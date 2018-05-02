国家市场监管局：一季度网络交易违法同比增104.51%

原标题：国家市场监管局：一季度网络交易违法案件同比增长104.51%

人民网北京5月2日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，今年一季度，全国市场监管系统查处各类违法违章案件15万件。其中，网络交易违法案件持续快速增长，共查处网络交易违法案件4765件，同比增长104.51%，案件量为近五年之最，商标、质量及广告领域问题较多。

从案件数量看，市场主体准入监管案件、无照经营案件、竞争执法案件分列前三位，合计占案件总数的56.0%。

从案件增速看，网络交易案件、传销案件、广告监管案件增长较快，同比增速分别为104.5%、51.4%、40.9%，其中网络违法案件数量为近五年之最。

相关负责人表示，一季度查处违法违章案件具有以下几个特点：一是市场准入监管案件量位居各类案件之首。查处市场准入监管案件1.61万件，占案件总数的25.8%。二是网络交易违法案件持续快速增长，共查处网络交易违法案件4765件，同比增长104.51%，案件量为近五年之最，商标、质量及广告领域问题较多。三是虚假广告案件增长快、占比高。查处广告案件5655件，虚假广告占54.16%，虚假广告案件量和占比均创近年同期新高。四是侵犯知识产权案件和商业贿赂案件大幅增长，拉人头收取入门费传销活动的案件值得关注。查处竞争执法案件8763件，其中传销案件218件，同比增幅较大，增长51.39%。