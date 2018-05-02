数字货币水多深：白皮书可代写，抄几行代码就能发行

原标题：白皮书4000元一份公然叫卖 数字货币水有多深？

文 | 任梦岩

央广网5月2日报道，据中国之声《新闻纵横》报道，比特币、ICO、区块链这些名词就算您没炒过数字货币，从新闻中也总会听说一二。作为数字货币的领头羊，比特币的风潮无出其右，从一枚2分钱的币值到最高时的12万元人民币，让所有人目瞪口呆。比特币之后，许多利用类似“区块链”技术的数字货币如雨后春笋般涌出。从国外的以太币、莱特币，再到国内的原力币、般若币，好像人人都可以通过炒币致富。

新创立数字货币想要流通就必须通过首次公开发行——ICO向公众募资，错过比特币的投机者都想着投资下个比特币后一夜暴富，导致投机炒作盛行，有的还涉嫌从事非法金融活动。监管部门认为，此举严重扰乱了经济金融秩序。

2017年9月4日，央行等七部委联合发文叫停ICO。但此后，有的公司迁往境外再“出口转内销”，有的数字货币平台涉嫌搞违规“期货”，还有的上市公司也在变相“发币”。

红极一时的P2P网贷用年化收益率吸引用户，数字货币则用“新科技解决各种问题，可以迅速致富”的幻觉吸引投资者。2017年9月4日，央行等7部委联合下发文件，称代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

虽然各大数字货币交易平台一度关停，但在比特币价格不断走高的刺激下仍有企业选择顶风而上继续ICO。

上海张先生今年1月在数字货币平台OKEX上看到一家名为“秀币”的数字货币，项目方称自己将火热的直播和区块链技术结合起来，旨在颠覆直播行业，打造公平公正、去中心化的直播平台。随后他以首发时2角的价格购入价值40万元的“秀币”，没想到过了几天直接破发至1分钱。仔细研究后张先生发现，创始人身份涉嫌造假，而白皮书更是粗制滥造，“它写的是原来花椒直播CEO做视频直播的区块链技术，买后才发现代码一行都没有写，就是一周时间写了一个白皮书就上线交易了。”

ICO从字面上看，和人们平时说的公司上市前的IPO——首次公开募股有点类似，但企业IPO需要遵循证监会所有要求，通过经纪商进行销售，整个过程有着严格的审核。但ICO从本质上说，只是把IPO的企业变成了数字货币，把公司股份上交易所变成了“数字货币上交易所”，ICO过程没有任何一家监管部门管理，完全靠行业内部人士站台和阐述自己技术存在合理性的“白皮书”。

记者通过搜索发现，如此关键的白皮书，居然可以通过购物网站轻松购买，也就是说如果记者随便编造一个币种，找人定制一本白皮书，从网站上抄几行代码，找到OKEX、火币网等交易平台，理论上也能出一种数字货币。在购物网站上专门销售ICO白皮书的黄先生说，写白皮书基本都是一个模板，想在哪个领域编故事就说通过区块链技术可以解决某种问题就好，“比如借贷链、原力链都是我们编辑的，区块链白皮书的框架模式都一样，开头说什么是商业链条，后面写为什么要做？我们能去做什么？运用什么技术，解决什么痛点。”

黄先生说，想要发行数字货币代码都好说，讲好故事最关键，想在哪个领域出白皮书他们就能写成哪个领域的，根本不需要技术背景，只需要消费者提供主要想法，中英文一体收费6800元，中文版只要4000元。

记者拿着自己临时起意编造的白皮书，从其他网站抄几段代码，数字货币上市的第一步就准备好了。接下来，需要找几家“假评级”机构评级，再找几位业内所谓“成功人士”给自己站台，就可以“发行”了。

记者随机在广告中找到名为“般若币”的数字货币，它号称“基于大数据的精准广告区块链，是首个服务于中国市场的区块链广告项目”。通过区块链技术，解决了广告投放时广告主不了解实际投放情况的痛点。此外，它还找了一家名为“coinsfund”的投资基金把自己评为A级。至于评级标准是什么？一家投资基金是否有权评级？项目到底有没有得到实行？记者将这些问题对般若提出采访要求后，并没有得到答复。

但是“般若币”一位离职员工向记者透露，自从今年1月上线以来，他们并没有遵循七部委要求，主要面对的还是中国用户，但除了发数字货币“圈钱”，他们根本没有使用多少区块链技术，“法定货币和虚拟货币间的交易肯定被禁止，所以在这种大背景下，链上用户数量有限，这个APP还是所谓中心化模式，点击广告可以赚币，但是用户赚币的过程还是有中心化的数据库把币发给他。”

早在去年9月就下的禁令为什么他们还要顶风作案？这位工作人员透露，相应的监管根本没感受到。随着前不久比特币暴涨，很多人都看到了数字货币里的甜头，甭管有没有区块链技术都着急写白皮书下海捞钱，同时监管方面没有具体部门管理也让不法分子有了可乘之机。

七部委联合发文禁止ICO，可今年ICO却愈演愈烈，一股脑地发白皮书称自己通过区块链技术解决了某某行业痛点，然后发行数字货币圈钱。比如张先生这样2角买入后跌到1分的“秀币”不在少数。为什么早被叫停的东西又火起来了？长期观察数字货币领域的中央民族大学法学院教授邓建鹏认为，监管上的“一刀切”从结果上看并没有起到当初的目的，未来监管还应给数字货币“留条活路”。邓建鹏表示：“区块链或者数字货币有非常典型的全球化特征，导致在物理空间单纯禁止没有效果，所以是否思考微调一下监管规则，绝对不允许做公募，诈骗绝对要刑法打击，但如果是私募又是真实创业，可否有些特殊渠道，比如由专门的某个机构审批，避免监管的窘迫状况，这个东西值得再思考。”