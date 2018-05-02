亚马逊竞购Flipkart 60%股权 报价与沃尔玛相当

新浪科技讯 北京时间5月1日晚间消息，印度电视频道CNBC-TV18今日援引知情人士的消息称，亚马逊已正式出价收购印度最大电商Flipkart 60%的股权。

报道称，亚马逊的出价将与沃尔玛相当。同时，亚马逊还承诺，若交易失败将向Flipkart支付20亿美元的分手费。

CNBC-TV18称，Flipkart的投资者和联合创始人目前更倾向于沃尔玛交易。而联合创始人萨钦·班萨尔（Sachin Bansal）正与沃尔玛展开最后的谈判。

报道还称，亚马逊还寻求与Flipkart联合创始人签署竞业禁止协议。

路透社上个月曾援引知情人士的消息称，沃尔玛将收购Flipkart多数股权，双方将于6月底前签署协议。目前，沃尔玛与Flipkart的谈判已持续了数月。

分析人士称，这笔交易凸显了沃尔玛和亚马逊两大巨头在印度电商市场的激烈交锋。摩根士丹利预计，未来十年印度电商市场规模将达到2000亿美元。

CNBC-TV18称，沃尔玛的全球团队可能很快造访印度，以尽早完成这笔潜在交易。

今年4月初有媒体率先报道称，亚马逊有意收购Flipkart，为后者估值约210亿美元。

目前，亚马逊已在印度市场上投资了约50亿美元，以快速占领市场，包括进军在线杂货配送。分析师预测，在线杂货配送将成为印度电商领域的下一个战场。

去年3月，软银曾试图推动印度两大电商平台Snapdeal和Flipkart合并。但7月，双方宣布结束谈判。软银是Snapdeal最大股东，去年8月软银又向Flipkart注资约25亿美元。（李明）