蔡文胜斥资1.68亿港币增持 美图为何还是破发？

来源：创业邦

无P图不爆照，美图无疑为爱拍照的人群省下了不少事。

但是，美图公司最近的日子不太好过，甚至有些艰难。在蔡文胜前后六度增持共计1.68亿港币的情况下，美图的股价却没有太大起色，一直低迷的美图再次显示了其“妖股”的特性。

而导火索是美图公司喜忧参半的2017年度财报。在美图业绩向好的同时，更值得注意的是活跃用户的流失。而留不住用户的美图，单靠增持也是无济于事。并且更深层次的原因在于，市场对美图的不信任。

首先美图公司备受外界诟病的一点在于，公司缺乏清晰的盈利路径。在过去几年，美图公司的盈利主要来自美图手机的销售。美图一直没有找到一种成熟可持续的盈利模式。其次是美图公司与BEC美链的关系暧昧，似雾里看花，让人看不分明。

高调进军区块链的美图，还有翻身的机会吗？

六度增持共计1.68亿港币，蔡文胜究竟要做什么？

资本市场波谲云诡，从来就不缺少话题。而一直处于话题中心的美图公司，最近又在经历着资本的变动。

4月26日晚间公司公告称，公司董事长蔡文胜25日、26日在公开市场分别增持公司300万股及500万股。算上之前的股份，蔡文胜和公司创始人兼CEO吴欣鸿合计持股比例增至39.42%。

而在不久前的4月16日晚间，美图公司也是发布了类似的公告，称蔡文胜增持210万股。这也是蔡文胜第四次增持美图。而此前在2017年12月21日、22日以及今年的4月13日，蔡文胜前后三度增持美图。

这样算下来，自去年12月以来，蔡文胜已经六度增持美图，累计增持美图1860万股，耗资约1.6754亿港币。如此频繁的大手笔，让人不禁想问一句：蔡文胜葫芦里到底卖的什么药？

与此同时，美图的股价却并不怎么给力。今年以来，美图公司股价持续震荡下行。1月12日还是12.72港币的高位，可是自美图3月26日公布2017年业绩以来，股价就一路下跌最终逼近8.5港元的发行价，自4月23日起更是跌破发行价。

我们再回到之前的问题：蔡文胜频频增持美图，究竟是要做什么？股价都跌破发行价了，高层肯定坐不住了。一般来讲，为了稳定人心、提振股价，公司董事或高管会采用大手笔增持的做法。因此蔡文胜的动机并不难猜测。

同时，这也与美图近期发布的财报有些关联。据财报显示，2017年美图月活用户总数为4.16亿人，较2016年下降7.6%，除美图秀秀有所增长外，美颜相机和美拍的月活人数分别下降了23%和13.8%。

怎么理解呢？简言之，主要产品的月活人数减少，表明美图正在失去用户。作为移动互联网公司，最核心的还是用户，留不住用户也就意味着流量变现出现问题。因此，此时蔡文胜频频加持，提振信心的目的就昭然若揭了。

盈利模式不明朗，与BEC美链暧昧不清

市场不信任美图由来已久，同时这不信任也并非是凭空而来的，这得追溯到美图两个备受争议的点，一是盈利模式不清晰，二是与BEC美链关系暧昧。

美图公司成立于2008年，它的盈利模式主要是广告收入和手机硬件收入。美图产品的月活总数超过4亿人次，这样庞大的用户基础足以让美图公司所向披靡，成为行业老大。但美图交出的成绩单却是：创业8年亏损超过63亿元，而且很大程度上依赖手机硬件收入。也难怪外界戏称这是一家手机公司。

因此，由于美图公司没有一套属于自己的可持续的盈利模式，市场的质疑一直都存在。并且，这种质疑与不信任也并没有随着美图公司的上市而消减。

2016年12月15日，美图公司在香港主板挂牌上市，发行价8.5港币，融到了大概6亿美金，市值超过46亿美金，轰动一时，这也是继腾讯之后12年来香港最大的互联网IPO。6个月后，美图公司1.46亿股票解禁了。股价却出乎意料迎来过山车，呈现倒V造型。

美图上市后股票一路飙升，在2017年3月20日冲至最高点23.05港元，市值一度逼近1000亿港币。可以说是战绩辉煌，风头一时无两。然而好景不长，美图公司股价遭遇断崖式暴跌，股价迅速大幅跳水，日内振幅近40%。仅3个月时间，公司的市值就只剩下361亿港币。

除了盈利模式的弊端，美图公司还有一个备受争议的点是它与BEC美链纠缠不清的关系。今年年初，美图高调宣布要进军区块链，随后股价大涨6%，达到11.72港元，但接下来美图公司多次撇清与美链的关系。4月25日，美图再次发布声明，宣布旗下海外产品Beauty Plus终止与Beauty Chain的海外推广合作，合作终止后，美图与BEC美链将无任何合作。

区块链能解救美图吗？

美图的业绩到底如何？果真如外界认为的不堪一击、前景渺茫吗？

据美图的财报显示，截止2017年12月31日，美图公司总收入同比增长186.8%，营收人民币45.275亿元；互联网业务分部的收入占总收入的17.4%，相比2016年的6.6%有所上升；经调整净亏损同比下降91.5%，亏损人民币0.46亿元。那么粗略算下来，公司2017年的净利润是44.815亿元。相较于此前的连年亏损，这个成绩已经不错了。

但与业绩向好相反的是用户的流失。美图财报也显示，2017年美图各产品线的月活用户都有不同程度的下降。用户的流失对盈利单一的美图来说是个重大打击。尽管美图不予承认，但它的一系列动作却出卖了自己。美图的迹象表明它要转型互联网。美图近两年来积极拥抱人工智能，并不断探索AI的应用。同时，美图还在计划着进军区块链。

作为市场广泛关注的焦点，区块链技术在近些年的势头有点猛。那么何为区块链？简单地说，区块链就是一种去中心化的分布式账本数据库。这样一个技术让不少公司陆续投入它的怀抱。迅雷、人人、暴风等也相继进军区块链，并且取得了一定的成效。就拿迅雷来说，迅雷链的效应不但能赋能实体经济、推动传统行业发展，也将使迅雷建立属于自己的区块链生态，并直接帮助到迅雷目前最核心的共享计算业务，为迅雷带来更加广阔的商业前景。

每一个新事物都是一片“新大陆”，蕴藏着无限的机遇，说不准就彻底翻身了。所以美图也坐不住了，它急需一个破局的捷径。而美图的高层也很早就将目光投到了区块链上。美图公司究竟能不能依靠区块链打开新的局面，破开跌破发行价的尴尬境遇，且待观察。