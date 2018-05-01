美国法官驳回阿里巴巴对迪拜加密货币公司商标权诉讼

新浪美股讯 北京时间1日早间路透社称，美国一位联邦法官周一驳回了阿里巴巴集团提出的下达临时禁制令，以阻止迪拜“阿里巴巴币基金会”使用阿里巴巴名字的要求。

曼哈顿联邦地方法院法官Paul Oetken表示，阿里巴巴集团没有表明其有管辖权，未能确定一个“合理的可能性”，即“阿里巴巴币基金会”的互动网站被用来与纽约的客户进行交易。

这位法官表示，“阿里巴巴币基金会”可能最终会在美国交易所上市其加密货币，或者由纽约的一家公司托管其网站，但这并不重要。

他还表示， 阿里巴巴可能因商标侵权而遭受的任何业务、商誉和声誉损害只可能发生在中国，即这家电商巨头的总部所在地。而阿里巴巴此前指控“阿里巴巴币基金会”损害了其在美国的业务，在当地用户当中造成实际混乱，违反了美国联邦和地方法律。

Oetken还解除了4月2日阿里巴巴提起诉讼后，由另一位法官所下达的一项临时限制令。他还表示，阿里巴巴理应得到另一次机会，说明此案为何属于曼哈顿联邦地方法院管辖。

今年4月2日，阿里巴巴起诉总部位于迪拜的“阿里巴巴币基金会”，通过发行“阿里巴巴币”募资逾350万美元，涉嫌侵犯其商标权。

“阿里巴巴币基金会”对此予以否认，称无意侵犯阿里巴巴的知识产权，并且指出，阿里巴巴方面要求该公司关闭业务或是重新起名并不合理。“公司名称并不是在模仿中国企业，而是取自于中东地区的著名传说。”