苹果第二财季营收611亿美元 净利同比增25%

新浪科技讯 北京时间5月2日凌晨消息，苹果公司今天发布了2018财年第二财季业绩。报告显示，苹果公司第二财季净营收为611.37亿美元，高于去年同期的528.96亿美元；净利润为138.22亿美元，比去年同期的110.29亿美元增长25%。

苹果公司第二财季每股收益超出华尔街分析师预期，但营收略微不及预期。与此同时，苹果公司对第三财季营收的展望超出分析师预期，并宣布了新的1000亿美元股票回购计划，从而推动其盘后股价上涨近3%。

苹果公司宣布，公司董事会已经批准了一项新的1000亿美元股票回购计划。苹果公司将在第三财季中完成此前获批的2100亿美元股票回购计划的执行工作。另外，苹果公司董事会批准将季度股息调高16%，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年5月17日向截至2018年5月14日营业时间结束的在册股东发放。

详细业绩：

在截至2018年3月31日的第二财季，苹果公司的净利润为138.22亿美元，比去年同期的110.29亿美元增长25%；每股摊薄收益2.73美元，高于去年同期的2.10美元。

苹果公司第二财季运营利润为158.94亿美元，高于去年同期的140.97亿美元。

苹果公司第二财季净营收为611.37亿美元，高于去年同期的528.96亿美元，其中国际销售额所占比例为65%。

苹果公司第二财季毛利润为234.22亿美元，高于去年同期的205.91亿美元。

苹果公司第二财季每股收益超出华尔街分析师预期，但营收略微不及预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预计苹果公司第二财季每股收益为2.69美元，营收为611.5亿美元。

产品销量：

苹果公司第二财季共售出5221.7万部iPhone，与年同期的5076.3万部相比增长3%；共售出911.3万台iPad，比去年同期的892.2万台增长2%；共售出407.8万台Mac，比去年同期的419.9万台下滑3%。

苹果公司第二财季iPhone销售量未能达到华尔街分析师此前平均预期的5300万部。

按地区划分：

苹果公司第二财季美洲部门营收为248.41亿美元，比去年同期的211.57亿美元增长17%；

欧洲部门营收为138.46亿美元，比去年同期的127.33亿美元增长9%；

大中华区营收为130.24亿美元，比去年同期的107.26亿美元增长21%；

日本部门营收为54.68亿美元，比去年同期的44.85亿美元增长22%；

亚太其他地区营收为39.58亿美元，比去年同期的37.95亿美元增长4%。

按产品划分：

苹果公司第二财季来自于iPhone的营收为380.32亿美元，比去年同期的332.49亿美元增长14%；

来自于iPad的营收为41.13亿美元，比去年同期的38.89亿美元增长6%；

来自于Mac的营收为58.48亿美元，与去年同期的58.44亿美元相比基本持平；

来自于服务的营收为91.90亿美元，比去年同期的70.41亿美元增长31%；

来自于其他产品的营收为39.54亿美元，比去年同期的28.73亿美元增长38%。

业绩预期：

苹果公司对2018财年第三财季业绩作出了如下预期：

营收为515亿美元到535亿美元；

毛利率为38%到38.5%；

运营支出为77亿美元到78亿美元；

其他收入为4亿美元；

税率约为14.5%。

苹果公司第三财季营收预期区间的中值为525亿美元，超出分析师此前预期。据雅虎财经统计的数据显示，31名分析师平均预期苹果公司第三财季营收为520.4亿美元。

高管点评：

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）称：“我们很激动地报告，公司实现了有史以来最好的第二财季业绩表现，iPhone、服务和可穿戴设备的收入均强劲增长。在第二财季的每个星期，顾客选择购买的iPhone X都多于其他任何iPhone机型，正如他们在这款机型在第一财季中发布以后所做的那样。公司旗下所有地区的业务也都实现了营收增长，其中大中华区和日本业务的营收增幅都超过了20%。”

苹果公司首席财务官卢卡斯·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“公司业务在第二财季中的表现极其优异，每股收益增长了30%，并创造出了超过150亿美元的运营现金流。由于现在我们在获取自己的全球现金方面有了更大的灵活度，因此我们可以更有效地投资于公司旗下美国业务，并致力于建设一种更加优化的资本结构。鉴于我们对苹果公司未来前景的信心，我们非常高兴地宣布，公司董事会已经批准了一项新的1000亿美元股票回购计划，并批准将季度股息调高16%。”

资本回报计划：

苹果公司将在第三财季中完成此前获批的2100亿美元股票回购计划的执行工作。

苹果公司董事会批准将季度股息调高16%，将向公司的普通股股东派发每股0.73美元的现金股息，这笔股息将于2018年5月17日向截至2018年5月14日营业时间结束的在册股东发放。

从2012年8月开始实施资本回报计划到2018年3月为止，苹果公司已经向股东返还了2750亿美元现金，其中以回购股票的形式返还的现金为2000亿美元。苹果公司的管理团队和董事会将继续定期对资本回报计划的每个要素进行评估，并计划每年一次提供有关该计划的信息更新。

股价变动：

当日，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨3.84美元，报收于169.10美元，涨幅为2.32%。

在随后截至美国东部时间17点14分（北京时间2日5点14分）为止的盘后交易中，苹果公司股价再度上涨4.67美元，至173.77美元，涨幅为2.76%。过去52周，苹果公司的最高价为183.50美元，最低价为142.20美元。（唐风）