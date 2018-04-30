巴菲特:买比特币是赌博 只是希望有人付更多钱接盘

原标题：巴菲特：买比特币不是投资是赌博，只是希望有人付更多钱接盘

文章来源：澎湃新闻

澎湃新闻见习记者 孙铭蔚

“股神”巴菲特再一次提及他对比特币的不看好。

据雅虎财经4月28日报道，巴菲特在伯克希尔哈撒韦年度股东大会召开前夕接受雅虎财经采访时，对加密货币投资进行了最新阐述。

巴菲特表示，人们通常会购买两种东西，认为自己是在投资，一种是真正的投资，而另一种则不是，比特币属于后者。

巴菲特称，“如果你买了一个农场、一套公寓，或者对一家企业感兴趣……你可以基于私人基础做这些事情……这完美符合投资。你关注投资本身，期望获得回报。如今，如果你买了比特币或一些加密货币，这些东西不会产生任何东西，你只是希望下一个接盘者付出更多。”

巴菲特认为，购买加密货币时，并不是在投资而是在投机。“这没什么不对的。如果你想赌一把，明天就会有人来并愿意付更多的钱，这就是赌博的一种。这不是投资。”

这不是巴菲特第一次猛烈抨击比特币和虚拟货币市场。2018年1月，巴菲特预测加密数字货币肯定会出现“坏结局”。

当时，巴菲特在接受CNBC采访时称：“坏结果什么时候发生，如何发生我还不清楚，但我清楚的一点是，如果让我买长期看跌期权，我会买每一种加密数字货币的五年看跌期权。我会很高兴这么做，但我不会为此投入一毛钱。”

巴菲特最后总结称，加密数字货币是体面的生意，但正在发生的事情最终一定会变成一个所有人都能看到的坏结局。

在接受雅虎财经的采访时，巴菲特再一次通过说明114美元如何变成40万美元，阐释了“复利”的魔力。

时间回到美国进入第二次世界大战，当时富兰克林·罗斯福是总统，而巴菲特是个小男孩。在美国历史上那个黑暗的时刻，巴菲特准备采取行动。

“让我给你一个让你大吃一惊的数字。我在11岁时买了我的第一支股票，这是1942年第一季度，在珍珠港事件之后不久。”巴菲特回忆道，“我花了114.75美元买了股票。如果我当时把那114美元投进标准普尔500指数，再把股息再投资，想想今天的价值是多少？”

当然，1942年到2018年之间的道路并不平坦。1987年股票市场崩盘，投资者在70年代承受了多年熊市，2000年科技泡沫破灭，全球经济在2008年陷入停滞。

巴菲特给出的答案是40万美元，坚持市场的投资者将会做得很好。然而，不担心市场的关键是坚持下去。

巴菲特说：“你不要想着只持有一年，也不要想通过持有两年或三年的时间来赚到钱，那样你可能会亏本。”

当然，“如果你持续10美元、20美元的购买标准普尔500指数，”巴菲特同时笑称，那些大的管理或经纪费用会以一种巨大的方式吞噬你的收益，也就是说最终的收益将远低于40万美元。

巴菲特还说：“标准普尔500指数的股本回报率每年都超过10%，通常为每年15%，而且年复一年。他们在民主党政府和共和党政府中都做到了。现在，你在投资的基础上得到了复利，得到了一个多元化的投资组合，你会做得很好。”

此外，这位87岁的亿万富翁还在采访中提到，与其因敏锐的投资嗅觉和巨额的财富被后人铭记，宁愿被铭记为老师。

巴菲特对雅虎财经的Andy Serwer说：“如果那是在我的墓碑上，我会觉得很荣幸。”

在他的一生中，他个人受益于老师，许多老师都是在课堂外面遇到的。

“我认为教学是一项重要的活动，”他说，“而且我自己也很喜欢。”

2018年早些时候，巴菲特接待了来自11所大学的220名学生，其中包括斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校和北京大学等。

“他们可以问我任何他们想要的东西。我们不只是谈论投资，谈论的是生活。而且，我和这些学生都很享受。这就是我喜欢做的。”巴菲特说。