我们体验了北京地铁二维码乘车 它最大的敌人不是NFC

不得不承认，北京用二维码坐地铁的确是一个普惠大众的举措。

4月29日，北京地铁全网（不含西郊线）试行刷二维码乘车。具体的流程是下载易通行 App，用可以接收验证码的手机号注册一个账号，再绑定支付宝或京东支付就可以乘车了。乘车时将二维码对准地铁闸机上的”小黄框”即可通过，无需联网，在易通行首页点击“扫码进/出站”，然后把二维码对准北京地铁闸机的扫码器就可以进/出站了。

PingWest品玩在地铁 6 号线实际体验了用易通行进站和出站，通过闸机的速度都很快，与刷普通的公交卡没有什么区别。唯一的差别在于你打开易通行，调出二维码的速度可能比直接刷公交卡慢。

由于易通行采用的是二维码乘车的通用做法——先乘车，后扣费，所以无论手机是否联网，是否有信号，都可以很顺畅的进站和出站。如果在出站之前手机没电了，根据易通行官方说明，你需要去人工服务台那里补票，购买一张本站最高票价的出站票，后续再通过购票凭证联系客服退换差价，或待手机正常工作后，在App上传补票信息就不会再次扣税。

为了鼓励你使用，易通行App还特意做了个交互动画，在你第一次使用二维码乘车之前，App首页会往下滑动露出一个里程图，提示你二维码乘车同样也可以香实体公交卡那样享受累积优惠（北京公交卡当月累计刷卡超过100元之后乘车费用享受八折优惠）。

1. 二维码适用范围广，NFC体验更好

不得不承认，二维码坐地铁的确是一个普惠大众的举措，无论你的手机有没有NFC，只要能安装易通行App，绑定支付宝，你都可以刷手机坐地铁了。比如PingWest品玩体验的这台小米 6x就没有NFC，我也无法将小米MIX2里的手机公交卡迁移到6x，所以只能带两台手机或者实体公交卡。

而二维码坐地铁，一下子将手机公交卡的门槛从3000元以上的旗舰机降低到了千元机，甚至是500元的红米手机。从产品的维度来看，大部分用户需要的并不是每台手机都标配NFC，而是能否使用手机公交卡，能否刷手机坐地铁。在乘车二维码出现之前，实现这个功能最好的办法是NFC，所以坚果Pro 2、小米 6x 在上市之初，人民群众最关心的除了常规的配置，就是有没有NFC，“这手机是高通660的，价格不到两千块，性价比好高，如果再有个NFC就完美了。”

人民群众需要的是刷手机坐地铁，不用排队买票，排队充值，至于如何满足这个需求，就属于“八仙过海各显神通”了。

当然，与二维码坐地铁相比，NFC 手机公交卡的乘车体验更好——你不需要对手机做如何操作，把手机靠近闸机就可以刷卡了。这样的刷卡体验最接近实体卡，而且不需要对闸机进行专门的改造。

而且目前你只能在北京地铁用二维码乘车，北京公交还不支持， NFC 手机公交卡这一派则有先天优势，只要支持了地铁，也就可以刷公交。

如果你买了新手机，二维码乘车的账号迁移几乎没有成本，你只需要在新手机上重新下载易通行App，登录你的手机号就可以了。而NFC手机公交卡目前只有iPhone是跟着你的 Apple账号迁移的，其他的Android手机迁移都略为复杂，像三星 S9上的手机公交卡甚至不支持迁移（带来的好处是可以关机刷卡）。

二维码适用的手机更多，NFC刷卡的体验更好，前者需要公交地铁公司对全线闸机进行改造，后者则是“改造”手机。两种完全不同的流派造成了各自不同的先天优势和劣势。

2. 二维码最大的敌人不是NFC，而是用户学习成本

作为用户，二维码和NFC我们可以选择体验最好的那一个。但是对于公交和地铁公司来说，多提供一种选择就意味着能给更多人带来方便。比如无论你用的是NFC，还是二维码，都可以坐北京地铁，都不再需要排队给实体一卡通进行充值了。

在这个过程中，推广二维码乘车，改变用户的刷卡习惯，降低学习成本是更重要的环节。

在体验二维码乘车的过程中，我发现无论是 NFC 还是二维码，都是很小众的用户在用，现场刷卡最多的还是实体公交卡。在机场快轨闸机附近，依然有大量的人在人工和自助窗口排队买票，而机场快轨线已经开通二维码乘车半年之久了。

所以二维码乘车最终的推广还是要等待微信支付宝们出手，比如线下支付领域已经被微信和支付宝的二维码瓜分，为了教育用户，推广自家的二维码支付，两家的补贴大战持续了很长时间。

4月29日，在北京地铁宣布全线支持二维码乘车的时候，微信支付宝这两家也“磨拳擦掌”。支付宝专门推送了一篇教程，教你如何在易通行里开通支付宝付款，腾讯乘车码官方微信也专门在这一天推送了一篇预告，表示深圳地铁也很快就开通二维码乘车了，而且是用微信小程序的方式实现的。

或许我们很快就又能看到微信支付宝们在公共出行领域的补贴大战了。