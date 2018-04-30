小米最快本周提交上市申请 争取1000亿美元估值上市

据香港经济日报报道，仅8年时间就晋身内地3大独角兽的小米，上市前股权交易据悉已于上周结束，最快本周提交上市申请，随后将启动在港挂牌的策略部署。

港交所（00388）为同股不同权企业“开绿灯”，令本港上市机制迎来过去25年来最重大的改革。有私募基金界人士透露，小米的上市前股权交易于上周结束，但以最近期交易作价对应的公司估值，仍未能突破此前650亿至700亿美元水平，折合5100亿至5495亿港元，料公司很快就会提交上市申请。上述人士明言对小米上市前交易作价“有点失望”，原先期望上市前估值冲上约800亿美元，令上市时市值能达1000亿美元。

小米创办人雷军日前承诺，今年起小米旗下的手机，物联网及各种生态链产品等硬件业务的综合净利润率不会超过5%，如有超出的部分，将全部返还予用户。他将小米目前的硬件+互联网服务+新零售商业模式称为“铁人三项”，本质上是一家以手机，智能硬件和物联网平台为核心的互联网公司。

雷军发内部信息 港创办人离职

分析认为，雷军希望引导市场将公司定位为互联网公司，而非只做智能手机等硬件的企业。换句话说，估值参考对象并非苹果公司，而是亚马逊，或至少更贴近亚马逊多一点若。以小米1000亿美元市值目标，去年75.8亿元人币估计盈利计算，其历史市盈率约为83倍。目前苹果公司估值为17倍，亚马逊估值则高达249倍。

小米准备提交上市申请之际，雷军上周五向员工发内部信，宣布两位公司创办人黄江吉及周光平的离职消息。其中黄江吉是小米8位创办人中唯一香港人，过去8年主导‘米聊’，小米云及物联网战略等多项业务的拓荒工作，离职前职务为战略副总裁，加入小米前曾任微软中国工程院开发总监。

罗兵咸永道企业客户主管合伙人黄炜邦称，港交所的上市制度咨询总结只是稍作完善，箇中内容对市场不算新事物，相信部分公司已经提前准备，预计将于5月上旬提交申请，下半年可见证同股不同权公司‘排队上市’，其中一，两家企业的集资额，料以百亿港元计。

财司：新制具深度助增竞争力

环球股市近日走势波动，去年倍升的中外科网股辗转受压。黄炜邦指暂时未见有公司因市场气氛转变而放慢筹备步伐。

财政司司长陈茂波昨在网志撰文，相信很快会看到首批‘同股不同权’新经济企业及未有收入的生物科技企业来港上市，新安排势将提升香港证券市场的阔度和深度，又指政府有必要以前瞻和策略性的角度，持续提升本港证券以至整体金融市场的竞争力。