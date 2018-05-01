网约车新考验：烧钱不再是杀手锏 资质才是痛点

美团打车登陆上海引发的网约车市场动荡远未结束。4月28日，新京报记者打开美团APP的打车功能，“久等了，北京，美团打车即将登陆”几个大字停留在屏幕上。这几个字背后，隐藏着一场网约车市场的攻防大战，一边是新进入的美团，一边是目前的网约车老大滴滴。

如此一来，网约车市场在补贴大战后形成的短暂平静被打破，而且在动荡中还伴随着市场格局的颠覆、博弈和重构。其间，网约车企业既要应对同行的竞争，又要面对监管部门对资质及合规性的严管。

厦门市交通局日前下发通知：5月1日起，所有网约车平台、车辆和驾驶员，未取得网约车运营资质之前，不得从事网约车经营活动。无独有偶，近日上海、成都、广州、南京等地也都加强网约车监管，资质成为网约车绕不开的问题。

烧钱不再是抢市场的杀手锏

3月21日，美团打车登陆上海，提供出租车及快车两种服务。这是继南京首站之后，美团打车向全国市场布局的第一步。

以团购和外卖起家的美团进入网约车市场，靠烧钱从滴滴手里抢市场似乎是规定动作。

与当年滴滴和快的网约车大战竞争相同，美团打车登陆上海对乘客优惠力度加码。上海用户宋女士介绍，“路程大约4公里，美团打车APP显示，总费用为20.23元，前三单每单补贴14元，乘客只需支付6.23元即可。同样距离，滴滴快车需要19.8元，优惠1元之后，实际需支付18.8元。”

据美团打车对外公布数据，其在上海上线不到20个小时，订单量即突破10万单；登陆上海第二天，日完成订单量超25万单，比头一天增长超66%。两天后，日完成单量迅速突破30万。3月24日，美团点评CEO王兴在公开场合透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到1/3的市场份额。

尽管美团打车尚未在北京开城，但美团已经做好了补贴的准备。新京报记者使用美团APP打车功能，已经获得了三张无门槛优惠券，每张面额13元，共计39元。

4月20日，人民日报针对美滴烧钱抢市场发表评论文章，文章称，一味烧钱未必能顺利抢下市场份额。在移动互联网竞争进入下半场之后，烧钱战术越来越呈现边际递减效应，这已成为行业共识。出行是一项高度私密化的日常活动，在消费升级面前，人身与财产安全、隐私保护、支付风险等综合账比经济账更重要，这才是真正的竞争蓝海，才是企业应该付诸心血的用武之地。

有分析认为，无论是美团涉足打车，还是滴滴做外卖，业务铺开的初期，采用的手段必然是价格战与补贴战。

“企业刚入局进行补贴是市场行为，但这种情况必然难以维系。哪怕没有任何的政策监管，一两个月后补贴就会恢复到正常状态，参与活动的网约车也会随之减少，这是市场的自我淘汰机制。”资深互联网观察家丁道师表示。

资质是网约车绕不开的问题

美团打车进入上海也令网约车资质摆上台面。

事实上，一些网约车平台实际运营城市的数量多于获得经营许可证的城市数。截至目前，首汽约车业务覆盖全国59个城市，其中在45个城市取得了线下资质；曹操专车在全国20多个城市运营，但取得经营许可证城市数少于15个。易到在全国获得42张网约车牌照，但在全国超过190个城市开展业务。神州专车已获得50张网约车牌照，在全国超过60个城市运营。滴滴在全国超过300多个城市开展业务，其获得经营许可证城市数尚不得而知。

近期，全国多个地方加大了对网约车资质的监管。4月17日，浙江省道路运输管理局会同全省11个地市运管部门相关负责人共同约谈滴滴出行，要求其在相关城市办理从事网约车业务的相关资质。

4月19日，南京交通局和交管局通告：4月21日起，南京相关部门将暂停办理新增网约车的许可事项，南京成为全国首个对网约车进行数量管控的城市。按照南京市网约车管理办法，要想取得网约车经营资格，驾驶员必须有网约车驾驶员资格证，车辆必须有运营证，其所在的网约车平台也必须有经营许可证。这也是全国大部分城市对于网约车管理的要求。

与此同时，交通部官方微信也多次发文讨论网约车监管。文章指出，滴滴、美团、携程、高德等一批互联网企业进入交通运输行业，推动“互联网+”交通运输发展。但最近网约车行业在部分城市再度开始了烧钱大战，提供高额的补贴，不管车辆、驾驶员有无运输资质，甚至“马甲车”也上了平台，运输服务体验不断下降。这需要执法部门依法监管，督促企业依法合规经营，规范发展。

互联网分析师季城认为，对资质的监管一定程度上使网约车竞争降温，未来网约车的竞争更要侧重运营的优化，网约车司机资质的考取，以及相关培训需要投入更多精力。

合规性“紧箍咒”越来越紧

2012年伊始的网约车大战，改变了人们的出行方式，同样无序竞争也令行业乱象丛生，交管部门及时跟进出台了相关管理办法。2016年11月，备受关注的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》施行。

根据上述办法，网约车司机应当取得相应准驾车型机动车驾驶证并有3年以上驾龄，无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录和暴力犯罪记录，最近连续3个记分周期内没有记满12分记录。办法明确，网约车平台应当记录驾驶员、约车人在其服务平台发布的信息内容等数据并备份。

此外，各地方也出台当地的监管细则，北上广同一天公布了网约车细则。三地均对网约车驾驶员户籍有要求，其中北京和上海要求本地户籍，广州要求网约车驾驶员须具有本市户籍或者已在本市办理居住证，并且北上广均限制车辆的注册登记地为本地。

近期以来，网约车合规性监管越来越严。美团打车登陆上海次日，上海市交通委员会发布消息称，上海市交通执法人员在虹桥枢纽T1航站楼例行检查时，查获一辆美团“马甲车”，该车的车牌信息、驾驶员姓名、手机号等均与实际不符。美团方面对此回应称，将加强平台注册信息审核。

上海交管部门表示，美团、滴滴等网约车平台的竞争乱象已经严重扰乱了出租汽车市场营运秩序。为此上海将开展一场为期至少半个月的网约车专项整治行动，加大对包括滴滴、美团、神州在内的各大网约车平台非法客运行为的查处力度。

上海之外，成都、南京等地也加强了网约车监管。4月初，新京报记者在成都网约车司机社交群组中发现，不少网约车司机表示，“最近成都在查网约车，最近查得严，今天接二连三有同行被扣车了。”4月13日，南京美团告诉新京报记者，“南京交管部门要求网约车司机要考试，我也正在准备考试。”

2017年底，国家发改委价格监督检查与反垄断局朱忠良表示，一些地方对网约车的车辆、驾驶员、网约车平台的准入条件进行了过于严格的限制，可能导致大部分车辆退出这个市场。业内人士指出，一些城市的政策过于严格，一些网约车企业可能由于不符合要求而在灰色地带游走。

东南大学交通法治与发展研究中心执行主任顾大松认为，网约车新政出台后，在地方落实改革措施时对市场化导向原则的坚持、实施相关许可时“简政放权”的力度以及网约顺风车的合作治理及新能源出租车的推广方面，仍然有待观察。

■ 科技i说

网约车商战需要制衡

2012年的网约车商战，很多人记忆犹新。滴滴、快的、优步中国等玩家搅动着中国共享出行市场。随着滴滴陆续合并快的与优步中国，网约车市场已有沉寂多时。

2017年底，美团打车七城出击唤醒了平静已久的网约车市场，但滴滴的对手远不止美团，高德、携程高调入局，易到、嘀嗒等纷纷加码，新的“网约车大战”一触即发。

网约车玩家2017年都在暗自布局：首汽约车在青岛等地试点出租车网约业务；嘀嗒从一个拼车平台，升级为出租车、顺风车兼具的移动出行平台。

网约车“轻资产，重运营”的特点是各玩家所看重的，这也是一些业内人士看好美团入局打车的原因。但网约车新政出台后，各企业不得不面临运营资质问题，一些玩家游走在灰色地带不是长久之计。

网约车未来将何去何从？正如一些分析所言，这需要由市场来调节。但以目前的市场情况，未来网约车竞争必然更加激烈，各大资本也不会轻易放过，“出行教父”蔚来汽车CEO李斌答应加入嘀嗒出行担任董事长也是一大信号。

当资质问题解决之后，网约车商战需要大资本加入，需要势均力敌的资本来竞争，中小玩家依然可以生存。

新京报记者 陈维城