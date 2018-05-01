孵化器行业变局：谁将成为“头号玩家”？

作者｜郑淯心

“不收租金获取股权，但股份这件事是需要投资眼光的。”4月20日的下午，英诺天使总部的共享会议室里，合伙人刘怀宇称。英诺天使一开始做孵化器后来才成立基金。

这个共享会议室需要提前预约，没有窗口，拐角上，用玻璃将旁边的会议室区隔。这样格局有利于在有限的面积里，安排更多的会议室。不仅英诺，记者访问过的诸多孵化器均是这样的格局。不仅创业公司，英诺天使也在这里办公。

对于英诺天使来说，这栋位于北京中关村的鼎好大厦意义非凡，这是其第一个孵化器空间地址。

早期的孵化器模式进行了调整，不收租金或者少量租金孵化创业项目使得战线拉得过长、运营成本较高，服务也是一个挑战。现在的鼎好大厦，英诺天使的团队和入驻企业共用空间，模式有点像后期衍生出的联合办公的模式，按工位付费，按月交租金。“企业成长不起来占了股份也是白占，孵化器考验的是品牌、招商能力、服务能力等。”刘怀宇称。

在记者专访刘怀宇的时候，孵化器市场的结构正在不断进化。就在前几日，优客工场收购wedo联合创业社。“很多人没想明白。”4月11日的下午，记者见到了优客工场创始人毛大庆，在优客工场开的第一百个空间，他打扮得很“互联网化”，白衬衫搭配球鞋，戴了个时髦的眼镜框，在优客工场的第一百家店里，不断有人和毛大庆交谈，这个店刚开业，聚拢了创业者、大企业、媒体、广告人等各路人马，毛大庆很开放，经常听到他说“你这个很好，我们可以合作下”。

他对记者称，在这个风口下做什么要想清楚，这不仅是个楼宇经济，还是个社群买卖，还要运用到互联网应用技术、应用产品设计技术，并且把以上结合起来。

孵化器行业到了一个整合分化的关键节点上，几乎每家公司都不会承认自己是孵化器这个定位，孵化器三个字已经不能概括他们的业务。

不收租金获得股权以期获得投资回报的早期的商业模式已经发生转变，玩家纷纷思考更清晰的盈利模式，做法出现了分化，有人在做大做强投资，有人在专注于做办公本身这件事，不管是哪种模式，成为头部IP才能招揽到用户。

分化

2017年4月，腊梅刚创立唐微时代的时候，团队只有两三个人，她刚从英国回国，对偌大的北京并不熟悉。团队搭起来，她需要找个办公的地方。

孵化器同质化严重，截至2016年底，全国纳入火炬计划的众创空间有4298家，科技企业孵化器有3255家，企业加速器有400余家，三者累计近8000家。创业者选择广泛，入住率低的空间面临生存压力。

腊梅看过很多地方，办公楼、孵化器、众创空间、联合办公等等，最后选择了位于回龙观的英诺创新空间·回龙观创客广场。对于一个初创企业，她认为成本低是首要选择的要素。她在去空间考察的路上坐地铁有座位，到了空间看到有许多互联网餐饮，周围是回龙观社区，并且空间一楼就有工商办理窗口，当天她就签合同选择了这里。

一年过去，唐微时代获得英诺天使的投资，团队已有几十人，场地也已经扩了多次。与工位联动的还有英诺天使的投后管理服务。在英诺创新空间，腊梅渡过了创业第一年。

很多创业者在选择场地时都有同样的考虑，办公这个最基本的需求被不断开发升级。

英诺创新空间·回龙观创客广场的工位看上去几乎是满的，工作人员说：“目前暂时没有位置可以给到新团队，但下半年我们还有几个新的空间要开园。”

被刘怀宇称为是“做生意”的泛创业者，每年都有微利，但从投资角度来说，没有特别好的投资价值，但是英诺也会为这些创业者提供标准化的企业服务；英诺投资的企业或者希望跟踪的企业，会提供更深度的服务，包括但不局限于常见的投贷联动、FA、人力资源、财务、法务、品牌等，还建立了导师一对一陪跑培训等，运营过程帮企业解决两个核心问题。空间只是载体，英诺天使服务的企业不局限于物理空间。

不同孵化器主打不同的特色。

例如清华经管创业者加速器创立于2015年，依托清华大学校内外的人才资源、教育资源、金融资源、网络资源等，为创业团队提供空间孵化、创业者教育服务等，同时能为有潜力的团队提供包括融资、各类资源对接在内的多项支持。

有的玩家在兼并收购快速扩大规模。

从去年至今，优客工场已经收购了洪泰创新空间、无界空间等企业，还融了一轮3亿元融资，兼并融资让其快速扩大规模。

规模效应会降低成本，一位从业者告诉记者，在拿地、装修费用方面会节省出一部分，同时，这个阶段品牌也很重要。优客工场已经在北京、上海、成都、深圳等地开出来一百家空间。

在北京大望路旁边的阳光100，优客工场的总部墙上挂着许多如创新型孵化器、海归创业学院、中国侨联创新创业联盟执行理事长单位等牌照。

优客工场创始人毛大庆是做地产出身，他认为共享办公的核心是企业服务，而不是简单的空间租赁。毛大庆称，一个大型的连锁式共享办公起码应该具备六大功能：移动办公、共享会议、社群活动与社交、服务商和交易的发生、沉淀企业数据、企业服务平台的闭环制造，后续大量的产业链接。

毛大庆对记者称，他对优客工场的战略一开始就想的很清楚，社群思维孵化了共享办公，人有流动性，把不同的物理空间连接起来，就有了移动互联网，聚集后合作产生，就开始了聚变，再从聚变到裂变。所以他做了APP这种投入成本的事情。优客工场的APP叫优鲜集，除了空间工位、会议室预定等，还有招牌、事物招领等，用户可以在上面自由交流，形成基于优客工场的创业社区。

大公司对办公的需求产生了变化，不止创业公司，大量的空间已经开始瞄准企业定制、大企业定制和一些大企业的分布。毛大庆透露，在今年春节过后，优客工场的办公空间被大企业整个包走，随后在全国10个城市分别设立各种工作站。每一个城市包走了大片办公室之后就开始大规模购买优客工场的会员包，企业行政部给移动办公员工买会员包，因此优客工场的会员包收入开始大幅上涨。

相比这些知名品牌，其他孵化器则空位较多。

记者探访的几家知名孵化器入住率在80%以上。创业者心中的圣地中关村创业大街，当记者走进车库咖啡、3W、氪空间时，依然熙熙攘攘。在车库咖啡楼上这个24小时开放的空间，没有人催促离开，人们三三两两的聚集，记者下午到时几乎很难找到座位。几百米的大街，入住了氪空间、清华经管创业者加速器等，存在联合办公、创业培训、跨境孵化等多元化孵化平台，聚集和服务创业者，又吸引来投资人、供应商、用户等，构成了极具代表性的创业生态。

调整

孵化是更宽广的定义，原先孵化器以股权换租金的模式已发生改变，这种模式的弊端是，创业公司死掉的风险极高，即使投中优秀企业，股权收益不能短期回流，最终难以为继。

收租金是更加清晰的商业模式，有资金进入才能进行下一步的孵化。

以中关村大街上的氪空间来算，一平米装修成本约4000元，一个工位租金约3000元，一平米一天租金4元左右，结合面积和工位数很容易算出盈利时间点。联合办公是一个核心服务载体，配备智能物联系统和线上交互社群，将全国的创业者聚合在一起，复制时选址、设计、硬件、服务都是标准化的，2017年年底pre-B轮获得行业单笔最大融资6亿元。

氪空间是36氪生态的一部分，除了氪空间，36氪还有媒体报道和鲸准APP用于创投信息查询。

一开始，36氪是想帮助企业对接资源、宣传，空间一开始像普通写字楼，有几张大白桌子椅子，到2016年，他们的思路发生了改变，迭代了新的商业模式和服务理念，核心盈利模式转向联合办公，创投服务和创新生态体系建设作为特色。

肉眼可见的改变是，氪空间最新版的空间被分割成很多小玻璃房，每个玻璃房有几个工位不等。

氪空间累计完成孵化项目十期共200+项目，融资总额25亿+，项目总估值超过160亿元人民币，氪空间同样不局限于物理空间，服务范围涵盖全国。

每个空间的地理布局思考不同，其战略也不相同，用户群体也不相同。氪空间多选择城市地标和CBD区域，英诺天使在大学城、外来人口居住地，优客工场多元合作落地，在国内一二三线城市都有空间。

英诺天使也不再是早期模式。

刘怀宇和英诺天使创始人李竹是清华校友，也是曾经的创业伙伴。清华大学有个TMT协会，在为创业者服务过程中发现创业者对空间有需求，于是，2012年10月，英诺第一个创业孵化器——厚德创新谷在中关村发起创立，在孵化器运营过程中，发现初创企业发展中最缺两个东西，一个是资金，一个是市场。因此又开始筹备天使基金，2013年4月，英诺天使基金正式成立。

英诺创新空间是刘怀宇的第三次创业，他从很多“坑”中爬出来：一个IT男，从装修亲自操刀，从外立面改造、空调改造等细节入手，不断完善空间。联合办公只是最基本的需求，他把这里做成了一个综合体，空间里有互联网餐饮、书店、图书馆、亲子空间、足球场等完善设施，通过运营的手段拉近企业之间的距离、培养创业交流的氛围。

有调整的不止英诺天使。

2009年英诺天使还未成立，创新工场更早进入了孵化器，同样是清华，在清华创业园，并且一开始创立就选择了孵化器模式，但孵化器模式备受质疑。2年后，创新工场放弃内部孵化模式，转向早期投资。

4月25日，李开复向媒体重新勾勒创新工场的定位：一家VC+AI的机构，也是一家技术型投资机构。他对记者称，Tech VC的时代来到了。

创新工场合伙人郎春晖也称，创新工场不是孵化器，而是一家带有孵化功能的基金，这两个概念是完全不一样的。基金意味着“我们能给钱，我们不光给小钱，也能给大钱”。“我们最近比较郁闷，之前认识很多优秀的创业者，融资不来找我们。他们说我已经是连续创业者了，我可不是需要孵化的小孩”。刚成立基金的时候，创新工场确实只投资种子期、天使轮，她称，基金规模大了，逼着往后走一点。另外更主要的原因是，在过去七年里，其投资的企业逐渐长大。

新的进入者

玩家继续进入。4月25日，中粮营养健康科学园与生态谷健康科技园两个产业园区落户北京。中粮正在致力搭建农粮食品领域国际领先的营养健康科技创新平台，带动大中小企业融合发展。

中粮集团党组成员、副总裁周政透露，中粮“双创基地”是一个“科创”+“双创”的双重平台。周政说：“一方面，我们通过科创平台开放科研合作，另一方面，通过双创平台促进成果转化，我们将最大化地盘活个人、企业、高校、院所、基金、政府、孵化器等国内外各方资源。”

另一方面国际孵化器进入中国。Y Combinator（YC）近期将进入中国，并在5月19日举办第一场中国活动。YC将给创业公司提供3个月的创业辅导以及种子资金，在这3个月期间，为公司提供发展建议和辅导，并投入种子资金。自2006年成立起，YC已经孵化和资助了1500多个创业公司，其中许多已经成长为知名科技公司，例如Airbnb, Twitch, Stripe, Dropbox, Coinbase和Cruise、本次活动联合主办方Strikingly等。YC也因此被昵称为创业公司的哈佛大学。

有一些机构一开始就不做孵化器，瞄准联合办公。一年多不见，梦想加创始人王晓鲁的经营策略并无改变，升级智能办公系统，扩大空间规模。这位做过投资的连续创业者一开始就想的很清楚，第一年先做好两个空间，把模式都验证好、流程理顺再开新的空间。梦想加早期是和物业分成的模式，提供改造空间、装修、招商等一系列解决方案，相比整租楼层再装修出租的模式，这样更省成本，近期已经整租楼层加快步伐。梦想加不同于众创空间，更不是孵化机构，也不做FA。大公司的办公需求同样体现在梦想加里，易道团队搬入梦想加位于北京东二环的万豪空间。王晓鲁称，现在的客户不止创业者，成熟公司和大公司的部门占比也很高。

孵化器还可以进行很多探索，行业“还在发展初期”，在这间没有窗口、拐角上的共享会议室里，刘怀宇对记者称。

（实习记者张燕征亦有贡献）