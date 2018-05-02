Facebook Messenger加入多项功能：包括实时翻译

新浪科技讯 北京时间5月2日早间消息，在本周举行的F8开发者大会上，Facebook宣布将通过智能助手M，在Messenger应用内提供聊天翻译功能。

Facebook最初面向美国用户提供英语和西班牙语之间的翻译，而用户必须通过P2P电商功能Facebook Marketplace启动聊天。接下来几周，美国的所有Messenger用户都将获得这项功能。Facebook表示，未来这项功能将支持更多语言和国家。

Facebook Messenger翻译功能

在Marketplace和群组服务中，Facebook用户常常会遇到陌生人。消除语言隔阂可以帮助来自不同文化的群组成员相互了解，发现彼此的共同之处。翻译服务还可以帮助Marketplace中的商品信息扩大覆盖范围，让卖家更快地售出商品。

Facebook从2016年开始关注翻译服务，当时Facebook从微软必应的技术转向自主技术。神经机器学习方面的进展使得基于短语的翻译更准确，而智能助手M也开始根据聊天内容向西班牙或西班牙语用户推荐支付或位置共享等功能。Facebook目前已经提供消息流评论和内容的翻译服务。

Facebook此次还宣布了Messenger的另两个重要功能，鼓励企业更多地通过Messenger提供内容和客户服务。

Messenger更新汇总

目前，企业可以在Messenger中直接集成增强现实体验。Facebook的人士表示，此前如果品牌希望大规模地让用户获得增强现实体验，那么没有任何办法去做。目前，当人们在Messenger上与某些企业互动时，会被提示打开摄像头，从而使用预先设计好的增强现实特效。用户可以随时返回对话，或是拍摄照片或视频并与好友分享。

另一方面，Messenger还支持企业使用其“内置的自然语言处理”功能。如果粉丝在品牌页面上留言，Facebook就可以自动提供答案，做出回复。可能的问题包括“你们的工作时间是什么”，以及“你们什么时候营业”。

与此同时，Facebook对Messenger的用户界面进行了简化。在加入企业账号、聊天机器人、Stories和可视化分享功能之后，Messenger正在膨胀。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）此次展示了全新的Messenger设计，从导航栏中删除了游戏和相机标签。更简洁的设计有助于将焦点集中在核心的聊天功能之上，同时给予其他新功能更大的露出空间。(张帆)