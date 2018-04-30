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“滴滴司机打人”背后的网约车终极命题

“滴滴司机打人”背后的网约车终极命题
2018年04月30日 21:13 新浪科技综合
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　　图 / 视觉中国

　　来源：寻找中国创客

　　记者 | 薛星星

　　编辑 | 赵力

　　“滴滴投资人被滴滴司机打了”，成了五一小长假各大新闻媒体的头条。这是一出颇具戏剧化的事件，因为乘客张桓自曝其是滴滴的投资人，一时之间引爆了整个社交媒体。

　　乘客与平台双方各执一词，有媒体形容这是一场“罗生门”。目前事件仍在发酵之中，最新的消息是，司机已经在30日凌晨2点找到，并已带回派出所接受问询，张桓在微博中说“两三天出结果”。

　　张桓微博截图

　　张桓婉拒了寻找中国创客（ID：xjbmaker）的采访请求，表示等待警方公布结果后再说。

　　但无论结局如何，“打人”事件都影响了滴滴的公众形象。而这场“打人”事件，也揭示了网约车行业长久以来未能解决的一个问题——如何管理司机、协调乘客，在保证好双方利益的同时再让平台赚到钱，这是网约车最终极的命题，可能也将是行业最大的壁垒。

　　“滴滴司机打人”

　　这场“打人”事件始于一场失误。据张桓在其公众号“老张爱女人”上的文章中称，自己在28日晚间打了一辆滴滴快车，等待20多分钟司机仍未到达。司机长时间未能达到的原因是接错了人，双方在“取消订单”的问题上沟通未果，之后滴滴司机返回叫车点，动手打了张桓，导致张桓眼眶软组织挫伤，“左眼眶都是麻的”，“眼已经睁不开”。

　　张桓公众号文章截图，以及张桓照片

　　司机打人后逃离现场，张桓报警，并拨打了滴滴客服电话。

　　张桓称，在派出所做笔录期间，滴滴客服打来电话，询问事件经过，并表示会很快找到司机。但4个小时后仍无音信。

　　张桓在公众号发出的被打伤照片

　　因为司机未能找到，警方无法立案。张桓在文中质疑“滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了。”

　　张桓公众号文章截图

　　第二天中午10点27分，滴滴在微博上发布公开信，暂时把事件定性为“司乘冲突”，声明称，接到张桓投诉后，工作人员已第一时间跟进处置，调查核实订单以及司乘冲突详情。并称，司机账户已被冻结并通知其前往派出所配合警方调查，平台将探望张桓并垫付医疗费用。

　　滴滴公告

　　随后，事件开始陷入双方各执一词的争论之中。双方争论的焦点在于“取消订单”及乘客带有侮辱性词汇。

　　张桓的文章中称，“对方说对不起，他拉错了人，让我等一下他回来”。他希望可以取消订单，再叫第二部车，但司机“就是不取消订单”。

　　滴滴方面的说法是，司机曾主动要求取消订单：“接错人后，司乘双方在21：53到22：01通过号码保护进行5次联系，在22：01最后一通号码保护录音中，司机说’我给你取消订单吧，不收你费用’，乘客表示要举报司机，并带有侮辱性词汇，冲突升级。”

　　张桓于今日早上8点更新微博，质疑滴滴只公布一小段“司机说可以为我取消订单”的通话音频，却不公布司机明明拉错人却不取消订单，让乘客等待的音频。说乘客有侮辱性词汇，为何不公开司机的侮辱性词汇？

　　张桓公众号文章截图

　　他称前往医院及司法所进行医疗检查及伤情鉴定。微博中协和医院的证明显示，患者左拇指存在骨折，左眼球挫伤，左眼睑、睑周皮下淤血。

　　张桓微博上的医院证明及伤情鉴定

　　他承认自己存在“言辞过激”，表示“滴滴公布全部录音如果证明是我先辱骂的话，我向这个司机发微博道歉。”

　　此外，滴滴公布的事件经过中，司机曾在线投诉乘客醉酒。张桓称自己喝了酒，“但没醉酒”。

　　张桓认为，这是一场滴滴司机“打人事件”，他对滴滴方面在公开信中的“冲突事件”的说法感到不满。

　　“滴滴的投资人”

　　这是这场事件中最具戏剧化的环节。张桓在文章中自曝自己是滴滴的投资人，“2014年通过深圳某家财富管理公司我投了滴滴D轮估值125亿美金时的100万美金，2017年还投了滴滴某个汽车后服务的业务公司。”

　　打人事件发生后，他决定“贱卖滴滴的所有投资”。但事件发酵后，张桓的滴滴投资人的身份受到公众质疑。

　　财经作家向小田在微博上称：

　　花100万通过财富管理公司卖给散户的股权投资产品投了滴滴（中间不知道几层结构），竟然写文章称自己是滴滴投资人（虽然严格意义上来说也没错），这就跟花几百块买了上证50ETF说自己是四大国有银行、多家央企、大型国有企业和股份制银行股东一个样的，典型属于装X。

　　向小田微博截图

　　某股权投资方面律师向寻找中国创客（ID：xjbmaker）分析，“他应该是先把钱交给财富管理公司，财富公司作为一个基金的LP，再将钱给到股权投资基金，之后基金对滴滴进行投资，或者是通过其他的一些代持的方式。”但这些都只是猜测，“没有看到文件，不好下判断。”

　　“这种投资行为确实存在，但不能说是普遍。”该律师表示，这种投资行为一般多适用于一些有实力的散户，他们通过间接代持的方式去对一些未上市的独角兽公司进行投资，“一般都是比较抢手的公司，虽然没上市，但有上市计划。”

　　公开资料显示，张桓是疯蜜创始人兼CEO，尚道董事长，曾投资多个女性项目。百度百科上对其的描述是“知名女性营销专家”，坊间号称“老张爱女人，好色营销家”。

　　张桓百度百科

　　查询工商信息发现，疯蜜的主体公司“上海她商信息科技发展有限公司”的法人代表为张勇，张勇同时担任上海装妆文化传媒有限公司、广州尚道广告有限公司等8家公司的法人代表。

　　根据早年间多家媒体对张桓的报道，可以证实其多年来根植女性消费市场。2006年，张桓成立尚道，专攻女性营销市场，“曾投资过丑女无敌衍生产品、哎呀呀饰品、仟佰惠彩妆连锁超市等品牌。”

　　2012年的一篇采访中，张桓表达了他对女性市场的看好：“在中国做女性生意基本没有风险，广告是最好打动女人的利器。”

　　张桓在2014年创办了主打O2O模式的女性社群公司疯蜜FM。根据36氪在2015年的一篇报道，疯蜜主要面向高端女性群体，通过在各地建立的“疯窝”，为会员提供商品推荐、组织各式线下活动等服务，盈利来自于会员费、项目众筹及商品收益等。

　　该公司在2014年6月获得丰厚资本及黑马基金投资的数百万人民币天使轮融资。

　　4月28日下午，他出席创业家的一场活动并做了演讲。他在演讲中调侃自己的的项目：“疯蜜是带着一群富婆来选项目、做投资。”

　　网约车的必修课

　　这并不是有关滴滴司机的第一起负面新闻。自从网约车诞生开始，关于司机与乘客纠纷、司机侵害乘客的报道就屡见不鲜。这也是网约车行业负面新闻的主要来源。

　　经过几年的发展，以滴滴为代表的网约车企业已经形成了一套自己管理司机的体系。在线上，通常是通过评价分来衡量一个司机工作的优劣程度，并通过种种奖惩措施来提高评分的重要性。

　　评分越高的司机会被平台优先派单，而评分较低的司机则会被滞后。评价分的增减决定于每一订单顾客对司机的评价。

　　图 / 视觉中国

　　但这套体系很难满足所有人，尤其是获得司机群体的认同。部分司机认为，平台有时过于偏袒乘客，因为乘客一旦给出差评或者投诉，都将会直接影响到司机的评分，而司机端的申诉则要大费周折，结果也往往不尽如人意。事实上，按照张桓文章的说法，司机动手打人的原因之一便在于其对司机进行了投诉。

　　“有的乘客打车时定位的地点不允许停车，你跟他说劳驾向前走两步，怎么着都不愿意，必须要我去定位的地点。”这是大多数网约车司机都有的抱怨。

　　纠纷时有发生。网约车司机高进远记得，在一个拼车的订单中，他接到了一位醉酒的男乘客，该乘客对车上的另一位女乘客有言语骚扰，女乘客请求司机帮助，司机制止男乘客后，又遭到男乘客的辱骂。事后，两名乘客都对高进远进行了投诉。

　　图 / 视觉中国

　　而在乘客端，这套评价体系显得十分脆弱。当纠纷发生之时，评价体系并不能有效规劝司机的行为，它只是一个事后的补救措施。甚至有时乘客差评后，会遭到司机的恶意报复。

　　终于，这个网约车行业中长久存在的矛盾在一次“打人”事件中被放大到极至。

　　对打车服务提供商来说，管车、派车的服务本质上是管理司机、协调乘客，最终达成良好、高效的出行体验。而当面临突发情况后，如何恰当处置，同时保证司乘两段的利益，并避免类似事件再次发生，显然也是网约车服务商们的必修课和竞争力。

打人张桓司机
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