX自游器，但新的计划已经在酝酿之中。

随着深之蓝推出更多的设备品类，企业会逐渐推出租赁模式来推广产品。比如说夏威夷的恐龙湾、马尔代夫、三亚蜈支洲岛，游客们可以在现场租赁白鲨系列产品。消费级水下机器人系列产品一旦试用后很容易激发购买欲望，租赁以后就想购买，这对深之蓝来说是很好的推广机会。

魏建仓团队也在考虑与国内的游泳馆、海洋世界联合推出共享玩法，在这些场馆提供硬件的共享服务，进一步扩大产品在大众间的影响力，也为感兴趣的消费者提供很好的体验渠道。

去年获得近2亿元融资，深之蓝备受投资者垂青

新兴科技企业的发展高度依赖投资者支持，而深之蓝的融资之路也可谓一帆风顺。去年企业完成了1.1亿元的A+轮和7000万的A++轮融资后，现在团队已经启动了B轮融资，据魏建仓介绍刚启动B轮融资已有7成认投，过程非常顺利。

立足中国，放眼全球，深之蓝的全球化品牌战略

发达国家在水下运动这方面的消费能力很强、观念比较先进，因此白鲨MIX这类产品前期的市场推广比较容易，半年来其在欧美的出色成绩就是明证。但是深之蓝也看到了中国市场同样在快速发展，大众的消费能力增长迅速、对新事物的接受速度也越来越快，所以国内未来的市场前景非常广阔。

鉴于此，深之蓝制定了两条腿走路的全球品牌战略，前期偏重海外市场，后期侧重国内市场。但总体上，企业会一直是一个全球化的品牌，从全球的高度和视角安排企业战略。这种高起点在其他创业企业中比较罕见，也将是深之蓝的重要核心竞争力来源。

据介绍，深之蓝很快会拓展出白鲨MIX的青春版、豪华版型号，将来还会研发像动力浮板、水下无人机等各种产品类型，丰富消费级水下机器人的产品线，满足消费者多样化的需求。

深之蓝的理想就是让每一个人都有机会到水中体验运动的快乐和健康。魏建仓总结说，水下运动是非常快乐的，给人带来很好的体验，尤其是人从水里出来的一瞬间感觉会特别舒服。深之蓝有一句口号就是让绝大部分人在水中体验飞翔的感觉。白鲨MIX是一个开始，随着企业发展、市场拓展，将有越来越多的人在深之蓝的帮助下充分享受水中游玩的美好乐趣。