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数字货币乱象：白皮书网上四千元可买 评级标准缺失

数字货币乱象：白皮书网上四千元可买 评级标准缺失
2018年05月02日 06:07 央广网
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　　据中国之声《新闻纵横》报道：作为数字货币的领头羊，比特币的风潮无出其右，从一枚币值2分钱到最高时的12万人民币，让所有人目瞪口呆。比特币之后，许多利用类似“区块链”技术的数字货币如雨后春笋般涌出。从国外的以太币、莱特币，再到国内的原力币、般若币，好像人人都可以通过炒币致富。

　　新创立数字货币想要流通，就必须通过首次公开发行——ICO向公众募资，错过比特币的投机者，都想着投资下个比特币后一夜暴富，导致投机炒作盛行，有的还涉嫌从事非法金融活动，监管部门认为，此举严重扰乱了经济金融秩序。2017年9月4日，央行等7部委联合下发文件，称代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

　　表面光鲜的ICO，实际上粗制滥造

　　上海的张先生今年1月在数字货币平台OKEX上，看到一家名为“秀币”的数字货币，项目方称自己将火热的直播和区块链技术结合起来，旨在颠覆直播行业，打造一个公平公正、去中心化的直播平台。随后他以首发时2角的价格购入价值40万元的秀币，没想到，过了几天，直接破发至1分钱。仔细研究之后，张先生发现，创始人身份涉嫌造假，而白皮书更是粗制滥造：“它写的是原来花椒直播的CEO，来做视频直播的区块链技术，这不是挺有名的嘛。买了之后才发现，代码一行都没有写，就是一周时间，写了一个白皮书就上线交易去了。”　　虽然各大数字货币交易平台一度关停，但是在比特币价格不断走高的刺激之下，仍有企业选择顶风而上，继续ICO。

　　做好ICO的关键：会讲故事 ，“白皮书”4000一份

　　从字面上看，ICO和我们平时说的公司上市前的IPO——首次公开募股有点类似，但企业IPO需要遵循证监会所的要求，通过经纪商进行销售。整个过程有着严格的审核。但是ICO，从本质上来说，只是把IPO的企业变成了数字货币，把公司股份上交易所变成了“数字货币上交易所”，但是ICO的过程却没有任何一家监管部门管理。完全靠行业内部人士站台和阐述自己技术存在合理性“白皮书”。

　　中国之声记者通过搜索发现，如此关键的白皮书，居然可以通过购物网站轻松购买，也就是说，如果记者随便编造一个币种，找人定制一本白皮书，从网站上抄几行代码，找到OKEX、火币网等交易平台，理论上也能出一种数字货币。在购物网站上专门销售ICO白皮书的黄先生说，写白皮书基本都是一个模板，想在哪个领域编故事，就说通过区块链技术可以解决某种问题就好。

　　黄先生：“比如说那些借贷链、原力链，这些都是我们编辑的，区块链白皮书的话，他的框架模式的话都是一样的，比如说他开头就说什么是商业链条大概的这样是吧？后面他写，为什么要做？我们能去什么？运用什么技术，他能解决什么痛点，就是说反反复复地按照这个逻辑去描述白皮书，只是表达的方式不一样的，也是都是一样的原理。”

　　黄先生还介绍，数字货币想要发行，代码都好说，把故事讲好才最关键，想在哪个领域出白皮书，他们就能写成哪个领域的，根本不需要技术背景：我们做了载体之后，我们必须要有一个技术支撑，这个区块这里的技术运用整个白皮书的话，围绕这几个重要点去描述的，以及后面团队什么或者说风险什么都是次要的。我们只需要您提供主要的一个想法，中英文一体是6800元就可以帮你完成，只需要一个中文版是4000元就可以帮你完成。

　　ICO评级标准缺失

　　4000元还不用懂技术，就能制作一份高大上的《数字货币白皮书》。真的可行吗？记者拿着自己临时起意编造的白皮书，从其他网站抄的几段代码，数字货币上市的第一步就准备好了。接下来，需要找几家“假评级”机构评级，再找几位业内所谓“成功人士”给自己站台，就可以去找OKEX或火币网等数字货币平台去“发行”了。

　　和严格审核的IPO相比，ICO是不是过于简单了？难道大火的区块链技术都不是考虑因素之一吗？

　　中国之声记者随机在广告中，找到名为“般若币”的数字货币，它号称“基于大数据的精准广告区块链，是首个服务于中国市场的区块链广告项目”。通过区块链技术，解决了广告投放时，广告主不了解实际投放情况的痛点。还找了一家名为“coinsfund”的投资基金把自己评为A级。至于评级的标准是什么？一家投资基金是否有权评级？项目到底有没有得到实行？记者将这些问题对般若提出采访要求后，并没有得到答复。

　　但是般若币一位离职员工向记者透露，自从今年1月上线以来，他们并没有遵循7部委的要求，主要面对的还是中国用户，但除了发数字货币“圈钱”，他们根本就没有使用多少区块链技术：“现在现实情况是，法定货币和虚拟货币之间的交易肯定是被禁止的。所以在这种大的背景下，链上用户的数量就非常有限。并没有说能一下子直达区块链理想化目标的一个解决方案，但是这个app其实还是一个所谓的中心化的模式，我们也是点击广告就可以赚币，但是用户点击完广告赚币的这个过程，还是有一个中心化的数据库把这个币发给他的。”

　　业内：没有感受到相应监管

　　早在去年9月就下的禁令，为什么他们还要顶风作案？这位工作人员透露，相应的监管根本没感受到，随着前不久比特币暴涨，很多人都看到了数字货币里面的甜头，甭管有没有区块链技术，都着急写份白皮书下海捞钱，同时监管方面，没有具体部门管理，也让不法分子有了可乘之机：

　　工作人员：“说实话我觉得真的值得监管，应该有一些更具体的方案出来，要不然这个确实比较乱，所有人都认为这是个问题，但是你怎么去监管肯定都得有更细致的东西出台，否则即使你从业人员也没办法。就比如大家都知道这个东西是不好的，但是你要是没有具体的细则，从业人员也不知道要去遵循什么。而且，只要比特币暴涨的话，肯定是所有这个圈子里大家都看到巨大的利益诱惑。

　　委联合发文禁止ICO，可今年ICO却愈演愈烈，一股脑地发白皮书称自己通过区块链技术解决了某某行业痛点，然后发行数字货币圈钱。像张先生这样2角买入后跌到1分的秀币，不在少数。

　　专家：监管不该一刀切

　　长期观察数字货币领域的中央民族大学法学院教授邓建鹏认为，监管上的一刀切，从结果上看，并没有起到当初的目的，未来的监管，还应该给数字货币“留条活路”：从去年开始它是简单的一刀切，就是无论是什么形式都要得到禁止。但我个人认为简单的禁令从目前的结果来看显然他是收不到效果的。区块链或者是数字货币这东西他是有非常典型的全球化的特征，就导致你在物理空间就比方大陆范围境内单纯的禁止，他恐怕就没有效果，除非你把网络拔了，所以我们是不是要思考监管规则做一个微调，把你做公募是绝对不允许的，诈骗是绝对刑法要打击的，但是如果是私募又是真实的创业，可否有一些特殊的渠道，比方说由专门的某个机构来审批，来避免监管的一个窘迫的状况。我觉得这个东西值得再思考。

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