原标题：美科技股“光环”背后藏隐忧

见习记者 齐琦

文章来源：《国际金融报》（ 2018年04月30日 第02版）

美国三大互联网巨头业绩亮眼，但这背后藏隐忧

英国民众扮成扎克伯格，抗议用户信息遭泄露。

东方IC图

美股财报季，美国科技三巨头——亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）、谷歌（Google）母公司在一周内先后交出不错的成绩单。

值得注意的是，高分背后皆有“难言之隐”。

业绩高速增长

当地时间4月26日，亚马逊发布了2018年一季度财报。公司一季度净利润16.29亿美元，较去年同期的7.24亿美元增长125%。

报告显示，公司一季度净销售额510亿美元，高于预期的497.8亿美元。较去年同期的357亿美元增长43%。剔除一季度外汇汇率同比变化带来的利好影响，净销售额同比增长39%。第一季度营业收入达到19亿美元，较去年同期的10亿美元增长92%。每股收益3.27美元，同比增长121%，高于市场预期的1.26美元。

Loop Capital分析师楚库巴（Anthony Chukumba）表示：“我们确实对亚马逊的一季度业绩感到吃惊。”

此前，脸书于当地时间4月25日发布一季报，尽管丑闻缠身，仍赚得盆满钵满。报告显示，公司一季度净利润49.8亿美元，同比增长63%。总销售额119.66亿美元，同比增长49%，超出市场预期的114.1亿美元。每股收益1.69美元，同比增长63%。

脸书创始人兼首席执行官（CEO）扎克伯格表示，从财报数据来看，公司至少目前还几乎未受到数据泄露丑闻的影响。

此外，当地时间4月23日，谷歌母公司Alphabet也发布了2018年第一季度财报，各项数据均高于预期。

报告显示，Alphabet一季度净利润从去年同期的54.3亿美元升至94亿美元，同比增长73.26%，超出预期的65.6亿美元。一季度总营收增长至311亿美元，较去年同期的247.5亿美元增长26%，高于分析师平均预估的303亿美元。每股收益13.33美元，较去年同期7.73美元增长72.45%，也高于预期的9.28美元。

Alphabet首席财务官拉丝·普莱特（Ruth Porat）表示：“持续强劲的收入增长反映了我们的全球增长势头。”

广告收入抢眼

三家公司的总营收主要来自广告收入。然而，成也广告，败也广告。

据外媒统计，亚马逊现拥有数十亿美元的广告业务。公司广告业务销售额达到20.3亿美元，同比增长139%。

尽管如此，与谷歌和脸书相比，亚马逊的广告业务仍然微不足道。据eMarketer数据统计，谷歌和脸书两家公司已在数字广告市场上占据一半以上的份额。eMarketer的高级预测主管皮尔特（Monica Peart）认为，亚马逊虽然有望成为美国广告收入第三大的公司，但要等到2020年以后。

“到目前为止，亚马逊的广告负载一直很保守。公司能否利用好其丰富的购物者数据的优势，并加大在其他领域的广告投放力度，仍是一个悬而未决的问题。”皮尔特补充说。

对于脸书来说，2018年一季度，其广告业务收入117.95亿美元，占总营收的98.6%，同比增长50%。这可以说明脸书的广告客户并没有被负面新闻带来的市场恐慌情绪所影响。

值得注意的是，脸书广告业务收入的91%来自移动广告收入，相较于去年同期的85%又有所增长。脸书表示，随着公司广告业务向移动业务转移的比例加大，利润回报会更加丰厚。公司一季度营业利润率从去年同期的41%跃升至46%，就是最好的证明。

脸书首席运营官桑德伯格（Sheryl Sandberg）表示，广告的线上转化是整个行业都必须应对的趋势，公司也在密切关注。

据路透社报道，Alphabet一季度成本投入力度之大，甚至掩盖了强劲的广告销售收入。有分析师称，Alphabet毛利率迎来有史以来最大幅度的萎缩。

一直以来，谷歌的广告营收是其母公司Alphabet的主要收入来源。分析师称，Alphabet一季度收益飙升，是因为享受到了互联网广告的高收益。

光鲜背后有压力

实际上，三家公司近期都有自己“难念的经”。

过去几个月，亚马逊一直遭受来自美国总统特朗普的言论攻击，指责其对美国邮政行业产生的不良影响，以及公司没有在公平竞争环境下运营，也没有缴纳足够的销售税。

当地时间4月24日，亚马逊CEO贝索斯回应称，对大公司的审查是正确的，公司将在遵守任何即将出台法规的前提下，找到新的方式以满足客户需求。

脸书在近期更是麻烦缠身。今年3月，英国剑桥分析公司使用非法手段获得脸书用户数据，通过大数据评估技术，替特朗普在美国大选时造势，影响了数百万选民的投票意向。

自8700万用户数据泄露丑闻曝光后，美国主流媒体一致炮轰，民间组织发起维权活动，掀起卸载脸书热潮，脸书因此股价暴跌，陷入创办以来的最大危机。

据报道，尽管公众呼吁卸载脸书，但最新数据显示，脸书一季度新增用户7000万，日活跃用户14.5亿，同比增长13%，月活跃用户22亿，同比增长13%。

扎克伯格表示：“尽管面临着重大挑战，公司仍在2018年一季度迎来强劲开局。”

受脸书数据泄露影响，谷歌的业务也可能受到影响。

加拿大皇家银行资本市场分析师马哈尼（Mark Mahaney）表示，尽管脸书的丑闻是由剑桥分析公司数据处理不当造成的，但其后果已经使政府进一步加大了监管力度，这也将影响到谷歌。

此前，扎克伯格出席美国国会听证会，美国国会议员本打算让其竞争对手谷歌一起在听证会上接受质询。后来谷歌得到豁免，没有参与该听证会。

有分析师表示，谷歌短期内不会受到政府加强监管隐私问题的影响。但政府对大型科技公司的监管不容忽视，谷歌不可掉以轻心。

据外媒报道，5月25日欧盟将实施“欧盟通用资料保护规则”（GDPR），保护人们的网络隐私，要求数据公司对于收集用户个人信息保持透明，提升用户对于个人资料的控制和主导权利。“这对所有涉及该领域的科技公司都将是一次冲击”。

投资研究公司Pivotal Research高级分析师维瑟尔（Brian Wieser）称，欧盟监管机构即将实施新的数据隐私法，届时谷歌可能无法逃脱。这可能会促使更多用户拒绝接受其在线个性化广告，或将让谷歌每年损失数十亿美元的营收。

脸书首席财务官维纳（David Wehner）表示，由于目前公司仍面临挑战，将加大对数据安全的投资，预计今年的资本支出将达到预期的最高水平150亿美元，费用将同比增长50%至60%，因此今年的收入增长也可能放缓。