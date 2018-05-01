Twitter牵手迪士尼打造直播节目 股价顺势上涨6%

新浪科技讯 北京时间5月1日上午消息，华特·迪士尼公司正与Twitter开展合作，为社交媒体平台打造直播体育节目和其他内容。这一合作也将成为Twitter向高端流媒体视频网站改变的一部分。

两家公司在一份电子邮件声明中说，Twitter和迪斯尼旗下的ESPN体育电视网将在本周晚些时候和周三的纽约新闻发布会上介绍具体的现场直播节目的有关情况。迪士尼的媒体投资组合包括了ABC（美国广播公司）、迪士尼频道和Freeform电视网；迪士尼数字网络；华特·迪士尼电影公司；迪士尼广播电台；以及漫威漫画宇宙。Twitter和迪士尼表示，协议里的具体内容将在稍后公布。

这一消息使Twitter的股价上涨了6%，至30.74美元。截至上周末，该股今年已累计上涨21%。

总部位于旧金山的Twitter一直在努力扩大自己的吸引力，并希望通过成为一个发现“现在正在发生的事情”的公司来吸引更多的用户。其在扩大流媒体服务项目上所做的努力已经开始获得回报，两个季度的广告收入中有一半以上源于视频内容。与迪士尼的达成的协议让Twitter拥有了更大的内容库，这将有助于它与包括Facebook在内的规模更大的对手展开竞争，而后者也开始在直播和视频方面加倍下注。Facebook的手表平台已开始播放带系列节目，最近还支付了至少3000万美元来通过流媒体放送25场美国职业棒球联盟比赛。

2016年，总部位于加州伯班克的迪士尼公司被认为是有意向收购Twitter的几家公司之一。彼时，Twitter正努力增加收入并增加用户。当时，知情人士说，迪士尼之所以决定不进行收购，部分原因是担心社交网络上的欺凌现象和其他可能不合适的内容可能会损害迪士尼一贯以来的健康的家庭形象。(黑柠)