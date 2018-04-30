给钱就刷屏 是谁制造了谣言纷飞的“爆款舆情”？

“洗白”“黑评”，给钱就刷屏 是谁制造了谣言纷飞的“爆款舆情”

楼市的“内幕消息”，英雄伟人的“隐秘旧史”，品牌企业的“商海奇谈”，娱乐圈剧情狗血的明星“艳闻”，多年以后再生枝节的尘封旧案……

有研究显示，近30年来，人类生产的信息已超出过去5000年信息生产的总和。

然而，与信息数量越来越不成正比的是，我们距离事实的真相越来越远。

新闻太多，真相不够用；观点太多，事实不够用。在国家高度重视传播手段创新、大力营造清朗网络空间的今天，是谁制造了谣言纷飞的“爆款舆情”？又是什么堵塞了我们获取信息的畅通渠道？

过去“以讹传讹”，现在“有利可图”

“西安市中心医院：昨天凌晨二点二十三分，十三名男女生感染sk5病毒死亡，最大的32岁，最小的5岁，参与抢救的医生已被隔离，中央一台电视新闻己播岀，暂时别吃西瓜，目前广西贵港已有13167个已感染。”

这是近日在半月谈记者的几个微信群里流传的一条消息。实际上，只需要在搜索引擎检索核实一下，便知这是一条彻头彻尾的谣言。

在苏州一家外企工作的80后“白领”黄健，每天都要收到10多条类似的分享信息，他下班以后的副业之一就是为身边的长辈“辟谣”。

“网络新闻、朋友圈、公众号，形形色色耸人听闻的消息，令老人们分不清哪个是真，哪个是假，难免以讹传讹。”黄健苦笑着说。

2017年，一项由北京师范大学和中国人民大学共同承担的研究显示，网络谣言以科学常识类与社会时政类为最多，且善于运用故事元素，情理交融，扯明星、蹭热点，标题还常用“神秘”“真相”“揭秘”“震惊”等关键词贴标签。

半月谈记者在深圳等地调研发现，网络谣言已开始呈现出一些明显的新动向：越来越多的网络谣言开始从单纯的“以讹传讹”朝着有组织、有预谋、有经济利益诉求的方向转变。

来自深圳市网信办的信息显示，近期在深圳出现的网络谣言中，有关房地产的谣言占据了相当一部分比例，这些谣言多为房地产相关人员故意炒作，意图制造紧张情绪，从而影响市场行情，从中获利。

目前，类似“套路”已大行其道。深圳市网信办的通报显示，“深圳湾1号项目复式房屋1671㎡售价6.5亿元”“柏瑞花园2000人排队，队伍长达3公里，3小时售罄”等近年来一系列“爆款舆情”大部分为炒作，已严重扰乱了房地产市场秩序。

深圳市网信办互联网管理处相关负责人说，过去，网络谣言往往是偶发的，很多时候是信息不对称造成的以讹传讹；现在，越来越多的谣言背后是经济利益的驱动，造谣者利用人们的焦虑心理，将谣言与房地产、教育、医疗等关乎老百姓切身利益的热点结合起来，谋取灰色利益。

“既能发泄不满，又能随手赚钱”

在经济利益的裹挟和资本力量的推波助澜下，虚假信息屡禁不止，网络谣言加码升级，甚至逐渐形成一条不为人知的规模化灰色产业链。

据南京市公安局江宁分局网警大队副大队长、著名微博“江宁公安在线”管理员王海丁介绍，在娱乐圈、商界及部分行业中，同行、对手间竞争激烈，一些别有用心的机构和企业就试图通过专业化团队运作，改变信息的正确性，将网络事件向利己方向引导，给竞争对手以打击。

“既能发泄不满，又能随手赚钱，的确是商机。”某“评论专员”说，这一行业俗称“喷子”，文雅些的称谓叫做“评论专员”“推广专员”。

“圈子里自成体系，雇主会寻找专业团队，在新闻门户、论坛和微博微信上，发帖、灌水、扩散，根据任务难易程度付费。”

半月谈记者调查发现，这些团队链条紧密，运作专业。他们会尽量从始至终了解事件全貌，尽可能周全地分析原委，并根据雇主要求拟定相应的基础模板或提纲，然后再根据传播趋势和热度，掐准特定时间节点，有计划地在各大平台发布具有争议性的评论。

“只要给钱，无论是品牌洗白，还是艺人黑评，都照接不误。”某专业舆情制造团队负责人说。

网民“微笑钓鱼”认为，不少网络传闻看似有调查，有细节，笔法公正克制，但实则受利益驱动而张冠李戴，混淆视听。

一位基层民警介绍，他们在工作中发现，通常价钱高、老主顾的任务，会由团队骨干成员主抓，收费在500~1000元不等；新客户的，由一些有经验的兼职人员承担，新人配合，收费为300~500元；至于要求低、求冲量的任务，一般会交给新人当做练手，收费为每10条评论百元上下。

“2016年底，某知名品牌的商业事件中，客户曾委托黑公关联系了10余家上规模的‘喷子’机构，耗费经费达千万元。”

一位专业舆情团队负责人透露，他的工作室拥有遍布全国的兼职“评论员”数千人，2017年营收接近千万元，较前年增长了三成。

“以法律成方圆，还舆论以清朗”

昆山论坛总编辑李河军说，不可否认，近年来自媒体平台的管理无序固然助长了其嚣张气焰，但深究其原因，还是法不责众的观念作祟。

“网络‘民意替代’和‘审判替代’发展到最后，都将成为只以舆论为导向、脱离公平轨道的悲剧。”

“因为隔着电脑屏幕，许多人可以肆意敲打键盘，怒怼任何自己想要攻击的对象，对他人所造成的伤害也可以一笑置之。”王海丁认为，犯罪成本之低，让网络暴力越来越肆无忌惮。

江苏多位网警告诉半月谈记者，眼下互联网上的虚假信息及大量的“漂白文”“黑水”，除认定为造谣的，由公安部门介入外，其他暂时归属网信部门管理，主要手段仍是监控、教育、关停等，与来势汹汹的网络乱象相比，管理显得苍白无力。

“关几个论坛、封一批号，不是治本之策。要在网络管理中引入更多司法强制力，并切实提高违法成本，不能只是一罚了事，一关则已。”

苏州市委宣传部副部长陈雪嵘说，法律的适用范围不能局限于事件的收尾和定性，还要将那些自媒体平台置于法律的监督之下，“以法律成方圆，还舆论以清朗”。

同时，可考虑将自然人网络诚信纳入公民征信体系，加强网络空间与现实空间之联动，让那些网络失信、中伤、造谣者，在现实生活中处处受制、寸步难行。

在当下全民记者时代，尤其是在自媒体蓬勃发展态势下，如何有节制、更客观地传递信息、表达观点，考验从业者的媒体素养。

“尽快论证出台自媒体行业刚性规范和准则，推动自媒体以客观、理性的职业伦理，涵养社会法治精神，净化网络生态环境。”李河军建议。

（记者：刘巍巍 陈宇轩 刊于《半月谈》2018年第8期）