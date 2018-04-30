新浪科技> 互联网 > 正文

蔡文胜斥资1.68亿港币增持 美图为何还是破发？

蔡文胜斥资1.68亿港币增持 美图为何还是破发？
2018年04月30日 17:43 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：创业邦

　　无P图不爆照，美图无疑为爱拍照的人群省下了不少事。

　　但是，美图公司最近的日子不太好过，甚至有些艰难。在蔡文胜前后六度增持共计1.68亿港币的情况下，美图的股价却没有太大起色，一直低迷的美图再次显示了其“妖股”的特性。

　　而导火索是美图公司喜忧参半的2017年度财报。在美图业绩向好的同时，更值得注意的是活跃用户的流失。而留不住用户的美图，单靠增持也是无济于事。并且更深层次的原因在于，市场对美图的不信任。

　　首先美图公司备受外界诟病的一点在于，公司缺乏清晰的盈利路径。在过去几年，美图公司的盈利主要来自美图手机的销售。美图一直没有找到一种成熟可持续的盈利模式。其次是美图公司与BEC美链的关系暧昧，似雾里看花，让人看不分明。

　　高调进军区块链的美图，还有翻身的机会吗？

　　六度增持共计1.68亿港币，蔡文胜究竟要做什么？

　　资本市场波谲云诡，从来就不缺少话题。而一直处于话题中心的美图公司，最近又在经历着资本的变动。

　　4月26日晚间公司公告称，公司董事长蔡文胜25日、26日在公开市场分别增持公司300万股及500万股。算上之前的股份，蔡文胜和公司创始人兼CEO吴欣鸿合计持股比例增至39.42%。

　　而在不久前的4月16日晚间，美图公司也是发布了类似的公告，称蔡文胜增持210万股。这也是蔡文胜第四次增持美图。而此前在2017年12月21日、22日以及今年的4月13日，蔡文胜前后三度增持美图。

　　这样算下来，自去年12月以来，蔡文胜已经六度增持美图，累计增持美图1860万股，耗资约1.6754亿港币。如此频繁的大手笔，让人不禁想问一句：蔡文胜葫芦里到底卖的什么药？

　　与此同时，美图的股价却并不怎么给力。今年以来，美图公司股价持续震荡下行。1月12日还是12.72港币的高位，可是自美图3月26日公布2017年业绩以来，股价就一路下跌最终逼近8.5港元的发行价，自4月23日起更是跌破发行价。

　　我们再回到之前的问题：蔡文胜频频增持美图，究竟是要做什么？股价都跌破发行价了，高层肯定坐不住了。一般来讲，为了稳定人心、提振股价，公司董事或高管会采用大手笔增持的做法。因此蔡文胜的动机并不难猜测。

　　同时，这也与美图近期发布的财报有些关联。据财报显示，2017年美图月活用户总数为4.16亿人，较2016年下降7.6%，除美图秀秀有所增长外，美颜相机和美拍的月活人数分别下降了23%和13.8%。

　　怎么理解呢？简言之，主要产品的月活人数减少，表明美图正在失去用户。作为移动互联网公司，最核心的还是用户，留不住用户也就意味着流量变现出现问题。因此，此时蔡文胜频频加持，提振信心的目的就昭然若揭了。

　　盈利模式不明朗，与BEC美链暧昧不清

　　市场不信任美图由来已久，同时这不信任也并非是凭空而来的，这得追溯到美图两个备受争议的点，一是盈利模式不清晰，二是与BEC美链关系暧昧。

　　美图公司成立于2008年，它的盈利模式主要是广告收入和手机硬件收入。美图产品的月活总数超过4亿人次，这样庞大的用户基础足以让美图公司所向披靡，成为行业老大。但美图交出的成绩单却是：创业8年亏损超过63亿元，而且很大程度上依赖手机硬件收入。也难怪外界戏称这是一家手机公司。

　　因此，由于美图公司没有一套属于自己的可持续的盈利模式，市场的质疑一直都存在。并且，这种质疑与不信任也并没有随着美图公司的上市而消减。

　　2016年12月15日，美图公司在香港主板挂牌上市，发行价8.5港币，融到了大概6亿美金，市值超过46亿美金，轰动一时，这也是继腾讯之后12年来香港最大的互联网IPO。6个月后，美图公司1.46亿股票解禁了。股价却出乎意料迎来过山车，呈现倒V造型。

　　美图上市后股票一路飙升，在2017年3月20日冲至最高点23.05港元，市值一度逼近1000亿港币。可以说是战绩辉煌，风头一时无两。然而好景不长，美图公司股价遭遇断崖式暴跌，股价迅速大幅跳水，日内振幅近40%。仅3个月时间，公司的市值就只剩下361亿港币。

　　除了盈利模式的弊端，美图公司还有一个备受争议的点是它与BEC美链纠缠不清的关系。今年年初，美图高调宣布要进军区块链，随后股价大涨6%，达到11.72港元，但接下来美图公司多次撇清与美链的关系。4月25日，美图再次发布声明，宣布旗下海外产品Beauty Plus终止与Beauty Chain的海外推广合作，合作终止后，美图与BEC美链将无任何合作。

　　区块链能解救美图吗？

　　美图的业绩到底如何？果真如外界认为的不堪一击、前景渺茫吗？

　　据美图的财报显示，截止2017年12月31日，美图公司总收入同比增长186.8%，营收人民币45.275亿元；互联网业务分部的收入占总收入的17.4%，相比2016年的6.6%有所上升；经调整净亏损同比下降91.5%，亏损人民币0.46亿元。那么粗略算下来，公司2017年的净利润是44.815亿元。相较于此前的连年亏损，这个成绩已经不错了。

　　但与业绩向好相反的是用户的流失。美图财报也显示，2017年美图各产品线的月活用户都有不同程度的下降。用户的流失对盈利单一的美图来说是个重大打击。尽管美图不予承认，但它的一系列动作却出卖了自己。美图的迹象表明它要转型互联网。美图近两年来积极拥抱人工智能，并不断探索AI的应用。同时，美图还在计划着进军区块链。

　　作为市场广泛关注的焦点，区块链技术在近些年的势头有点猛。那么何为区块链？简单地说，区块链就是一种去中心化的分布式账本数据库。这样一个技术让不少公司陆续投入它的怀抱。迅雷、人人、暴风等也相继进军区块链，并且取得了一定的成效。就拿迅雷来说，迅雷链的效应不但能赋能实体经济、推动传统行业发展，也将使迅雷建立属于自己的区块链生态，并直接帮助到迅雷目前最核心的共享计算业务，为迅雷带来更加广阔的商业前景。

　　每一个新事物都是一片“新大陆”，蕴藏着无限的机遇，说不准就彻底翻身了。所以美图也坐不住了，它急需一个破局的捷径。而美图的高层也很早就将目光投到了区块链上。美图公司究竟能不能依靠区块链打开新的局面，破开跌破发行价的尴尬境遇，且待观察。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有