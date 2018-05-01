一批新规今起实施：泄露快递用户隐私最高罚10万

来源：北京晨报

办理护照等出入境证件只需跑一次、泄露快递用户隐私最高可罚10万元、抗癌药等28项进口药实行零关税……今天是“五一”劳动节，又有一批新规正式实施，为人们的生活带来便利，为大家的权益带来保障。

泄露快递用户隐私最高罚10万

《快递暂行条例》今起施行，该条例规定，除有关部门依照法律对快件进行检查外，任何单位或者个人不得非法检查他人快件。任何单位或者个人不得私自开拆、隐匿、毁弃、倒卖他人快件。经营快递业务的企业及其从业人员出售、泄露或者非法提供快递服务过程中知悉的用户信息，情节严重的最高处10万元罚款。

办理护照等出入境证件只需跑一次

今天起，全国实行办理护照等出入境证件“只跑一次”制度，确保申请人到出入境接待窗口一次即可完成申办护照等出入境证件的全部手续。申请人制证照片采集、指纹采集、申请材料提交、面见核查、证件缴费5个环节将集中在同一时间、同一场所一次全部申办完成。另外，全国逐步推出“网上填表”、“移动端填表”等以信息化手段为依托的填表服务。

抗癌药等28项进口药实行零关税

今天起，28种进口中成药将实现零关税，其中包括了抗癌药品。今后，老百姓在购买和使用这些进口药品时有望享受到20%左右的价格优惠，缓解“看病贵”难题。调整后，除安宫牛黄丸等我国特产药品、部分生物碱类药品等少数品种外，绝大多数进口药品，特别是有实际进口的抗癌药均将实现零关税。

9类严重“机闹”“禁飞”一年

《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器 推动社会信用体系建设的意见》今起施行。在飞机上抢占座、冲击停机坪、编造设计飞行安全虚假恐怖信息、在飞机上斗殴等9类严重“机闹”旅客将被“禁飞”一年。

特定严重失信人将限乘火车

《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车 推动社会信用体系建设的意见》今起实施。

《意见》明确，限制乘坐火车范围包括两类：一是严重影响铁路运行安全和生产安全有关的行为责任人被公安机关处罚或铁路站车单位认定的，行为责任人限制乘坐火车。二是其他领域的严重违法失信行为有关责任人，行为责任人限制乘坐火车高级别席位，包括列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等座以上座位。

增值税改革送“减负”大礼包

国务院决定从今天开始，继续实施深化增值税改革，主要包括降低增值税税率、统一增值税小规模纳税人标准、进一步扩大留抵退税范围等，预计全年将为市场主体减税达到4000亿元人民币。

根据财政部、国家税务总局联合发布的通知，增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下；增值税税率在17%、11%、6%三档基础上，下调到16%、10%、6%。

军人非因公外出可穿军装

新修订的《中国人民解放军内务条令（试行）》《中国人民解放军纪律条令（试行）》《中国人民解放军队列条令（试行）》今起施行，取消了“军人非因公外出应当着便服”的规定，明确“军人非因公外出可以着军装，也可以着便服”。

北京晨报记者 张璐