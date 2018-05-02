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Facebook推相亲应用：拒绝偷吃出轨 同行股价暴跌

Facebook推相亲应用：拒绝偷吃出轨 同行股价暴跌
2018年05月02日 03:40 新浪科技
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　　新浪科技 郑峻发自美国硅谷

　　“我们要的是建立认真的、长期的关系，而不只是勾搭。”扎克伯格笑着介绍他的相亲应用产品理念。今日在硅谷圣何塞召开的Facebook F8年度开发者大会上，Facebook正式宣布计划在主应用内推出相亲婚恋子应用Date。

　　想瞒着另一半偷吃或是出轨？没门。那些在Facebook上标注自己“已婚”或者“恋爱中”的用户根本无法使用这个相亲应用。而如果他们改动了个人状态来安装Date，那意味着另一半也会很快发现这个动向。

　　在个人生活方面，扎克伯格可以说是好男人的典范。拥有600多亿美元家产的他迄今没有任何绯闻或是丑闻。34岁的扎克伯格和华裔妻子普莉西亚·陈（Priscilla Chan）已经携手走过了14年时光，其中包括六年婚姻生活，目前两人育有两个女儿。显然，扎克伯格不希望自己的产品成为出轨平台。

　　Date婚恋应用是一个可选应用，用户可以自己选择是否加装这个子应用。具体发布时间还有待宣布。但即便如此，婚恋约会应用Tinder和OKCupid也是心里凉凉。扎克伯格这边打趣发布Date之后，Match Group股价已经暴跌了24%。毕竟Facebook是拥有20亿月活用户的全球最大社交平台，Date应用根本不用担心获取用户的问题。

　　饱受用户隐私问题困扰的Facebook也再次强调了Date应用的隐私安全设计。对于那些通过Date相亲约会的用户不用担心被朋友知道：Facebook好友看不到自己是否使用Date应用，也看不到自己在Date上的用户资料。Date的用户可以选择自己的照片和资料，向特定的活动和聊天群开放。

　　实际上，Date的设计理念已经把Facebook好友排除在了可能相亲的潜在目标群之外。或许Facebook的产品经理认为，既然你们在Facebook已经是好友，相擦了那么多次也没有擦出火花，那或许就是没有缘分吧。婚恋相亲的目标群体可以投给那些还不是好友的陌生人。

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