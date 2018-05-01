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攒局者蔚来资本：运作方式打上了李斌式烙印

攒局者蔚来资本：运作方式打上了李斌式烙印
2018年05月01日 11:38 中国企业家
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蔚来资本、蔚来汽车董事长李斌。摄影：史小兵蔚来资本、蔚来汽车董事长李斌。摄影：史小兵

　　蔚来资本合伙人朱岩认为，联盟是蔚来资本的竞争力，更能体现蔚来资本对这个行业的深入思考和独到的投资方式。

　　文 | 《中国企业家》记者 李碧雯 编辑 | 马吉英

　　作为一只年轻但有想法的基金，蔚来资本的能力正在逐步体现。

　　4月23日，首汽约车宣布与中国一汽达成战略合作，将在车联网、车型定制、车辆管理方面达成合作。在此之前，首汽约车还与摩拜单车达成了合作。这背后少不了蔚来资本的推动。

　　“在首汽约车这个项目上，我们跟着首汽约车和一家一家产业合作伙伴谈判，包括跟摩拜和一汽的谈判，都是我们深度参与和推动的。”蔚来资本合伙人张君毅在接受媒体时表示。

　　这并不是个例。更早之前，摩拜单车与嘀嗒出行的合作，也有蔚来资本的功劳。蔚来资本是嘀嗒拼车C轮投资方，同时蔚来资本、蔚来汽车董事长李斌此前也是摩拜单车董事长，之后嘀嗒出行CEO宋中杰邀他担任嘀嗒出行董事长。

　　蔚来资本在大出行领域的攒局能力可见一斑。蔚来资本合伙人朱岩表示，在选择投资项目时，蔚来资本将能否帮助搭建蓝天联盟生态作为重要考量因素，这是其与一般财务投资人的不同，后者更为关注单个项目，而非生态构建，被投项目间更多为一种松散的关系。

　　蓝天联盟是蔚来资本对于其合作方以及被投项目的统称，打造蓝天联盟的意义在于形成更广泛的生态和竞争力。“企业与企业之间终极竞争形态是标准。形成联盟最终会形成标准，以标准来进行竞争。”张君毅说。

　　实际上，如同蔚来汽车一样，蔚来资本的运作方式也打上了深深的李斌式烙印。蔚来资本的LP吸纳了红杉、高瓴资本、湖北长江经济带产业基金等市场、政府引导基金等，目前管理规模100亿元，关注新能源汽车、自动驾驶、车联网、出行、新材料、先进制造领域，其被投项目中包括Momenta、首汽约车、嘀嗒出行、G7、广汽蔚来、康得复材等项目。

　　蔚来资本也集结了投资圈、汽车行业的专业人士加入。朱岩此前为青云资本管理合伙人，关注新能源领域有近十年。张君毅曾担任管理咨询公司罗兰贝格全球合伙人，毕业于同济大学汽车系。他曾在接受媒体采访时表示，相比于汽车产品，自己对汽车产业更有热情。

　　4月24日，蔚来资本合伙人朱岩、张君毅接受了《中国企业家》记者采访，以下为对话整理：

　　CE：我们看到蔚来资本促成了广汽蔚来以及自动驾驶新能源卡车平台G7的创立，这是否是蔚来资本的一贯投资打法，创作项目再进行投资？

　　朱岩：广汽蔚来、G7都是蔚来资本比较典型的创造的项目。因为各方参与到这个局里面的人，都带来了非常独到的价值。比如我要创造一款新能源卡车，首先想到的场景是物流，所以普洛斯的进入是一个比较大的基点。G7是做车队管理非常好的平台，同时具备一定的造车能力，再加上蔚来资本。我们攒这个局的时候，就会考虑这个事成功要素是什么？需要跟什么样的合作伙伴去合作，这个时候我们出钱，请人，然后给他们足够的激励，后续再不断支持他们成长，这个也是一个非常典型的案例。

　　CE：蔚来资本打造蓝天联盟的主要考虑是怎样的？这是蔚来资本的核心竞争力之一吗？

　　张君毅：蓝天联盟算是我们的核心竞争力之一。很多汽车企业长期以来是一个竞争关系，异业联盟很多，同业联盟很少。但是这几年，尤其是今年，大家认识到互相之间要放低地位，共同合作。

　　我们在投资的很多项目已经跟上汽、广汽、吉利等企业进行深度合作，我们所投资的零部件公司和产业链公司，其实并不是为蔚来汽车配套的，而是为这些企业创造合作机会。在大出行领域，一个上下游企业如果只为一家公司服务，它是不能成为行业巨头的，只有为更为广泛的联盟服务，才能众人拾柴火焰高，形成行业当中的领先者。这种心态不仅零部件公司要有，其实整车联盟也需要有。

　　朱岩：其实可以将其看作是航空公司间的联盟。单个的航空公司已经很难去竞争了，因为它的网络很难覆盖全世界各个地方，最后终将演化成联盟式竞争。联盟内可能还是有一些小竞争，主要还是联盟之间的竞争，比如东航和美联航，上海飞美国的航线上竞争很激烈。但是很难看到美联航和国航之间的竞争，因此可以看到北京飞美国的价钱很贵，但是上海飞美国的价钱很便宜，这是联盟之间竞争的体现。

　　CE：这是蔚来资本与其他产业基金和财务投资人比较大的不同之处吧？

　　朱岩：联盟是我们的竞争力，其实更体现我们对这个行业的深入思考和独到的投资方式。因为我们不是单独去投一个电机或者电池，我们是更为系统的投资。

　　总结来说，蔚来资本的核心竞争力包括三方面：第一，我们非常专注于交通出行领域。第二，我们有三十个人系统看这个行业，对这个行业具备系统研究能力。第三，基金规模也是我们跟其他资本的区别。投这个产业需要有比较大的资金量，同时它们也有可能成为千亿市值公司，因此用一个小基金是没有办法投的。这也是为什么我们第一只基金就做很大的原因。

　　CE：能否具体谈谈蔚来资本如何为被投企业带来价值？

　　张君毅：以嘀嗒拼车为例。实际上所谓共享经济就是利用现有资源，不增加新的投入。拼车是一个资源再利用的共享方式，我们现有路上最多的公共资源是什么？出租车。而出租车这个市场，随着新的出行企业成熟以后其实被放弃掉了，此时我们再进行投入。我们认为嘀嗒这样的企业，无论是作为老企业还是新企业，只要有潜力成为行业的一、二名，我们就可以进行投资，这是我们投资逻辑，也是我们创造企业价值的方式。首汽约车也是一样的逻辑，我们不求它在市场中是最大的，只求在专车服务当中是中高端就可以了。

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