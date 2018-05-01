与高管有冲突 WhatsApp联创简·库姆将离开Faceobok

新浪科技讯 北京时间5月1日早间消息，据《华盛顿邮报》网站报道，通信服务WhatsApp联合创始人简·库姆（Jan Koum）将从WhatsApp母公司Faceobok离职。

《华盛顿邮报》援引匿名消息人士的言论称，库姆之所以选择离开Faceobok，是因为他与该公司高管在WhatsApp发展策略的问题上发生了冲突。Faceobok试图使用WhatsApp的个人数据，并弱化其加密性。

库姆与布莱恩·阿克顿（Brian Acton）在2017年联合创立了WhatsApp，并于2014年以190多亿美元的价格将其出售给了Faceobok，阿克顿则已在2017年离开Faceobok。据《华盛顿邮报》报道，库姆计划退出Faceobok董事会，但离职的具体时间尚属未知。报道刊出后，库姆在Faceobok上发帖证实他将离职。

消息传出以后，Faceobok股价在美股市场周一盘后的交易中平走，此前其股价在常规交易中收盘下跌不到1%，报172美元。过去三个月里Faceobok股价已累计下跌8%，相比之下同期标普500指数下跌5.4%。（唐风）