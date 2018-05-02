Snap公布第一季度财报：净亏同比收窄83%

新浪科技讯 北京时间5月2日凌晨消息，“阅后即焚”通信应用Snapchat母公司Snap今天发布了2018财年第一季度财报。报告显示，Snap第一季度营收为2.307亿美元，与去年同期的1.496亿美元相比增长54%；净亏损为3.86亿美元，与去年同期的净亏损22.09亿美元相比收窄了83%。Snap第一季度调整后每股收益符合华尔街分析师此前预期，但营收、每日活跃用户人数和每用户平均收入均不及预期，从而导致其盘后股价大跌近15%。

Snap第一季度财报要点：

亏损

在截至3月31日的这一财季，Snap的净亏损为3.86亿美元，每股摊薄亏损为30美分，这一业绩好于去年同期，但略微不及分析师此前预期。2017财年第一季度，Snap的净亏损为22.09亿美元，每股亏损为2.31美元。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期Snap第一季度每股亏损为29美分。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），Snap第一季度调整后净亏损为2.22亿美元，调整后每股亏损为17美分，好于去年同期，与分析师此前预期相符合。2017财年第一季度，Snap不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为1.92亿美元，调整后每股亏损为20美分。FactSet调查显示，分析师平均预期Snap第一季度调整后每股亏损为17美分。

Snap第一季度调整后EBITDA亏损为2.18亿美元，与去年同期的1.88亿美元相比扩大16%。

营收

Snap第一季度营收为2.307亿美元，与去年同期的1.496亿美元相比增长54%，但仍不及分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期Snap第一季度营收为2.443亿美元。

其它财务数据

Snap第一季度总成本和支出为6.23亿美元，相比之下去年同期为23.63亿美元。其中，营收成本为1.97亿美元，高于去年同期的1.63亿美元；研发支出为2.01亿美元，低于去年同期的8.06亿美元；销售和营销支出为1.02亿美元，低于去年同期的2.20亿美元；总务和行政支出为1.23亿美元，低于去年同期的11.74亿美元。

Snap第一季度运营亏损为3.93亿美元，与去年同期的运营亏损22.14亿美元相比有所收窄。

截至第一季度末，Snap持有的现金和可出售证券总额为18亿美元。Snap第一季度用于业务运营活动的现金为2.32亿美元，相比之下去年同期为1.55亿美元。Snap第一季度自由现金流为2.68亿美元，相比之下去年同期为1.73亿美元。Snap第一季度资本支出为3630万美元，相比之下去年同期为1800万美元。

运营数据

Snap第一季度每日活跃用户人数为1.91亿人，与去年同期的1.66亿人相比增长15%，与上一季度的1.87亿人相比增长2%。Snap第一季度每用户平均收入为1.21美元，比去年同期增长34%，但比上一季度下滑21%。Snap第一季度每用户收入成本为1.03美元，比去年同期增长5%，比上一季度增长1%。FactSet调查显示，分析师平均预期Snap第一季度每日活跃用户人数为1.942亿人，每用户平均收入为1.27美元。

股价：

当日，Snap股价在纽约证券交易所的常规交易中下跌0.20美元，报收于14.13美元，跌幅为1.40%。在随后截至美国东部时间周二17点47（北京时间周三5点47）的盘后交易中，Snap股价再度下跌2.09美元，至12.04美元，跌幅为14.79%。过去52周，Snap的最高价为23.57美元，最低价为11.28美元。（唐风）