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Facebook VR眼罩Oculus Go发货:199美元无需手机电脑

Facebook VR眼罩Oculus Go发货:199美元无需手机电脑
2018年05月02日 02:27 新浪科技
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　　新浪科技 郑峻发自美国硅谷

　　一名开发者在会场高喊：“谢谢啊”，全场爆发出一阵欢笑。扎克伯格的脸上露出标志性的放松笑容，和国会听证会上的机器人笑容形成了鲜明对比。

　　今天（北京时间5月2日）开幕的Facebook F8开发者大会上，Facebook创始人兼CEO扎克伯格宣布，售价199美元的大众版VR眼罩Oculus Go正式开始发货。更让全场5000多名开发者兴奋的是，扎克伯格慷慨宣布，向现场每名开发者免费赠送三个Oculus Go。

　　这款去年10月在Oculus Connect大会上发布的VR眼罩一直吸引着外界关注。其最大卖点是并不需要电脑、手机或者游戏主机，是独立运行的VR设备。用户只需要带上Oculus Go就可以享受身临其境的虚拟现实体验，而199美元的税前价格也远远低于此前的Oculus Rift或是HTC Vive，带来了在消费市场的更多普及可能性。

　　Oculus Go配备了一款2560×1440（WQHD）分辨率的“快速切换”LCD屏幕，不仅提供更大的事业，还可以有效降低画面闪烁问题，提供3个自由度的头部追踪。其应用商店Oculus Store目前已经有超过1000多个游戏、娱乐和教育等各种应用。三星的Gear VR同样接入这一应用商店。Oculus Go不仅有传统的3.5毫米耳机接口，还整合了一个扬声器。

　　这款售价亲民的VR眼罩也是扎克伯格在VR普及化的再次出击。四年前斥资20亿美元收购当时还是一家小创业公司的Oculus之后，Facebook就一直在努力推进VR产品的普及化，希望有足够的消费用户群体，以吸引更多开发者打造更加繁荣的平台生态。此前发布的Oculus Rift最初售价高达599美元，虽然在开发者社区引发了热潮，但在消费市场却一直不愠不火。去年Facebook不得不连续两次下调价格，把Oculus Rift的套件价格下调到了399美元。当然，价格决定性能，Oculus Go的性能与Oculus Rift或是HTC Vive也不是一个级别。

　　在发布会之前周一晚间，Oculus Go已经在美国亚马逊网站开始预定，一度被抢购一空。在扎克伯格宣布正式发货之后，亚马逊网站也恢复了有货状态。32GB存储空间的版本售价199美元，64GB版本售价249美元。

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