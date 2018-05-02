未达营收和日活跃用户数预期 Snap股价大跌近17%

新浪科技讯 北京时间5月2日凌晨消息，热门社交应用Snapchat所属公司Snap在公布其最新季度财报后，由于未达到营收预期，该公司股价在本周二盘后交易中大跌了近17%。

Snap的状况看上去不太好，该公司称相比过去这一个季度来说，下一季度的较去年同期营收增长率将“大幅下降”。

本周二股市收盘后，Snap公布了其今年第一季度财报。

-每股亏损：17美分，对比路透估计的17美分。

-收入：2.3亿美元，对比路透估计的2.445亿美元。

-日活跃用户：1.91亿，对比FactSet估计的1.94亿。

-每用户平均收入：1.21美元，对比FactSet估计的1.27美元。

Snapchat遇到的问题可能来源于一次极富争议的改版，那次界面的改版使得部分用户感到不适。

该公司在2017年11月份时称，其计划对Snapchat做出小幅改变以吸引新用户，特别是年龄相对大的用户。然而，这些改变使得某些该平台的长期用户感到不快。

改版问题还在持续。在今年四月末，Snap宣布将测试另一个改版的版本。在此声明发布后一小时后该公司的股价就下跌了9.5%。更新的内容包括，将朋友们发布的视频动态重新放到与媒体和名人发布的内容相同的模块下。

Snap也有好消息。广告主们对Snapchat做出的改变就很欢迎。Snap首席战略官伊姆兰·可汗（Imran Khan）在一份声明中表示，今年第一季度的广告收入达到2.29亿美元，较去年同期增长62%。（小宝）