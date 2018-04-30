融资19亿美元负债412亿 百度金融分拆铺路国内上市？

融资19亿美元，负债412亿！百度金融正式分拆被指为国内上市铺路

历时近10个月，百度金融分拆终于尘埃落定。

4月28日，百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。

百度同时宣布，度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。4月29日，百度金融相关人士对《华夏时报》记者确认，这是百度金融的首轮融资。

目前官方并未披露百度金融此轮融资前的估值。但路透社此前曾报道称，本次融资完成后，百度金融估值约为224-240亿人民币。目前还尚不清楚百度在度小满金融中的具体持股比例。

百度在近日发布的2018第一季度财报中透露，计划转让百度金融服务业务的多数股权。数据显示，截至3月31日，与百度金融服务业务有关的总资产为470亿元人民币，负债总额为412亿元人民币。

有证券业人士对《华夏时报》记者分析称，互联网企业将金融业务独立分拆，转换成纯内资企业，主要是为其在国内上市和取得相关金融牌照铺路。此外，他还认为金融业务独立分拆还有利于其对外开展业务以及顺利融资。

2017年7月，百度集团首席运营官陆奇对外表示，计划让百度金融独立运营。据《华夏时报》记者了解，百度金融业务始于2013年，在2015年12月整合组成金融服务事业群组（FSG），目前拥有百度钱包、百度理财、有钱花以及金融科技解决方案等业务，并拥有第三方支付、基金销售等牌照。

需要提及的是，百度分拆金融业务并不算早。在BATJ中，除腾讯外，阿里和腾讯的金融业务已经上市。

2016年11月，京东宣布了自己的金融业务重组计划。此前有消息称，京东金融接近完成拆分后的首轮融资，金额超过20亿美元，融资后的估值将超过200亿美元。而阿里巴巴的金融业务则早在2013年3月便独立出来。2014年10月，蚂蚁金服正式成立。2016年4月，蚂蚁金服宣布完成45亿美元B轮融资后，其估值据称已达到600亿美元。而近日，还有消息称蚂蚁金服正准备通过新一轮的私募融资，筹集90亿美元。

值得注意的是，在前一天百度发布2018年一季报时，百度董事长兼CEO李彦宏表示，“未来希望孵化更多具有巨大市场空间并与百度有强大协同效应的业务。”3月29日，百度持股70%的爱奇艺已在美国纳斯达克挂牌上市。

4月27日，百度发布了2018年一季度未经审计财务报告。财报显示，当期百度营收为209亿元人民币（约合33.3亿美元），同比增长31%。净利润67亿人民币（约合11亿美元），同比增长277%；非美国通用会计准则下，净利润57亿人民币（约合9.14亿美元），同比增长139%。其中移动营收占比78%，高于去年同期的70%。

百度CFO余正钧表示：“过去一年里，我们在业务上通过剥离非核心业务和加大AI驱动型业务的投入，实现了前所未有的聚焦。”他在发布财报后的分析师电话会议中还称，去年是公司转型的一年，百度的战略越来越清晰：进军汽车领域并开发人工智能技术。

而李彦宏则还在上述电话会议中提到，短视频是百度应用很重要的业务单元，内容占比以及用户渗透率在信息流业务中的增长非常迅猛，几乎占据了总业务的一半。“目前我们正在加速提升短视频业务的商业变现能力，预计在未来其盈利能力会十分可观。”李彦宏说。