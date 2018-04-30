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滴滴被打乘客再次微博发长文：已找到司机嫌疑人

滴滴被打乘客再次微博发长文：已找到司机嫌疑人
2018年04月30日 08:38 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月30日上午消息，张桓昨日在微博发文称遭遇“滴滴打人”，认为滴滴出行平台司机管控不力，处理问题拖泥带水，遮遮掩掩想小事化了，建议微博公开道歉，并称将卸载滴滴，“贱卖”滴滴的所有投资。

　　今天早上，张桓发微博称，“已找到滴滴快车司机嫌疑人！”

　　以下为张桓微博原文，新浪科技摘录如下：

　　凌晨6点，刚刚从南磨房派出所走出来，我和派出所民警都几乎一天一夜没合眼了，我们一天忙着去医院各项检查、去司法所做伤情鉴定、到派出所做各种笔录……他们还有一队人马去找#滴滴司机打人# 的嫌疑人！

　　终于，滴滴快车司机嫌疑人在凌晨2点钟被找到并带回来派出所，接受问询。

　　让疲惫的我终于看到了希望。

　　为什么？

　　因为司机嫌疑人找到才能真相大白，也顺便还我一个“清白”。

　　29日下午有很多媒体的公关稿，试图捏造我是一个素质低下的顾客来转移滴滴司机打人的重点，这样的做法着实让人遗憾：

　　1、只公布一小段“司机说可以为我取消订单”的通话音频，为何不公布他明明拉错人却不取消订单让我等的音频？说乘客有侮辱性词汇，为何不公开司机的侮辱性词汇？

　　有水军不断刷评论说，司机为什么打你？一定你也有问题。

　　好吧，这句话真的无法反驳，我承认我言辞过激，滴滴公布全部录音证明是我先辱骂的话，我向这个司机发微博道歉。

　　2、这一批新闻稿还说司机投诉乘客醉酒。

　　我真的和高中同学（天津过来）喝了酒，但没醉酒，这一点我28日去派出所做笔录时警察可以作证

　　不过，喝了酒不坐车难道开车？我真的没明白逻辑是啥。

　　3、你们没有和我协商的前提下就对外说，这是一起乘客与司机的冲突而非打人事件你们要慰问要垫付医疗费，让所有人都觉得滴滴好负责任，真是个好平台。

　　我都差点被感动！

　　可你们的第一批新闻稿说帮我垫付了医疗费我就觉得不妥了（明明是我自己付的，因为我确实觉得不应该你们付）

　　我当时在协和医院现场和几位滴滴领导说的是：没事，你们协助帮公安找到司机即可，并期望能找到一个有效可控的司机管理模式，否则太危险了（有现场录音，不知怎么上传）；

　　4、某些新闻稿说司机嫌疑人带着子女出游去了，所以滴滴联系不上也找不到，但凌晨2点这个司机被辛苦奋战的派出所干警带到了南磨房派出所，且得知这个司机非北京户口不符合北京网约车要求，还请滴滴明察；

　　5、我微博、今日头条、微信公号已经沦陷，成千上万（粉丝不到100、微博数一两个转发内容）的账号评论内容基本一样，有兴趣的朋友可以去浏览一下，这让我有些怀疑是谁在雇佣水军呢？

　　司机应该不懂吧？

　　如我前文所言，善良真的是一种选择。

　　在那么多新闻稿或“线索”里，我再怎么“素质低下、恶意辱骂、自我炒作、炫富得瑟”……可被打的是我吧？一天一夜在医院的是我吧？现在左脸依然很麻没有知觉的也是我吧？

　　反正，滴滴快车司机嫌疑人已经被公安找到并在进行询问，两三天出结果，咱们就尊重法律程序，一切依法处理吧。

　　下面我配一下我今天进行医疗检查及伤情鉴定的照片（请理解我不能公开打人视频了，因为这是关键证据怕被滴滴恶意篡改，已移交公安机关）。 北京·798艺术区

滴滴张桓嫌疑人
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