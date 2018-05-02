英国议会再邀扎克伯格到英国作证 否则将发传票

扎克伯格 资料图

新浪科技讯 北京时间5月1日晚间消息，英国议会下属的数字、文化、媒体和体育委员会主席达米安·柯林斯(Damian Collins)今日向Facebook发出了最后通牒，希望Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)针对用户信息泄露事件主动到英国议会接受质询。

否则，当扎克伯格下一次进入英国国境后，英国议会将发出正式传票。据悉，这将是扎克伯格在用户信息泄露事件曝光后首次接到政府传票。

柯林斯今日在致Facebook的一封公开信中称：“有报道称，扎克伯格将赴欧洲议会作证。我们希望他能在这次欧洲之行中来到伦敦作证，最好是5月24日之前。”

“当然，扎克伯格不受英国议会的管辖，但他下一次进入英国国境时，就会受到约束了。我们希望他能积极响应我们的要求，否则，当他下一次进入英国时，我们就会发出正式的传票。”

今年3月，英国数字、文化、媒体和体育委员会已邀请扎克伯格到英国为信息泄露事件作证。但Facebook随后表示，扎克伯格将不会现身英国议会作证，但会派出Facebook首席技术官迈克·斯科洛普夫(Mike Schroepfer)和首席产品官克里斯·考克斯(Chris Cox)出席听证会。

上周，斯科洛普夫已经接受了英国议会的质询。斯科洛普夫称：“正如CEO扎克伯格(Mark Zuckerberg)所言，剑桥分析(Cambridge Analytica)事件是我们违背了用户信任，我们深感歉意。我们错过一次，就要采取措施来避免下次再犯。”

他还表示，Facebook今年6月将在英国将推出一系列新措施，以提高广告透明度。但柯林斯今日在公开信中称，斯洛普夫没有对近40个不同的问题充分作答。为此，柯林斯在公开信中列出了39个问题，希望扎克伯格届时能给出答案。

柯林斯还称，扎克伯格是否将主动到英国议会接受质询，希望Facebook能在5月11前给予答复。(李明)