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Twitter：数据也被Facebook涉案人员访问 未涉隐私

Twitter：数据也被Facebook涉案人员访问 未涉隐私
2018年04月30日 21:18 新浪科技
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Twitter：数据也被Facebook涉案人员访问 未涉隐私
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　　新浪科技讯 北京时间4月30日晚间消息，Twitter日前证实，Facebook用户信息泄漏事件涉案人员亚历山大·科根（Aleksandr Kogan）不仅获得了Facebook的用户数据，还获得了Twitter数据。

　　Facebook上个月承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。后来，Facebook经调查发现，最多有8700万用户的信息被Cambridge Analytica不当分享。

　　Cambridge Analytica的这些数据是由剑桥大学研究人员科根提供的。科根2013年开发了一款性格测试应用（App），该应用除了获取参与用户的个人信息外，还获取了这些用户社交好友的信息。最初，科根以合法的手段收集这些数据，但后来的行为则违反了Facebook的用户条款，他将这些数据卖给了Cambridge Analytica。

　　而Twitter日前证实，除了Facebook用户数据，科根还获得了Twitter数据。Twitter称，科根2015年曾接入过Twitter数据。Twitter表示，2014年12月至2015年4月，科根所在公司GSR曾利用API（应用程序接口）访问过用户发布的Twitter消息。

　　因为Twitter也面向第三方销售所拥有的数据访问权（每一条Twitter消息至少拥有65个不同的元数据元素），而开发人员通常愿意付费访问这些数据，以打破免费API的限制。

　　例如，免费API在获取请求时只有两种选择：每15分钟允许调用15次；每15分钟允许调用180次。此外，免费API只允许搜索过去7天内的Twitter消息。相比之下，企业版API可以不仅访问过去30天的数据，还可以访问2006年以来的所有数据。

　　Twitter拒绝透露科根获得了多少Twitter数据，但即使是5个月的公共Twitter消息的1%，那也要700多万条Twitter消息。

　　对此，Twitter表示，与Facebook事件不同的是，科根所获取的Twitter数据都是已经公开的信息。Twitter还表示，对GSR所访问数据进行了内部调查，并未发现其访问过用户的隐私数据。

　　今年第一季度，Twitter来自数据授权和其他服务的营收为9000万美元，同比增长20%。（李明）

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