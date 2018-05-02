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人民日报评网络治理：看上去是治网 关键要凝聚人心

人民日报评网络治理：看上去是治网 关键要凝聚人心
2018年05月02日 04:53 人民日报
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　　《 人民日报 》（ 2018年05月02日   05 版）

　　时至今日，恐怕很少再有人坚持说，互联网是一个不需要规矩的乌托邦。

　　当今世界，超过40亿人登录互联网，数字经济规模几乎占到经济总量的一半，人们在网络世界中的一举一动，都可能关涉他人的权利，也反过来影响自身的存在。刚刚过去的4月，脸书创始人扎克伯格就因为网络隐私问题两度在美国国会接受质询，引发世界范围的关注，英国议会也要求他本月亲赴英伦“过堂”。互联网“用得好就是阿里巴巴的宝库，用不好则是潘多拉的魔盒”，仅靠网络“自治”难竟全功，法律和政府的治理不可或缺，这已成为众多国家的共识。

　　然而网络治理是门“技术活”。正如有人所说，在一个有着7亿多网民的国家，面对快速更迭、纷繁复杂的网络环境，治理者思想不新会被笑死，本事不强会被气死，办法不多会被愁死，效果不佳会被骂死。没有两把刷子，不仅可能“一放就乱，一管就死”，更有可能引发众多负面情绪，背离营造网络清朗天空的良好初衷。

　　网络治理看上去是治网，本质上是做人心的工作，这意味着要更好遵循社会治理的规律，最大限度凝聚人心。

　　我们常常说察民情、顺民意，这在网络治理中，主要体现在用心把准“舆情脉”。网络特性使然，网上舆情往往比现实生活更为复杂，不排除有人造谣生事、浑水摸鱼。但总体而言，应把舆情看作人心的晴雨表、社会的探照灯，我们应该有这样的自信。当今中国，经济社会发展面临一个个“关口”，自然处于国内外舆论的“风口”，尤其需要保持定力，不以自身的急躁情绪去跟他人情绪化的表达相对抗。不管是赞许鼓励还是批评打压，是客观深刻还是偏颇肤浅，都要用心甄别、辩证对待。属于学术问题的，坚持百花齐放、百家争鸣，积极加以引导；属于思想认识问题的，要温和宽容、团结转化；属于政治问题的，就要针锋相对地斗争。赢取人心，才是舆情应对的根本目标。

　　置身深刻变革的时代，广大网民对重大现实问题、利益问题高度关切。怎样看待发展与环保的矛盾？怎样减少城乡差距？怎样处理改革两难？人人都有思考也有困惑。解疑释惑，对老年人有老年人的办法，对年轻人有年轻人的方式，最关键的是实事求是，不要总是用一个腔调、一种风格跟人打交道，更不可迷信“轰炸式”的“正面引导”，搞大水漫灌、排浪宣传那一套。做思想工作的人，要说服别人，首先自己一定要想清楚，一时间达不到预期效果，也不能怪人家脑子糊涂觉悟低，而要更多从自己身上找原因：是不是做到了设身处地换位思考？是不是做到了入情入理、令人喜闻乐见？是不是做到了和风细雨、有的放矢解扣子？

　　人心齐，泰山移；人心散，搬米难。做好网上工作，重点要团结好两类人群。一类是网络“大号”，他们或是各界知名人士，或是新媒体代表人士，一次发声就能引发数万人跟帖转发。跟他们推心置腹交朋友，增进他们的政治认同，就能收获团结一个、影响一片的效果。另一类是占绝大多数的青少年网民，他们眼界开阔却易受不同思潮影响，社会参与意愿强烈却易于冲动。实现青少年与党同心、与党同行，必须走近青年倾听心声，融入青年引领思想，服务青年网聚力量。

　　网络是现实的投射，很多时候，问题在网上，根源在线下，舆情应对只是化解矛盾的一环。这些年来，随着正风肃纪反腐成为常态、全面深化改革不断推进，很多过去高度敏感的话题逐渐“脱敏”，不少过去“一点就爆”的讨论日益趋于理性平和。前后变化提醒我们：网上问题要靠网下行动来解决。对于合理的困难和诉求，要想方设法帮助解决；对需要长期解决的问题，要做好解释工作，争取群众理解。真正做到了这一点，就可以把主要精力放到治本上。

　　“对建设性意见要及时吸纳，对困难要及时帮助，对不了解情况的要及时宣介，对模糊认识要及时廓清，对怨气怨言要及时化解，对错误看法要及时引导和纠正，让互联网成为我们同群众交流沟通的新平台，成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道”。习近平总书记的要求，是我们做好网络治理最基本的遵循，照着这个路子走下去，网络世界一定会更加有序、更加繁荣。

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